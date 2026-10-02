Namun mari kita lihat secara rinci apa yang akan berubah. Hingga musim lalu, tim peringkat terakhir dari empat grup Liga A terdegradasi langsung ke Liga B, sementara semua tim peringkat ketiga memainkan play-off untuk menghindari degradasi melawan tim peringkat kedua dari Liga B. Di Nations League 2026/2027, hanya dua tim peringkat keempat terburuk yang akan terdegradasi langsung, dua tim peringkat ketiga terbaik dari empat grup akan tetap di Liga A, dan dua tim peringkat ketiga terburuk bersama dua tim peringkat keempat terbaik akan memainkan play-off melawan tim peringkat kedua dari empat grup Liga B. Italia akan menghadapi empat pertandingan dalam rentang 11 hari, sebuah tour de force yang sesungguhnya, dan pada akhirnya mereka kemungkinan akan tahu apakah masih bisa berharap lolos ke perempat final atau harus berjuang untuk bertahan di Liga A.