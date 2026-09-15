Sembari menunggu reformasi Nations League, yang mulai musim 2028/29 akan digelar dengan format yang serupa dengan kompetisi antarklub yang baru (setiap liga akan memiliki 3 grup berisi 6 tim, setiap tim nasional akan memainkan 6 pertandingan melawan 5 lawan yang berbeda), regulasi edisi kelima turnamen ini pun ikut berubah. Pada Jumat, 25 September, di Stadio Olimpico, Roma, Italia akan menjalani laga debutnya melawan Belgia.
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Nations League 2026/27 berubah: dua tim peringkat ketiga terbaik tetap berada di Liga A, hanya dua tim peringkat keempat terburuk yang langsung terdegradasi
Hal itu telah diresmikan oleh Komite Eksekutif UEFA, yang berkumpul hari ini di Thessaloniki: untuk menyeimbangkan kembali jumlah tim nasional dalam format baru - dari 16 menjadi 18 tim di setiap liga - mekanisme promosi dan degradasi tak terelakkan akan berubah. Pada dasarnya Italia akan memiliki peluang yang sama untuk lolos ke perempat final, yang juga musim ini akan diikuti oleh para juara dan runner-up dari empat grup, sementara risiko terdegradasi ke Liga B berkurang.
Namun, mari kita lihat secara rinci apa yang akan berubah. Hingga musim lalu, tim juru kunci dari empat grup di Liga A terdegradasi langsung ke Liga B, sementara semua tim peringkat ketiga memainkan play-off degradasi melawan tim peringkat kedua dari Liga B. Di Nations League 2026/2027, hanya dua tim peringkat keempat terburuk yang akan terdegradasi langsung, dua tim peringkat ketiga terbaik dari empat grup akan tetap di Liga A, dan dua tim peringkat ketiga terburuk bersama dua tim peringkat keempat terbaik akan memainkan play-off melawan tim peringkat kedua dari empat grup Liga B. Italia akan menjalani empat pertandingan dalam rentang 11 hari, sebuah tour de force yang sesungguhnya, di akhir periode itu mereka kemungkinan akan mengetahui apakah masih bisa berharap lolos ke perempat final atau harus berjuang untuk bertahan di Liga A.
Namun, mari kita lihat secara rinci apa yang akan berubah. Hingga musim lalu, tim juru kunci dari empat grup League A terdegradasi langsung ke League B, sementara semua tim peringkat ketiga memainkan play-off untuk menghindari degradasi melawan tim peringkat kedua dari League B. Di Nations League 2026/2027, hanya dua tim peringkat keempat terburuk yang akan terdegradasi langsung, dua tim peringkat ketiga terbaik dari empat grup akan tetap berada di League A, dan dua tim peringkat ketiga terburuk bersama dua tim peringkat keempat terbaik akan memainkan play-off melawan tim peringkat kedua dari empat grup League B. Italia akan menghadapi empat pertandingan dalam rentang 11 hari, sebuah tour de force yang sesungguhnya, yang pada akhirnya kemungkinan akan memberi tahu apakah mereka bisa berharap lolos ke perempat final atau harus berjuang untuk bertahan di League A.
Untuk memastikan akses langsung ke Liga A pada edisi Nations League berikutnya yang telah diperbarui, penting untuk lolos ke perempat final atau setidaknya menjadi salah satu dari dua tim peringkat ketiga terbaik.
JADWAL ITALIA DI GRUP A1 UEFA NATIONS LEAGUE
25 September 2026 (pukul 20.45): Italia-Belgia - Stadio Olimpico, Roma
28 September 2026 (pukul 20.45): Turki-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 Oktober 2026 (pukul 20.45): Prancis-Italia - Stade de France, Saint-Denis
5 Oktober 2026 (pukul 20.45): Italia-Turki - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
12 November 2026 (pukul 20.45): Italia-Prancis - Stadio Giuseppe Meazza, Milan
15 November 2026 (pukul 20.45): Belgia-Italia - Stadio Re Baldovino, Brussel
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