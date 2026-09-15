Namun, mari kita lihat secara rinci apa yang akan berubah. Hingga musim lalu, tim juru kunci dari empat grup League A terdegradasi langsung ke League B, sementara semua tim peringkat ketiga memainkan play-off untuk menghindari degradasi melawan tim peringkat kedua dari League B. Di Nations League 2026/2027, hanya dua tim peringkat keempat terburuk yang akan terdegradasi langsung, dua tim peringkat ketiga terbaik dari empat grup akan tetap berada di League A, dan dua tim peringkat ketiga terburuk bersama dua tim peringkat keempat terbaik akan memainkan play-off melawan tim peringkat kedua dari empat grup League B. Italia akan menghadapi empat pertandingan dalam rentang 11 hari, sebuah tour de force yang sesungguhnya, yang pada akhirnya kemungkinan akan memberi tahu apakah mereka bisa berharap lolos ke perempat final atau harus berjuang untuk bertahan di League A.