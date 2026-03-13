Goal.com
Nathan De Cat GFX NXGNGOAL
Nathan De Cat: Gelandang muda bertubuh jangkung Anderlecht siap untuk transfer besar-besaran saat Bayern Munich dan klub lain mengincar

Nathan De Cat adalah bintang baru yang muncul dari Belgia - baik secara harfiah maupun kiasan. Di usia 17 tahun, gelandang ini sudah memiliki tinggi badan yang menjulang, yaitu enam kaki tiga inci - dan dia masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Sebagai permata terbaru yang muncul dari sistem pemuda Anderlecht yang terkenal, tinggi badannya bukanlah satu-satunya alasan dia menarik perhatian klub-klub elit Eropa.

Mengikuti jejak lulusan akademi klub Vincent Kompany, Romelu Lukaku, dan Youri Tielemans, De Cat bersinar untuk raksasa Belgia dalam musim pertamanya di level senior, menarik perhatian dengan serangkaian penampilan gemilang di lini tengah yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Dia begitu bagus sehingga dia mungkin saja berjuang untuk mendapatkan tempat yang tidak terduga di pesawat menuju Piala Dunia mendatang bersama Red Devils.

Memang, ini bisa menjadi musim panas yang besar bagi remaja ini; ia akan memasuki tahun terakhir kontraknya, dan dengan tidak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak yang segera, kemungkinan besar Anderlecht akan terpaksa menjual aset berharganya dengan harga diskon untuk menghindari kehilangan dia secara gratis dalam 12 bulan ke depan.

Musim debut De Cat telah menarik banyak minat transfer, termasuk dari klub-klub besar Bundesliga dan Premier League. Inilah mengapa gelandang ini begitu menarik perhatian...

  • SOCCER CPL D24 RSCA FUTURES VS LOMMEL SKAFP

    Di sinilah semuanya dimulai

    Lahir di pinggiran Brussels, Vilvoorde, pada musim panas 2008, bergabung dengan klub terbesar di ibu kota Belgia adalah langkah alami berikutnya bagi De Cat, yang menarik perhatian Anderlecht saat berusia 10 tahun setelah bermain untuk KV Mechelen, dan menjadi bagian dari sistem akademi terkenal klub tersebut.

    De Cat naik pangkat dengan cepat di Paars-wit, jelas telah diidentifikasi sebagai calon sukses sejak dini. Ia secara luar biasa promosi ke tim U-18 sebelum ulang tahun ke-15-nya, dan tak lama kemudian ia melanjutkan kemajuan dengan bergabung ke RSCA Futures - tim muda senior Anderlecht yang berfungsi sebagai cadangan - pada Januari 2024, di mana ia melakukan debut profesionalnya.

    Gelandang bertahan ini menandatangani kontrak baru pada Agustus 2024 dan secara resmi dipromosikan ke tim utama setelah ikut serta dalam tur pra-musim mereka, meskipun sebagian besar menit bermainnya tetap bersama RCSA Futures. Musim 2024-25 yang kuat di level tersebut, di mana De Cat sering menjadi kapten tim pada usia 16 tahun, membuka jalan bagi terobosan ke tim utama pada akhir musim tersebut, dan ia tidak pernah menoleh ke belakang sejak saat itu.

  • Kesempatan besar

    Meskipun ia mendapatkan debut pertamanya di level senior dalam penampilan singkat selama delapan menit melawan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho pada leg kedua babak playoff Liga Europa pada Februari 2025, saat usianya baru 16 tahun, tujuh bulan, dan satu hari, De Cat harus bersabar menunggu kesempatan bermain reguler di tim utama.

    Kesempatan itu akhirnya datang pada April tahun lalu, saat remaja tersebut dipercaya untuk membuktikan kemampuannya selama babak playoff kejuaraan Belgian Pro League, yang menentukan juara keseluruhan. Dengan Anderlecht sebagai tim underdog, gelandang tersebut mendapat menit bermain reguler sebagai pengganti sepanjang turnamen round-robin dan bahkan mencetak gol senior pertamanya melawan Royal Antwerp pada Mei, dengan mengontrol bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan rendah yang akurat ke gawang.

    Rangkaian pertandingan tersebut menjadi tonggak penting bagi De Cat, yang - setelah bersinar bersama tim U17 Belgia di Kejuaraan Eropa musim panas lalu - menjadi starter sejak awal musim 2025-26 saat ia menepati janji awalnya.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    Bagaimana kabarnya?

    De Cat telah memanfaatkan kesempatan sebagai pemain tim utama; ia menandai debut senior pertamanya dengan assist dalam penampilan individu yang dinamis dan dominan melawan Westerlo pada hari pembukaan musim, di mana ia seolah-olah ada di mana-mana, mencatat sembilan pengambilan bola dan bahkan mendapatkan cuplikan highlight individu dari penyiar DAZN. Meskipun baru berusia 17 tahun, ia telah menjadi starter yang hampir pasti dalam beberapa minggu dan bulan sejak itu.

    Gol pertamanya dalam musim ini datang pada Oktober dalam bentuk tendangan jarak jauh yang luar biasa melawan Sint-Truidense, di mana De Cat mencetak gol ke sudut atas gawang dari jarak 25 yard setelah dengan cerdik menghindari dua bek. Pada November, remaja ini meraih penghargaan Pemain Bulan Ini Liga Pro setelah bersinar saat Anderlecht membangun momentum serius dengan empat kemenangan beruntun, termasuk penampilan berpengaruh melawan rival Club Brugge di mana ia berperan kunci dalam gol kemenangan.

    De Cat dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Belgia di tengah musim dingin yang sulit bagi klubnya, yang berujung pada pemecatan pelatih kepala Besnik Hasi pada Februari setelah lima pertandingan tanpa kemenangan. Ia menjadi kunci dalam pemulihan tim sejak itu, memberikan empat kontribusi gol dalam empat pertandingan dari posisi yang lebih maju, serta menampilkan penampilan penentu kemenangan di leg kedua semifinal Piala Belgia saat ia kembali mengganggu Antwerp dengan tendangan voli yang presisi.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    Keunggulan utama

    Meskipun De Cat sudah memiliki tinggi 6'3 dan masih memiliki banyak waktu untuk tumbuh, tinggi badannya bukanlah atribut terbesarnya. Memang, tubuhnya yang jangkung memungkinkannya meluncur di lapangan dan menghindari bek dengan relatif mudah, tetapi dia menggabungkan itu dengan kecerdasan bermain, ketenangan, dan ketegasan dalam menghadapi tantangan. Mentalitas elitnya juga akan sangat membantunya. "Satu-satunya kekhawatiran saya adalah terus berkembang setiap hari, selalu menaikkan standar," katanya kepada Nieuwsblad pada Januari.

    Keputusan pelatih kepala baru Jeremy Taravel untuk mendorongnya lebih ke depan di lapangan tampaknya menjadi langkah jitu, memaksimalkan visi, umpan, dan kemampuan membawa bola De Cat dalam peran yang lebih maju, serta menjadikannya ancaman gol. Berbicara kepada DAZN tentang peningkatan performanya, pemuda itu mengatakan: "Saya tidak berpikir ada yang namanya kebetulan. Perbedaannya adalah dia [Taravel] memberi saya lebih banyak kebebasan. Dia tahu siapa yang bisa mengatasinya dan siapa yang tidak. Saya pikir dia memang penting."

    Fakta bahwa remaja ini menunjukkan bahwa dia bisa bermain di hampir semua posisi di tengah lapangan mungkin saja menambah nol lagi pada harga transfernya. Meskipun usianya masih muda, dia sudah terlihat seperti gelandang yang hampir sempurna, dan Anda akan sulit menemukan pemain seusia dia yang memiliki bakat teknis sebagus pemain Belgia ini.

  • SOCCER JPL D22 RSC ANDERLECHT VS FCV DENDER EHAFP

    Ada ruang untuk perbaikan

    Semakin jelas bahwa tidak banyak kelemahan dalam permainan De Cat, namun mengingat usianya, dia masih agak kurang matang di beberapa aspek. Dia masih belajar cara memanfaatkan postur tubuhnya yang tinggi, sehingga kadang-kadang dia dikalahkan oleh lawan yang lebih berpengalaman. Dia juga belum sepenuhnya menjadi ancaman udara seperti yang seharusnya, meskipun itu bukan tugas utamanya.

    Statistik serangan gelandang ini jelas telah membaik belakangan ini, tetapi dia juga akan bekerja keras dalam latihan untuk meningkatkan kemampuan menembak dan penyelesaiannya, guna membawa aspek serangan permainannya ke level berikutnya. Disiplin juga bisa menjadi masalah; De Cat sudah menjalani hukuman larangan bermain karena mengumpulkan terlalu banyak kartu kuning musim ini.

  • rice(C)Getty images

    Selanjutnya... Declan Rice?

    Ketika Anda melihat De Cat bermain dengan penuh semangat, melahap lapangan saat ia melangkah di atas lapangan dengan rambut yang bergelombang, ada satu pemain yang langsung terlintas di benak. Seperti pemain muda Belgia itu, Declan Rice memulai karirnya sebagai gelandang bertahan di West Ham sebelum berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan melanjutkan evolusinya di Arsenal, di mana ia kini menjadi gelandang serang No.8 yang agresif di bawah asuhan Mikel Arteta.

    Transisi De Cat ke peran yang lebih agresif mungkin terjadi lebih awal dalam kariernya, tetapi masih banyak kesamaan dalam cara kedua gelandang ini beroperasi. Rice hanya beberapa inci lebih pendek dari rekan setimnya dan telah menjadi pengangkut bola yang terampil dengan menggunakan langkah panjangnya untuk mencakup area luas, sambil juga memiliki kemampuan untuk mengoper bola dengan akurat dan melakukan tekel jika situasinya mengharuskan. Seperti De Cat, pemain internasional Inggris ini telah berkembang menjadi ancaman gol dan kekuatan kreatif, terutama melalui tendangan bebasnya.

    Ternyata, Rice adalah pemain yang diidolakan oleh De Cat. "Panutan saya adalah Declan Rice dari Arsenal dan Rodri dari Man City," katanya kepada Nieuwsblad baru-baru ini. "Untuk mencapai level itu, saya harus bekerja keras."

    Rice tentu menjadi tolok ukur bagi apa yang bisa dicapai oleh remaja ini, meskipun bisa dibilang dia sudah lebih unggul dari segi teknis. Para peminatnya pasti akan melihat potensi tersebut.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-WAREGEM-ANDERLECHTAFP

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Waktu yang tepat bagi De Cat untuk melesat ke puncak kariernya akan menjadi campuran antara kebahagiaan dan kesedihan bagi Anderlecht. Meskipun mereka akan senang memilikinya saat berusaha memastikan kualifikasi Eropa untuk musim depan, kontrak yang ditandatanganinya pada 2024 hanya tersisa satu tahun lagi, dan pemain tersebut dilaporkan tidak menunjukkan minat untuk memperpanjang kontrak, karena Paars-wit gagal memenuhi ekspektasi finansialnya hingga saat ini, dengan orang tuanya yang menangani negosiasi.

    Tak terhindarkan, gelandang ini telah memicu banyak spekulasi transfer seiring kemunculannya di Brussels. Raksasa Bundesliga Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Bayer Leverkusen dilaporkan tertarik pada pemain berusia 17 tahun ini, serta Tottenham, Aston Villa, dan Everton di Premier League. Mengingat risiko kehilangan dia secara gratis dalam 12 bulan ke depan, dikabarkan Anderlecht akan menerima tawaran sebesar €30 juta (£26 juta/$35 juta) untuk melepas permata terbaru dari akademi mereka musim panas ini, meskipun itu masih akan menjadi penjualan rekor klub.

    Dalam wawancara dengan DAZN pada awal Maret, kata-kata De Cat hanya memperkuat spekulasi yang sedang bergulir. "Hal-hal bisa bergerak cepat di sepak bola," katanya saat ditanya tentang kemungkinan pindah pada musim panas. "Saya tidak akan berkomentar tentang itu. Anda tahu saya tidak akan pernah memberikan jawaban untuk itu. Dan jujur, saya sendiri belum tahu."

    Dalam jangka pendek, De Cat menargetkan untuk masuk ke skuad Piala Dunia Belgia, meskipun ia belum pernah mendapat panggilan tim senior. Dengan tren saat ini, hal itu tidak bisa dikesampingkan.

    "Kita lihat saja bagaimana sisa musim ini berjalan, tapi saya tahu ada banyak pemain dengan karier yang lebih besar di depan saya," katanya. "Jika pelatih nasional memanggil, saya tidak akan menolak, tapi itu tidak harus Piala Dunia ini. Saya pasti akan puas jika tidak ada di sana, tapi itu akan menyenangkan."

