Nathan De Cat: Gelandang muda bertubuh jangkung Anderlecht siap untuk transfer besar-besaran saat Bayern Munich dan klub lain mengincar

Mengikuti jejak lulusan akademi klub Vincent Kompany, Romelu Lukaku, dan Youri Tielemans, De Cat bersinar untuk raksasa Belgia dalam musim pertamanya di level senior, menarik perhatian dengan serangkaian penampilan gemilang di lini tengah yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Dia begitu bagus sehingga dia mungkin saja berjuang untuk mendapatkan tempat yang tidak terduga di pesawat menuju Piala Dunia mendatang bersama Red Devils.

Memang, ini bisa menjadi musim panas yang besar bagi remaja ini; ia akan memasuki tahun terakhir kontraknya, dan dengan tidak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak yang segera, kemungkinan besar Anderlecht akan terpaksa menjual aset berharganya dengan harga diskon untuk menghindari kehilangan dia secara gratis dalam 12 bulan ke depan.

Musim debut De Cat telah menarik banyak minat transfer, termasuk dari klub-klub besar Bundesliga dan Premier League. Inilah mengapa gelandang ini begitu menarik perhatian...