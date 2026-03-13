Nathan De Cat: Gelandang muda bertubuh jangkung Anderlecht siap untuk transfer besar-besaran saat Bayern Munich dan klub lain mengincar

Waktu yang tepat bagi De Cat untuk melesat ke puncak kariernya akan menjadi campuran antara kebahagiaan dan kesedihan bagi Anderlecht. Meskipun mereka akan senang memilikinya saat berusaha memastikan kualifikasi Eropa untuk musim depan, kontrak yang ditandatanganinya pada 2024 hanya tersisa satu tahun lagi, dan pemain tersebut dilaporkan tidak menunjukkan minat untuk memperpanjang kontrak, karena Paars-wit gagal memenuhi ekspektasi finansialnya hingga saat ini, dengan orang tuanya yang menangani negosiasi.
Tak terhindarkan, gelandang ini telah memicu banyak spekulasi transfer seiring kemunculannya di Brussels. Raksasa Bundesliga Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Bayer Leverkusen dilaporkan tertarik pada pemain berusia 17 tahun ini, serta Tottenham, Aston Villa, dan Everton di Premier League. Mengingat risiko kehilangan dia secara gratis dalam 12 bulan ke depan, dikabarkan Anderlecht akan menerima tawaran sebesar €30 juta (£26 juta/$35 juta) untuk melepas permata terbaru dari akademi mereka musim panas ini, meskipun itu masih akan menjadi penjualan rekor klub.
Dalam wawancara dengan DAZN pada awal Maret, kata-kata De Cat hanya memperkuat spekulasi yang sedang bergulir. "Hal-hal bisa bergerak cepat di sepak bola," katanya saat ditanya tentang kemungkinan pindah pada musim panas. "Saya tidak akan berkomentar tentang itu. Anda tahu saya tidak akan pernah memberikan jawaban untuk itu. Dan jujur, saya sendiri belum tahu."
Dalam jangka pendek, De Cat menargetkan untuk masuk ke skuad Piala Dunia Belgia, meskipun ia belum pernah mendapat panggilan tim senior. Dengan tren saat ini, hal itu tidak bisa dikesampingkan.
"Kita lihat saja bagaimana sisa musim ini berjalan, tapi saya tahu ada banyak pemain dengan karier yang lebih besar di depan saya," katanya. "Jika pelatih nasional memanggil, saya tidak akan menolak, tapi itu tidak harus Piala Dunia ini. Saya pasti akan puas jika tidak ada di sana, tapi itu akan menyenangkan."