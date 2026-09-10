Premier League secara resmi mengonfirmasi bahwa jadwal sepak bola periode perayaan kembali berjalan penuh, dengan mengumumkan tujuh pertandingan untuk Boxing Day tahun ini. Ini menjadi perubahan besar dibandingkan musim sebelumnya, ketika kemenangan tipis 1-0 Manchester United atas Newcastle United menjadi satu-satunya laga kasta tertinggi pada 26 Desember.

Keputusan itu diambil untuk memastikan para bintang mendapat waktu pemulihan yang cukup di tengah periode musim dingin yang tanpa henti, tetapi kalender 2026/27 menandai kembalinya jadwal padat yang dikenal dan disukai para penggemar.

Dalam pernyataan yang dirilis kepada para suporter pada Kamis, Premier League menjelaskan alasan di balik konfirmasi lebih awal tersebut serta perencanaan logistik yang terlibat. "Pengumuman jadwal ini memberi para suporter pemberitahuan lebih dari tiga bulan untuk merencanakan dan membuat pengaturan perjalanan pada periode tahun yang sangat sibuk, serta mengikuti konsultasi dengan Football Supporters' Association dan perwakilan dari Fan Advisory Boards klub. Selama periode Natal dan Tahun Baru, klub memiliki jeda setidaknya 60 jam antarlaga. Ini sejalan dengan komitmen yang dibuat kepada klub untuk mengatasi padatnya jadwal periode perayaan, dalam konteks kalender pertandingan Eropa dan internasional yang terus meluas."