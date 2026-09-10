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Natal kembali! Premier League mengumumkan tujuh pertandingan Boxing Day setelah musim lalu hanya satu laga yang dimainkan pada 26 Desember
Tradisi meriah kembali ke kasta tertinggi
Premier League secara resmi mengonfirmasi bahwa jadwal sepak bola periode perayaan kembali berjalan penuh, dengan mengumumkan tujuh pertandingan untuk Boxing Day tahun ini. Ini menjadi perubahan besar dibandingkan musim sebelumnya, ketika kemenangan tipis 1-0 Manchester United atas Newcastle United menjadi satu-satunya laga kasta tertinggi pada 26 Desember.
Keputusan itu diambil untuk memastikan para bintang mendapat waktu pemulihan yang cukup di tengah periode musim dingin yang tanpa henti, tetapi kalender 2026/27 menandai kembalinya jadwal padat yang dikenal dan disukai para penggemar.
Dalam pernyataan yang dirilis kepada para suporter pada Kamis, Premier League menjelaskan alasan di balik konfirmasi lebih awal tersebut serta perencanaan logistik yang terlibat. "Pengumuman jadwal ini memberi para suporter pemberitahuan lebih dari tiga bulan untuk merencanakan dan membuat pengaturan perjalanan pada periode tahun yang sangat sibuk, serta mengikuti konsultasi dengan Football Supporters' Association dan perwakilan dari Fan Advisory Boards klub. Selama periode Natal dan Tahun Baru, klub memiliki jeda setidaknya 60 jam antarlaga. Ini sejalan dengan komitmen yang dibuat kepada klub untuk mengatasi padatnya jadwal periode perayaan, dalam konteks kalender pertandingan Eropa dan internasional yang terus meluas."
- Getty Images Sport
Tim-tim besar siap menjalani laga Boxing Day
Aksi Boxing Day dibuka dengan laga menarik di Villa Park saat Aston Villa menjamu Leeds United pada partai awal pukul 12.30, yang disiarkan di TNT Sports. Jendela blackout tradisional pukul 15.00 akan dicabut untuk kesempatan ini, dengan empat pertandingan berlangsung secara bersamaan, termasuk duel kandang Tottenham melawan Bournemouth dan pertarungan antara Everton dan Sunderland. Jadwal malam juga tak kalah menarik, saat Liverpool bertandang ke Hull City sebelum hari ditutup dengan duel kelas berat antara Manchester City dan Newcastle United di St James' Park.
Perayaannya tidak berhenti di situ, karena jadwal berlanjut hingga Minggu, 27 Desember, dengan tiga laga besar yang berpusat di London. Frank Lampard akan menjalani reuni emosional saat Coventry City asuhannya menyambut Chelsea di Midlands untuk kick-off pukul 14.00 di Sky Sports.
Setelah itu, Manchester United akan berusaha mengamankan tiga poin di Old Trafford melawan Nottingham Forest, sementara Arsenal asuhan Mikel Arteta menghadapi laga tandang yang sulit ke Selhurst Park untuk menghadapi Crystal Palace dalam pertandingan penutup akhir pekan.
Menghadapi kesibukan Tahun Baru
Saat kalender berganti menuju 2027, intensitas tetap tinggi dengan pertandingan yang dijadwalkan hampir setiap hari. Rangkaian laga tengah pekan pada 29 dan 30 Desember akan mempertemukan Manchester City yang bertandang ke Goodison Park dan Liverpool yang melawat ke Villa Park, menguji kedalaman skuad tim-tim papan atas. Liga telah berhati-hati menyeimbangkan kebutuhan penyiar dengan tuntutan fisik para pemain, terutama mereka yang bersaing dalam format kompetisi Eropa yang diperbarui.
Jadwal awal Januari juga menghadirkan bentrokan besar antara Utara dan Selatan, dengan Manchester City menjamu Tottenham pada Minggu, 3 Januari, dalam laga yang bisa menentukan musim. Dengan menyebar jadwal pertandingan selama hampir dua pekan, Premier League berharap dapat meredam keluhan para manajer terkait waktu pemulihan yang "mustahil" seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
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Rintangan terakhir dan persoalan manajerial
Maraton pertandingan padat akhir tahun akhirnya mulai mereda pada pekan pertama Januari, meski jadwal laga tetap berlangsung cepat dan padat. Rangkaian pertandingan tengah pekan antara 5 dan 7 Januari akan mempertemukan Chelsea yang bertandang ke Crystal Palace serta Fulham yang menjamu Tottenham Hotspur dalam derby London.
Laga terakhir dalam periode intens ini akan mempertemukan Manchester United yang menjamu Newcastle pada Kamis, 7 Januari, sebuah pertandingan yang akan diawasi ketat oleh mereka yang mengikuti persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa. Pelatih seperti Arteta dan Enzo Maresca dari Manchester City harus memanfaatkan seluruh skuad mereka untuk melewati tantangan ini, dengan rotasi menjadi kebutuhan, bukan lagi kemewahan.
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