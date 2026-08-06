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Nasihat RAHASIA Mikel Arteta untuk kepergian £7 juta dari Arsenal terungkap!
Norgaard menuntaskan kepindahan permanen ke Everton
Everton telah secara resmi menuntaskan perekrutan Norgaard dari Arsenal dalam transfer permanen senilai £7 juta. Gelandang bertahan berusia 32 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun di Goodison Park, mengakhiri kiprahnya yang singkat namun sukses di London utara.
Pemain internasional Denmark itu tiba di Emirates Stadium dari sesama klub London, Brentford, pada musim panas lalu dalam kesepakatan awal senilai £10 juta. Namun, terlepas dari kesuksesan tim di kompetisi domestik, ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama di bawah Arteta, yang mendorong kepergiannya dengan cepat.
Mengamankan kehadiran gelandang berpengalaman menjadi salah satu prioritas utama manajer Everton David Moyes menjelang musim baru. Kedatangan Norgaard membuatnya menjadi rekrutan resmi keempat klub pada bursa transfer musim panas yang sibuk ini.
- Getty
Arteta mendorong kepindahan ke Goodison Park
Meski meninggalkan juara bertahan Premier League setelah hanya 12 bulan mungkin tampak seperti keputusan yang sulit, Norgaard mengungkapkan bahwa Arteta secara aktif mendorongnya untuk mengambil langkah tersebut. Juru taktik asal Spanyol itu menikmati periode yang sangat sukses di Merseyside di bawah asuhan Moyes selama karier bermainnya sendiri.
"Saya cukup sering berbicara dengannya tentang potensi kepindahan itu pada saat itu dan dia hanya mengatakan hal-hal positif tentang Everton dan juga David Moyes," jelas Norgaard saat perkenalan resminya.
"Dia bermain di bawah asuhannya untuk waktu yang lama dan seluruh pengalaman yang dia miliki sebagai pemain Everton bagi saya seolah menunjukkan bahwa dia menjalani masa yang fantastis di sini dan juga benar-benar bersinar sebagai pemain di bawah Moyes di Everton. Semoga saya bisa mendapatkan perasaan yang sama seperti yang dia rasakan sebagai pemain Everton."
Perasaan campur aduk meski meraih kejayaan di Premier League
Norgaard pada akhirnya meninggalkan Emirates Stadium dengan perasaan campur aduk yang bisa dimengerti. Meski sang veteran sangat menikmati perannya sebagai bagian penting dari skuad bersejarah yang dengan bangga mengamankan gelar Premier League, ia dengan cepat menyadari kebutuhan yang tak terbantahkan untuk lebih sering bermain. Pemain Denmark itu mencatat total 20 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu, dengan hanya tujuh di antaranya terjadi di kasta tertinggi.
"Saya merasa saat memasuki musim panas ini saya butuh perubahan lagi, saya perlu memainkan peran yang lebih besar dalam sisi sepakbolanya," akunya. "Ketika saya berbicara dengan David Moyes dan saya mendengar tentang keseluruhan proyeknya, saya sangat tertarik. Datang ke sini dan melihat semua orang hanya membuat perasaan itu semakin kuat. Saya benar-benar tidak sabar untuk memulai."
- AFP
Menjadi pemain yang lebih baik setelah masa bakti di Arsenal
Terlepas dari minimnya menit bermain kompetitif yang membuat frustrasi, mantan kapten Brentford itu dengan tegas menegaskan bahwa satu musimnya di Arsenal secara signifikan meningkatkan kualitas permainannya secara keseluruhan. Ia meninggalkan London utara dengan bekal pengalaman yang sangat berharga setelah berlatih bersama sejumlah talenta terbaik dunia setiap hari.
"Mendapatkan pengalaman di Liga Champions dan melakoni perjalanan yang lebih panjang di ajang piala adalah pengalaman yang luar biasa," kata Norgaard. "Saya jelas merasa menjadi pemain yang lebih baik dibandingkan saat bergabung dengan Arsenal."
Internasional Denmark itu kini akan berusaha memberikan dampak langsung dan bertahan lama di Everton. Ia menyusul Hayden Hackney, Tyrique George, dan Merlin Rohl masuk ke Goodison Park ketika Everton yang ambisius meningkatkan persiapan ekstensif mereka untuk kampanye mendatang.
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