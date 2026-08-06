Everton telah secara resmi menuntaskan perekrutan Norgaard dari Arsenal dalam transfer permanen senilai £7 juta. Gelandang bertahan berusia 32 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun di Goodison Park, mengakhiri kiprahnya yang singkat namun sukses di London utara.

Pemain internasional Denmark itu tiba di Emirates Stadium dari sesama klub London, Brentford, pada musim panas lalu dalam kesepakatan awal senilai £10 juta. Namun, terlepas dari kesuksesan tim di kompetisi domestik, ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama di bawah Arteta, yang mendorong kepergiannya dengan cepat.

Mengamankan kehadiran gelandang berpengalaman menjadi salah satu prioritas utama manajer Everton David Moyes menjelang musim baru. Kedatangan Norgaard membuatnya menjadi rekrutan resmi keempat klub pada bursa transfer musim panas yang sibuk ini.







