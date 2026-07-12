Nasib pahit pasti tak akan menimpanya! Jude Bellingham adalah bentuk penghormatan Inggris kepada seorang pahlawan Piala Dunia asal Jerman

Meskipun media Inggris sempat mengkritik tajam keputusan Tuchel yang tidak menurunkan Bellingham, sebulan kemudian pelatih asal Jerman itu justru dipuji karena berhasil memotivasi gelandang andalan tersebut. Pada November 2025, Bellingham kembali diturunkan dan tampil mengesankan setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 atas Serbia. "Tuchel telah mencapai apa yang diinginkannya. Entah itu melalui permainan kekuasaan, menarik benang-benang di balik layar, atau sekadar memacu semangat Jude Bellingham," tulis The Guardian.
Namun, masih lama tidak jelas apakah Bellingham akan menjadi pemain inti di Piala Dunia. Morgan Rogers dari Aston Villa muncul sebagai pesaing berkualitas tinggi yang konsisten, yang menurut Tuchel kadang-kadang lebih cocok untuk mengisi posisi nomor 10 dari sudut pandang taktis. Selain itu, Bellingham mengalami musim yang cukup sulit dan terkadang diwarnai cedera di klubnya, Real Madrid.
Namun, pada akhirnya Tuchel memutuskan untuk sepenuhnya mengandalkan Bellingham. Menurut laporan The Telegraph, hal yang menjadi faktor penentu adalah: pada bulan Mei, Tuchel dilaporkan terbang ke Madrid untuk melakukan pembicaraan mendalam, di mana segala masalah kecil diselesaikan dan Bellingham berhasil meyakinkan pelatihnya untuk memberinya peran penting di Piala Dunia.
Peran tersebut kini diemban dengan gemilang oleh pemain yang telah 54 kali membela tim nasional ini. Dan ia juga diuntungkan oleh satu detail yang telah ditetapkan Tuchel untuk posisinya. Pasalnya, Bellingham memiliki lebih banyak aksi di sepertiga lapangan serang pada Piala Dunia ini dibandingkan pada dua turnamen besar sebelumnya. Tuchel memberinya kebebasan yang diperlukan untuk mengekspresikan instingnya di dekat gawang — dan Bellingham membalasnya dengan aksi-aksi seperti yang ia tunjukkan saat mencetak dua golnya melawan Norwegia.
Sebagai penutup, ada satu kesamaan dengan tahun 2002: Ballack dan rekan-rekannya memang tidak selalu tampil gemilang, namun mereka terus berjuang dari babak ke babak. Perjalanan Inggris menuju semifinal pun sama beratnya, dan melawan Norwegia yang tangguh, The Three Lions sempat mengalami kesulitan besar. “Kami sendiri yang membuat hidup kami sangat sulit hari ini,” kritik Tuchel setelah 120 menit yang melelahkan. “Hasilnya fantastis, kami masuk empat besar, itu luar biasa. Namun, saya tidak puas dengan penampilan kami.”
Kata-kata yang tegas. Namun, ketika ditanya mengenai mentalitas timnya, Tuchel tidak mau berkompromi: “Bagaimana Anda bisa membicarakan mentalitas setelah pertandingan seperti ini? Itu adalah mentalitas murni,” kata sang pelatih sambil membela timnya yang berjuang dengan penuh dedikasi. Dan kemungkinan besar, yang terlintas di benaknya saat itu adalah Jude Bellingham.