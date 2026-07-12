Nasib pahit pasti tak akan menimpanya! Jude Bellingham adalah bentuk penghormatan Inggris kepada seorang pahlawan Piala Dunia asal Jerman

"Dia menjadi andalan Inggris," demikian pujian yang dilontarkan mantan pemain timnas Inggris Gary Neville kepada Bellingham di Sky Sports, bahkan setelah pertandingan babak 16 besar melawan Meksiko. "Dia dan Harry Kane tampil luar biasa dalam pertandingan-pertandingan sejauh ini, tetapi Bellingham berada di level yang berbeda. Saya tidak bisa cukup memujinya."

Bellingham dan Kane adalah tokoh kunci mutlak dalam tim Inggris dalam perjalanan menuju semifinal. Namun, belakangan ini Bellingham bahkan tampil sedikit lebih menonjol. Begitu pula saat ia mencetak gol penentu kemenangan 2-1 melawan Norwegia, yang ia cetak di awal babak perpanjangan waktu. Dengan reaksi cepat, ia menjadi yang pertama menyentuh bola setelah kesalahan Nyland dan mencetak gol dengan tenang, kali ini menggunakan kaki kanannya yang lebih kuat. Hal ini juga mengingatkan pada Ballack: Bellingham kadang mencetak gol dengan kepala, kadang dengan kaki kiri, kadang dengan kaki kanan. Dalam hal penyelesaian akhir, ia sama fleksibelnya dengan mantan kapten DFB tersebut.

Kini, pemain berusia 23 tahun ini telah mencetak enam gol di turnamen dan sudah lama menjadi sosok yang sangat tak tergantikan bagi Inggris. Fakta bahwa hal ini sama sekali tidak bisa dianggap remeh menjelang Piala Dunia kini terasa sangat jauh. Namun, memang demikian adanya; hubungan antara pelatih Thomas Tuchel dan Bellingham tidak selalu mulus. Misalnya, pelatih tersebut sempat mengkritik pemain asal Madrid itu secara terbuka pada musim panas lalu, ketika Bellingham menarik perhatian dengan reaksi marahnya atas kekalahan 1-3 dalam pertandingan persahabatan melawan Senegal.

Meskipun sikap tegasnya bisa berdampak positif, namun hal itu harus “ditujukan kepada lawan dan tujuan kami, serta tidak boleh digunakan untuk mengintimidasi rekan setim atau bersikap terlalu agresif terhadap rekan setim maupun wasit,” kata Tuchel dalam wawancara dengan talkSPORT. Tak lama setelah itu, Bellingham menjalani operasi bahu, sehingga absen dalam pertandingan internasional pada September 2025.

Ketika Tuchel kemudian tidak memanggil salah satu bintang utamanya untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Oktober, ia menjelaskan hal itu dengan alasan kurangnya pengalaman bertanding akibat operasi bahu tersebut. Namun, yang cukup menarik adalah bahwa Tuchel memuji suasana di seluruh tim dan secara khusus di bangku cadangan selama pertandingan bulan September, di mana Bellingham absen. Dan ia mengatakan bahwa bahkan jika Bellingham dalam kondisi bugar sepenuhnya, mungkin ia juga tidak akan dipanggil: “Dasar pertimbangannya mungkin berbeda, tetapi mungkin keputusan yang diambil tetap sama,” kata Tuchel.