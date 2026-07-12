Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Nasib pahit pasti tak akan menimpanya! Jude Bellingham adalah bentuk penghormatan Inggris kepada seorang pahlawan Piala Dunia asal Jerman

World Cup
FEATURES
Norway vs England
Norway
England
J. Bellingham

Meskipun sempat menjadi perbincangan menjelang Piala Dunia, Jude Bellingham kini menjadi faktor penentu bagi Inggris. Hal ini mengingatkan kita pada seorang legenda gelandang asal Jerman.

Perjalanan Jerman menuju final Piala Dunia 2002? Kita semua masih ingat: Di lini belakang, Oliver Kahn tampil gemilang, dan di lini depan, Michael Ballack juga tak kalah cemerlang. Sejak babak penyisihan grup, ia telah mengangkat tim DFB dengan umpan-umpan penentu yang ia berikan saat melawan Irlandia (1:1) dan Kamerun (2:0); pada fase-fase krusial, Ballack menjadi faktor penentu di lapangan, sementara Kahn menjadi andalan di bawah mistar gawang. Di perempat final melawan AS, gelandang yang saat itu berusia 25 tahun itu mencetak gol kemenangan 1:0, begitu pula di semifinal melawan Korea Selatan.

Pengaruh Jude Bellingham terhadap permainan Inggris berkembang ke arah yang sama 24 tahun kemudian di Amerika Utara. Sebagai tipe pemain yang mirip dengan Ballack, Bellingham sudah memberikan kontribusi berharga pada babak 16 besar melawan Meksiko (3:2) dengan kualitas khasnya yang menonjol: hasrat untuk mencetak gol-gol penting. Setelah mencetak dua gol melawan Meksiko, pemain Real Madrid ini kembali mencetak gol dalam pertandingan perempat final yang menegangkan melawan Norwegia (2:1 setelah perpanjangan waktu). Ya, kini bisa dikatakan: Bellingham adalah penghormatan Inggris kepada Michael Ballack di Piala Dunia 2026.

  • Hal yang membuat pulau ini bisa bernapas lega: Bellingham setidaknya terhindar dari nasib yang sama seperti Ballack pada tahun 2002. Pemain nomor 13 legendaris Jerman itu sempat mendapat kartu kuning sesaat sebelum mencetak gol emasnya di semifinal dan, seperti yang diketahui, absen dalam kekalahan 0-2 di final melawan Brasil karena skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Tak sedikit orang di negeri ini yang kecewa setelah pertandingan final, karena mereka yakin bahwa tim Selecao yang saat itu tampak tak terkalahkan sebenarnya bisa dikalahkan jika Ballack ikut bermain.

    Bellingham tidak akan lagi harus absen karena skorsing kartu kuning di Piala Dunia ini, itu sudah pasti. Dia sebenarnya terancam skorsing untuk semifinal jika mendapat kartu kuning saat melawan Norwegia. Namun, karena hal itu tidak terjadi dan kartu kuning dihapus setelah perempat final, Bellingham tidak akan melewatkan satu pertandingan pun karena skorsing kartu kuning. Dan, dalam skenario terbaik, ia ingin membawa Three Lions meraih gelar Piala Dunia kedua yang telah lama dinanti, yang pertama sejak 1966.

    Di babak delapan besar di Miami yang terik, mantan pemain Dortmund ini menjadi faktor penentu kemenangan. "Kelas dunia sejati," puji mantan rekan setimnya di BVB, Mats Hummels, yang kini menjadi pakar sepak bola di MagentaTV, mengenai gol penyama kedudukan yang dicetak Bellingham pada hari Sabtu. Dengan dribel yang luar biasa, bintang Real Madrid ini berhasil menempatkan diri dalam posisi menembak di kotak penalti Norwegia pada masa tambahan waktu babak pertama dan tidak memberikan peluang bagi kiper Örjan Nyland dengan tendangan kaki kirinya.

    • Iklan
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Awalnya, Jude Bellingham bukanlah pemain yang tak tergantikan bagi timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel

    "Dia menjadi andalan Inggris," demikian pujian yang dilontarkan mantan pemain timnas Inggris Gary Neville kepada Bellingham di Sky Sports, bahkan setelah pertandingan babak 16 besar melawan Meksiko. "Dia dan Harry Kane tampil luar biasa dalam pertandingan-pertandingan sejauh ini, tetapi Bellingham berada di level yang berbeda. Saya tidak bisa cukup memujinya."

    Bellingham dan Kane adalah tokoh kunci mutlak dalam tim Inggris dalam perjalanan menuju semifinal. Namun, belakangan ini Bellingham bahkan tampil sedikit lebih menonjol. Begitu pula saat ia mencetak gol penentu kemenangan 2-1 melawan Norwegia, yang ia cetak di awal babak perpanjangan waktu. Dengan reaksi cepat, ia menjadi yang pertama menyentuh bola setelah kesalahan Nyland dan mencetak gol dengan tenang, kali ini menggunakan kaki kanannya yang lebih kuat. Hal ini juga mengingatkan pada Ballack: Bellingham kadang mencetak gol dengan kepala, kadang dengan kaki kiri, kadang dengan kaki kanan. Dalam hal penyelesaian akhir, ia sama fleksibelnya dengan mantan kapten DFB tersebut.

    Kini, pemain berusia 23 tahun ini telah mencetak enam gol di turnamen dan sudah lama menjadi sosok yang sangat tak tergantikan bagi Inggris. Fakta bahwa hal ini sama sekali tidak bisa dianggap remeh menjelang Piala Dunia kini terasa sangat jauh. Namun, memang demikian adanya; hubungan antara pelatih Thomas Tuchel dan Bellingham tidak selalu mulus. Misalnya, pelatih tersebut sempat mengkritik pemain asal Madrid itu secara terbuka pada musim panas lalu, ketika Bellingham menarik perhatian dengan reaksi marahnya atas kekalahan 1-3 dalam pertandingan persahabatan melawan Senegal.

    Meskipun sikap tegasnya bisa berdampak positif, namun hal itu harus “ditujukan kepada lawan dan tujuan kami, serta tidak boleh digunakan untuk mengintimidasi rekan setim atau bersikap terlalu agresif terhadap rekan setim maupun wasit,” kata Tuchel dalam wawancara dengan talkSPORT. Tak lama setelah itu, Bellingham menjalani operasi bahu, sehingga absen dalam pertandingan internasional pada September 2025.

    Ketika Tuchel kemudian tidak memanggil salah satu bintang utamanya untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Oktober, ia menjelaskan hal itu dengan alasan kurangnya pengalaman bertanding akibat operasi bahu tersebut. Namun, yang cukup menarik adalah bahwa Tuchel memuji suasana di seluruh tim dan secara khusus di bangku cadangan selama pertandingan bulan September, di mana Bellingham absen. Dan ia mengatakan bahwa bahkan jika Bellingham dalam kondisi bugar sepenuhnya, mungkin ia juga tidak akan dipanggil: “Dasar pertimbangannya mungkin berbeda, tetapi mungkin keputusan yang diambil tetap sama,” kata Tuchel.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piala Dunia 2026: Tuchel mengkritik timnya setelah penampilan gemilang melawan Norwegia — namun ia tidak mau ada yang meragukan mentalitas timnya

    Meskipun media Inggris sempat mengkritik tajam keputusan Tuchel yang tidak menurunkan Bellingham, sebulan kemudian pelatih asal Jerman itu justru dipuji karena berhasil memotivasi gelandang andalan tersebut. Pada November 2025, Bellingham kembali diturunkan dan tampil mengesankan setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 atas Serbia. "Tuchel telah mencapai apa yang diinginkannya. Entah itu melalui permainan kekuasaan, menarik benang-benang di balik layar, atau sekadar memacu semangat Jude Bellingham," tulis The Guardian.

    Namun, masih lama tidak jelas apakah Bellingham akan menjadi pemain inti di Piala Dunia. Morgan Rogers dari Aston Villa muncul sebagai pesaing berkualitas tinggi yang konsisten, yang menurut Tuchel kadang-kadang lebih cocok untuk mengisi posisi nomor 10 dari sudut pandang taktis. Selain itu, Bellingham mengalami musim yang cukup sulit dan terkadang diwarnai cedera di klubnya, Real Madrid.

    Namun, pada akhirnya Tuchel memutuskan untuk sepenuhnya mengandalkan Bellingham. Menurut laporan The Telegraph, hal yang menjadi faktor penentu adalah: pada bulan Mei, Tuchel dilaporkan terbang ke Madrid untuk melakukan pembicaraan mendalam, di mana segala masalah kecil diselesaikan dan Bellingham berhasil meyakinkan pelatihnya untuk memberinya peran penting di Piala Dunia.

    Peran tersebut kini diemban dengan gemilang oleh pemain yang telah 54 kali membela tim nasional ini. Dan ia juga diuntungkan oleh satu detail yang telah ditetapkan Tuchel untuk posisinya. Pasalnya, Bellingham memiliki lebih banyak aksi di sepertiga lapangan serang pada Piala Dunia ini dibandingkan pada dua turnamen besar sebelumnya. Tuchel memberinya kebebasan yang diperlukan untuk mengekspresikan instingnya di dekat gawang — dan Bellingham membalasnya dengan aksi-aksi seperti yang ia tunjukkan saat mencetak dua golnya melawan Norwegia.

    Sebagai penutup, ada satu kesamaan dengan tahun 2002: Ballack dan rekan-rekannya memang tidak selalu tampil gemilang, namun mereka terus berjuang dari babak ke babak. Perjalanan Inggris menuju semifinal pun sama beratnya, dan melawan Norwegia yang tangguh, The Three Lions sempat mengalami kesulitan besar. “Kami sendiri yang membuat hidup kami sangat sulit hari ini,” kritik Tuchel setelah 120 menit yang melelahkan. “Hasilnya fantastis, kami masuk empat besar, itu luar biasa. Namun, saya tidak puas dengan penampilan kami.”

    Kata-kata yang tegas. Namun, ketika ditanya mengenai mentalitas timnya, Tuchel tidak mau berkompromi: “Bagaimana Anda bisa membicarakan mentalitas setelah pertandingan seperti ini? Itu adalah mentalitas murni,” kata sang pelatih sambil membela timnya yang berjuang dengan penuh dedikasi. Dan kemungkinan besar, yang terlintas di benaknya saat itu adalah Jude Bellingham.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
World Cup
England crest
England
ENG
team-logo
TBD
TBD