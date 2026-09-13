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Nasib buruk, kami tetap di puncak! Filipe murka atas perampokan oleh VAR saat gol spektakuler Brunner menjaga Monaco tetap di posisi teratas
Monaco bangkit untuk merebut kembali puncak Ligue 1
AS Monaco memperpanjang start tak terkalahkan mereka di Ligue 1 setelah bangkit untuk mengamankan hasil imbang 1-1 melawan RC Strasbourg di Stade de la Meinau. Sempat tertinggal di awal babak kedua akibat gol bunuh diri Sadibou Sane, Monaco menunjukkan daya juang luar biasa untuk menyamakan kedudukan.
Penyerang Jerman Paris Brunner menghadirkan momen krusial pada menit ke-73 dengan melepaskan tembakan spektakuler dari jarak 25 meter ke pojok atas gawang.
Poin yang diraih dengan susah payah itu mengembalikan tim asuhan Filipe Luis ke puncak klasemen setelah empat pertandingan.
- AFP
Filipe Luis memuji karakter skuad dan gol Brunner
Berbicara setelah pertandingan, Filipe Luis mengungkapkan kebanggaan besar atas penolakan timnya untuk menerima kekalahan di venue yang terkenal sangat sulit. Sang pelatih secara khusus memuji Brunner, dengan menyoroti pressing defensifnya yang tanpa henti serta kualitas eksplosifnya sebagai penentu kemenangan.
Ia mencatat bahwa timnya baru menemukan ritme serangan terbaik mereka setelah tertinggal lebih dulu.
"Penyerang bisa saja sedang tidak dalam hari terbaiknya, tetapi beri mereka bola di area yang tepat dan mereka menentukan pertandingan," kata Filipe Luis. "Paris menekan tanpa henti dan menyerang ruang. Para pemain sangat ingin menang, dan saya bangga dengan usaha mereka."
Manajer murka terhadap protokol VAR terkait penalti telat
Pelatih asal Brasil itu tidak menyembunyikan kekesalannya terkait insiden kontroversial di akhir laga ketika pemain pengganti Matthis Abline terjatuh di dalam kotak penalti setelah mendapat tantangan dari Mitchell. Meski meninjau selama dua menit, VAR memilih untuk tidak campur tangan, sehingga Monaco kehilangan peluang untuk meraih gol penentu kemenangan.
Filipe Luis meminta agar para pelatih diberi hak untuk mengajukan challenge atau agar wasit berkonsultasi langsung dengan monitor di pinggir lapangan.
"Berbuat salah itu manusiawi, tetapi ketika Anda melihat tayang ulangnya, itu penalti yang sangat jelas," ujarnya. "Jika butuh dua menit untuk meninjaunya, wasit seharusnya datang sendiri ke layar. Para pemain sangat frustrasi karena hal itu."
Fokus Rouge et Blanc kini beralih ke ujian melawan Lens
Setelah mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka, Monaco kini bersiap mempertahankan posisi puncak di kandang. Tim asuhan Filipe Luis kembali beraksi pada Jumat malam saat menjamu Lens di Stade Louis II.
Sang pelatih menekankan pentingnya menjalani musim satu pertandingan demi satu pertandingan, alih-alih membuat prediksi gelar jangka panjang.
Monaco berupaya melanjutkan momentum positif mereka dan mengamankan tiga poin untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen.
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