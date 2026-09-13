AS Monaco memperpanjang start tak terkalahkan mereka di Ligue 1 setelah bangkit untuk mengamankan hasil imbang 1-1 melawan RC Strasbourg di Stade de la Meinau. Sempat tertinggal di awal babak kedua akibat gol bunuh diri Sadibou Sane, Monaco menunjukkan daya juang luar biasa untuk menyamakan kedudukan.

Penyerang Jerman Paris Brunner menghadirkan momen krusial pada menit ke-73 dengan melepaskan tembakan spektakuler dari jarak 25 meter ke pojok atas gawang.

Poin yang diraih dengan susah payah itu mengembalikan tim asuhan Filipe Luis ke puncak klasemen setelah empat pertandingan.