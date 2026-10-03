Flash Press Agency
Diterjemahkan oleh
Napoli yang pincang tumbang 0-2 dalam laga uji coba melawan Avellino asuhan Alessandro Nesta
Tim underdog Serie B menghukum tuan rumah yang melemah
Napoli kesulitan mengatasi perlawanan penuh semangat dari tim tamu divisi kedua mereka dalam sesi latihan bersama di Castel Volturno. Gol-gol dari Venturi dan Di Maggio memanfaatkan kelengahan di lini pertahanan tuan rumah untuk memastikan kemenangan impresif bagi tim tamu. Sesi ini memberi Allegri kesempatan berharga untuk menjaga ketajaman kompetitif selama jeda internasional, dengan timnya saat ini terpuruk di peringkat kesembilan Serie A dengan tujuh poin dari lima pertandingan.
- Getty Images Sport
Badai absen memicu perombakan lini belakang
Pertandingan tertutup ini sangat tergerus oleh krisis pemain yang akut, yang memaksa staf pelatih menurunkan susunan pemain darurat di seluruh lini. Absennya sepuluh pemain yang sedang menjalankan tugas internasional diperparah oleh daftar cedera yang panjang, sehingga figur-figur kunci seperti Alex Meret, Leonardo Spinazzola, dan Scott McTominay harus menepi. Situasi itu membuat Allegri bertumpu pada sejumlah kecil pemain tim utama yang tersedia, termasuk Amir Rrahmani dan David Neres, sebelum kemudian beralih ke para pemain muda Primavera milik Antonio Nocerino setelah jeda.
Manajer menilai kebugaran pemain pelapis skuad
Meski kalah tanpa gol, Allegri tetap bisa mengambil hal positif dari upaya membangun ketajaman pertandingan dan memantau kondisi fisik opsi lapis keduanya. Benoit Badiashile, Lorenzo Lucca, dan Sam Beukema menjadi satu-satunya tiga pemain yang menuntaskan 90 menit penuh. Sang pelatih memperlakukan laga ini murni sebagai sarana untuk membangun kembali kebugaran dasar tim lapis keduanya sebelum memberi skuad jeda singkat pada akhir pekan untuk memulihkan diri menjelang kembalinya mereka ke kompetisi domestik.
- Fotoagenzia
Napoli membidik kebangkitan penting di liga
Skuad Allegri akan berkumpul kembali di pusat latihan pada Senin untuk meningkatkan persiapan menghadapi laga pekan keenam melawan Frosinone pada 10 Oktober. Tim medis klub juga dijadwalkan mengevaluasi perkembangan kondisi fisik McTominay pada Selasa untuk menentukan ketersediaannya, menurut La Gazzetta dello Sport. Sementara itu, kemenangan meyakinkan ini menjadi modal ideal bagi tim asuhan Nesta jelang kembalinya mereka ke Serie B dalam laga berat melawan Sampdoria.
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