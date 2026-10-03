Pertandingan tertutup ini sangat tergerus oleh krisis pemain yang akut, yang memaksa staf pelatih menurunkan susunan pemain darurat di seluruh lini. Absennya sepuluh pemain yang sedang menjalankan tugas internasional diperparah oleh daftar cedera yang panjang, sehingga figur-figur kunci seperti Alex Meret, Leonardo Spinazzola, dan Scott McTominay harus menepi. Situasi itu membuat Allegri bertumpu pada sejumlah kecil pemain tim utama yang tersedia, termasuk Amir Rrahmani dan David Neres, sebelum kemudian beralih ke para pemain muda Primavera milik Antonio Nocerino setelah jeda.