Jika bukan pertandingan penentu, hampir bisa dibilang begitu. Laga besar pada pekan ke-31 liga ini adalah pertarungan antara Napoli dan Milan yang dijadwalkan pada Senin Paskah, 6 April, pukul 20.45 di Stadion Diego Armando Maradona. Siapa pun yang menang—jika ada pemenangnya—berpotensi menjadi pesaing utama Inter dalam perburuan gelar juara. Sebuah pertandingan krusial yang dihadapi pelatih Rossoneri Massimiliano Allegri dengan hampir seluruh skuadnya tersedia: satu-satunya yang absen adalah Matteo Gabbia. Pelatih asal Tuscany ini masih harus memecahkan beberapa keraguan terkait lini serang, dengan lima pemain bersaing untuk dua posisi.
Napoli vs Milan, siapa yang bermain dan siapa yang tidak: Allegri mempertimbangkan duet Fullkrug-Nkunku di lini serang, Hojlund diragukan tampil
UJI COBA ALLEGRI
Menurut laporan Sky Sport, Niclas Füllkrug secara mengejutkan mulai naik peringkat dalam beberapa jam terakhir: penyerang asal Jerman itu berpotensi menjadi kejutan dalam susunan pemain inti Milan, dan bersama dirinya, Allegri juga telah menguji coba Christopher Nkunku. Jika ini menjadi duet penyerang awal, maka Christian Pulisic dan Rafael Leão—yang baru kembali bergabung dengan tim pada Kamis lalu—akan duduk di bangku cadangan; bersama mereka, ada pula pemain asal Meksiko, Santiago Gimenez. Di sisi lain, Napoli sedang dalam situasi darurat, Conte kehilangan lima pemain yang semuanya absen karena cedera: mulai dari Vergara hingga Lukaku, termasuk Di Lorenzo, Neres, dan Rrahmani. Dengan Olivera lebih diunggulkan daripada Beukema untuk bermain di lini belakang, persaingan satu-satunya terjadi di sayap kanan dengan Gutierrez lebih diunggulkan daripada Politano.
PERTAHANAN
Mengingat Rrahmani absen dan performa Beukema naik-turun, Antonio Conte mulai mempertimbangkan untuk menempatkan satu bek dan dua pemain sayap yang semuanya kidal di depan Milinkovic-Savic. Olivera, Buongiorno, dan Juan Jesus di lini belakang, Spinazzola dan Gutierrez di sayap, dengan mantan pemain Girona itu bermain dengan kaki yang berlawanan. Langkah ini telah membawa gol pertama sang pemain Spanyol dalam seragam biru dalam kemenangan 2-1 atas Fiorentina beberapa minggu lalu.
HOJLUND DIBAWAH TANDA TANY
Kehadiran Hojlund, beberapa jam menjelang pertandingan Napoli vs Milan, tampaknya sangat diragukan. Jika kabar buruk itu terkonfirmasi, Conte memiliki dua opsi. Satu-satunya penyerang murni yang tersedia adalah Giovane, yang belakangan ini terpinggirkan dengan hanya mencatatkan 37 menit dalam lima pertandingan terakhir dan belum pernah menjadi starter bersama Napoli di Serie A. Mantan pemain Verona itu akan menjadi pilihan paling logis dengan dukungan McTominay dan De Bruyne. Jika tidak, kemungkinan McTominay akan ditempatkan sebagai false nine.
NAPOLI-MILAN, SUSUNAN PEMAIN YANG DIPREDIKSI
Beberapa jam menjelang kick-off di Stadion Maradona, berikut adalah susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan oleh kedua pelatih:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Pelatih: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. Pelatih: Allegri.