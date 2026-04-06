Menurut laporan Sky Sport, Niclas Füllkrug secara mengejutkan mulai naik peringkat dalam beberapa jam terakhir: penyerang asal Jerman itu berpotensi menjadi kejutan dalam susunan pemain inti Milan, dan bersama dirinya, Allegri juga telah menguji coba Christopher Nkunku. Jika ini menjadi duet penyerang awal, maka Christian Pulisic dan Rafael Leão—yang baru kembali bergabung dengan tim pada Kamis lalu—akan duduk di bangku cadangan; bersama mereka, ada pula pemain asal Meksiko, Santiago Gimenez. Di sisi lain, Napoli sedang dalam situasi darurat, Conte kehilangan lima pemain yang semuanya absen karena cedera: mulai dari Vergara hingga Lukaku, termasuk Di Lorenzo, Neres, dan Rrahmani. Dengan Olivera lebih diunggulkan daripada Beukema untuk bermain di lini belakang, persaingan satu-satunya terjadi di sayap kanan dengan Gutierrez lebih diunggulkan daripada Politano.



