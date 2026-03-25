Pertandingan Napoli vs Milan pada 6 April di Stadion Maradona semakin dekat, namun ketentuan akses bagi suporter tim tamu masih belum ditetapkan. Menurut laporan Tuttonapoli, Observatorium Nasional untuk Acara Olahraga telah memutuskan untuk menyerahkan penilaian mengenai langkah-langkah keamanan yang harus diterapkan dalam pertandingan tersebut kepada CASMS.
AFP
Diterjemahkan oleh
Napoli vs Milan: kemungkinan larangan perjalanan bagi suporter Rossoneri, keputusan akan diambil oleh CASMS
SEKTOR TAMU: UNTUK SAAT INI BELUM ADA PENJUALAN
Keputusan ini diambil setelah adanya laporan dari Kepolisian Napoli, yang meminta penyelidikan lebih lanjut sebelum mengizinkan penjualan tiket di sektor tamu. Sementara itu, Observatorium telah meminta Lega Serie A untuk tidak memulai penjualan tiket yang diperuntukkan bagi pendukung Rossoneri. Kini CASMS dan Kantor Gubernur akan menentukan batasan-batasan yang mungkin diberlakukan, termasuk kemungkinan bahwa pendukung Milan yang berdomisili di Lombardy tidak dapat mengikuti tim mereka dalam laga tandang di Stadion Maradona. Keputusan ini diharapkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.