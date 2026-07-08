Napoli, Tommaso Barbieri muncul sebagai kandidat: pilihan untuk posisi sayap kanan, ia adalah anak didik Allegri

Napoli sedang mencari alternatif untuk Raoul Bellanova yang, hingga saat ini, merupakan salah satu pemain yang dipertimbangkan oleh tim Azzurri. Untuk posisi sayap kanan, Massimiliano Allegri menyebut nama Tommaso Barbieri. Hal ini dilaporkan oleh Gazzetta, yang menyebutkan bahwa mantan pelatih Milan tersebut lebih memilih pemain yang cepat, andal dalam bertahan, dan siap diturunkan, dengan kesadaran bahwa ia akan bermain di belakang kapten dan pilar timnas Italia. Lagipula, sang pelatih sudah pernah bekerja sama dengan Barbieri pada musim 2022-2023, di mana ia mencatatkan 3 penampilan bersama Juventus.





Saat ini Barbieri memang bukan pilihan utama, namun jika opsi-opsi lain yang lebih mahal gagal terwujud, pemain asal Cremonese ini bisa menjadi rencana cadangan yang tepat bagi tim asal Napoli tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa persaingan untuk mendapatkan pemain dari tim Grigiorossi ini sangat ketat, dengan lelang yang sedang berlangsung antara Cagliari, Sassuolo, dan Torino, sementara Parma dan Fiorentina juga telah menunjukkan ketertarikan padanya. Lahir pada tahun 2002, ia telah mencatatkan 66 penampilan dan tiga gol bersama tim asal Lombardy tersebut, serta menjadi pemain tetap di tim nasional U-17, U-18, dan U-20.