Napoli tingkatkan perburuan terhadap wonderkid Chelsea Marc Guiu dengan tawaran €15 juta untuk memperkuat lini serang

Napoli siap meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Guiu dari Chelsea, dengan laporan yang mengindikasikan bahwa Partenopei telah mengidentifikasi pemain muda Spanyol itu sebagai target prioritas mereka pada hari-hari terakhir bursa transfer. Menurut Sky Sport Italia, klub tersebut siap mengajukan paket senilai sekitar €15 juta hingga €16 juta ditambah bonus terkait performa untuk mengamankan jasa sang penyerang secara permanen. Langkah ini diambil ketika Massimiliano Allegri ingin membentuk ulang opsi serangannya setelah periode ketidakpastian terkait produktivitas lini depan dan komposisi skuad klub.

Ketertarikan dari Stadio Diego Armando Maradona ini bukan sekadar minat sesaat, karena petinggi klub memandang mantan lulusan akademi Barcelona itu sebagai akuisisi strategis untuk masa kini dan masa depan. Setelah bergabung dengan klub Premier League tersebut pada 2024, Guiu mendapati dirinya berada dalam situasi yang digambarkan sebagai purgatori Stamford Bridge, kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di skuad yang padat.