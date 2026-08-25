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Napoli tingkatkan perburuan terhadap wonderkid Chelsea Marc Guiu dengan tawaran €15 juta untuk memperkuat lini serang
Napoli meluncurkan pengejaran formal untuk Guiu
Napoli siap meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Guiu dari Chelsea, dengan laporan yang mengindikasikan bahwa Partenopei telah mengidentifikasi pemain muda Spanyol itu sebagai target prioritas mereka pada hari-hari terakhir bursa transfer. Menurut Sky Sport Italia, klub tersebut siap mengajukan paket senilai sekitar €15 juta hingga €16 juta ditambah bonus terkait performa untuk mengamankan jasa sang penyerang secara permanen. Langkah ini diambil ketika Massimiliano Allegri ingin membentuk ulang opsi serangannya setelah periode ketidakpastian terkait produktivitas lini depan dan komposisi skuad klub.
Ketertarikan dari Stadio Diego Armando Maradona ini bukan sekadar minat sesaat, karena petinggi klub memandang mantan lulusan akademi Barcelona itu sebagai akuisisi strategis untuk masa kini dan masa depan. Setelah bergabung dengan klub Premier League tersebut pada 2024, Guiu mendapati dirinya berada dalam situasi yang digambarkan sebagai purgatori Stamford Bridge, kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di skuad yang padat.
- Getty Images Sport
Sikap Chelsea dan hitung mundur terakhir
Bagi Chelsea, keputusan untuk menjual Guiu merupakan pilihan sulit antara mempertahankan talenta menjanjikan dan menyeimbangkan neraca keuangan. Klub London itu berada di bawah tekanan untuk merampingkan skuad tim utama yang membengkak dan menghasilkan dana melalui penjualan pemain agar mematuhi regulasi finansial. Meski awalnya mereka menilai sang pemain mendekati £25 juta, kegigihan klub Italia tersebut dan keinginan sang pemain untuk mendapatkan menit bermain bisa memaksa tercapainya kompromi. Fase negosiasi diperkirakan akan semakin intens saat tenggat semakin dekat, dengan kedua pihak sama-sama ingin mencapai penyelesaian.
Niat Napoli sudah jelas: mereka menginginkan penyerang nomor sembilan baru untuk memimpin upaya mereka memburu tempat di kompetisi Eropa musim ini. Tawaran itu mencerminkan kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan Guiu untuk cepat beradaptasi dengan tuntutan sepakbola Italia.
- Imagn
Napoli memimpin perburuan di tengah minat dari Spanyol
Meski Napoli kini benar-benar berada di posisi terdepan dengan valuasi €16 juta mereka, mereka bukan satu-satunya klub yang memantau remaja ini pada musim panas ini. Sevilla telah mengidentifikasi Guiu sebagai target utama untuk melengkapi lini serang mereka setelah kepergian beberapa penyerang senior, termasuk Akor Adams dan Alexis Sanchez. Klub asal Andalusia itu awalnya berharap bisa mengamankan pemain Spanyol tersebut secara sementara untuk bersaing dengan rekrutan baru mereka, Robbie Ure, tetapi kekuatan finansial yang diperlihatkan Napoli mungkin akan membuat klub Spanyol itu tersingkir dari perburuan ini.
- Getty Images
Kompetisi dan target alternatif
Meski Guiu telah muncul sebagai kandidat terdepan, Napoli tetap cermat memantau sejumlah alternatif papan atas untuk memastikan mereka tidak kekurangan opsi jika negosiasi dengan Chelsea mandek. Tim rekrutmen klub mempertahankan daftar pendek yang mencakup beberapa nama mapan di Premier League, menegaskan besarnya ambisi mereka. Sebelumnya pada bursa transfer ini, laporan menyebut klub Italia itu juga telah mengajukan pertanyaan tentang Gabriel Jesus dari Arsenal dan rekrutan anyar Manchester United Joshua Zirkzee, meski kesepakatan tersebut tetap jauh lebih rumit untuk diwujudkan.
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