Napoli, terus maju untuk Gila: kesepakatan penuh dengan bek asal Spanyol tersebut. Inilah permintaan dari Lazio

Mario Gila dan Napoli kini semakin dekat. Kemarin, Giovanni Manna, direktur olahraga klub asal Napoli tersebut, bertemu dengan Alejandro Camano, agen pemain asal Spanyol itu, di Milan. Pertemuan selama satu jam tersebut menghasilkan terobosan positif pertama: telah tercapai kesepakatan untuk kontrak berjangka panjang senilai sekitar 3 juta (termasuk bonus) per musim. Mantan pemain Real Madrid ini sangat bertekad untuk bergabung dengan Napoli, yang menjadi prioritas utamanya dibandingkan semua tawaran lainnya.
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LAZIO MEMINTA 25 JUTA EURO
Setelah mencapai kesepakatan dengan Gila, kini Napoli harus menghadapi langkah tersulit: mencapai kesepakatan dengan Napoli mengenai harga transfer. Dalam beberapa jam terakhir, klub ibu kota tersebut menunjukkan keterbukaan yang signifikan terhadap kemungkinan pelepasan pemain, namun dengan tawaran mulai dari 25 juta ke atas, mengingat 50% dari hasil penjualan akan masuk ke kas Real Madrid dan sang bek sama sekali tidak berniat memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027.
Napoli ingin menutup kesepakatan dengan harga jauh lebih rendah, sekitar 20 juta ditambah bonus. Menurut informasi yang beredar, kedua belah pihak diperkirakan akan mencapai kesepakatan di tengah-tengah.