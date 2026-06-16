Napoli, terus maju untuk Gila: kesepakatan penuh dengan bek asal Spanyol tersebut. Inilah permintaan dari Lazio

Setelah mencapai kesepakatan dengan Gila, kini Napoli harus menghadapi langkah tersulit: mencapai kesepakatan dengan Napoli mengenai harga transfer. Dalam beberapa jam terakhir, klub ibu kota tersebut menunjukkan keterbukaan yang signifikan terhadap kemungkinan pelepasan pemain, namun dengan tawaran mulai dari 25 juta ke atas, mengingat 50% dari hasil penjualan akan masuk ke kas Real Madrid dan sang bek sama sekali tidak berniat memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027.





Napoli ingin menutup kesepakatan dengan harga jauh lebih rendah, sekitar 20 juta ditambah bonus. Menurut informasi yang beredar, kedua belah pihak diperkirakan akan mencapai kesepakatan di tengah-tengah.