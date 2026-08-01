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Napoli siapkan perpanjangan kontrak bernilai besar untuk Scott McTominay saat Massimiliano Allegri membangun lini tengah berwajah baru di sekeliling bintang Skotlandia itu
Peran vital bagi McTominay
Manajemen Napoli sedang bersiap mengajukan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk McTominay setelah ia muncul sebagai sosok kunci dalam rencana Massimiliano Allegri. Ditunjuk pada awal Juli 2026, pelatih baru itu telah menjadikan sang gelandang sebagai titik fokus sistem 4-3-3 miliknya selama latihan pramusim di Castel di Sangro. Sambutan hangat dari para suporter semakin menegaskan status pemain asal Skotlandia itu sebagai idola fans di Stadio Diego Armando Maradona.
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Napoli siapkan kontrak baru
Menurut laporan dari Tuttomercatowebyang mengutip La Gazzetta dello Sport, Allegri berniat memberi McTominay kebebasan lebih untuk mendukung serangan dan beroperasi di dekat area penalti lawan. Fisik impresif dan kesadaran ruang pemain berusia 29 tahun itu membuatnya menjadi sosok ideal untuk terhubung dengan lini depan Partenopei.
Sebagai pengakuan atas dampak besarnya, Napoli ingin memperpanjang masa tinggal McTominay hingga 2030, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Saat ini ia masih terikat kontrak hingga 2028 dengan gaji tahunan €3,5 juta, dan sang pemain dikabarkan tetap tenang serta sepenuhnya berkomitmen untuk bertahan jangka panjang di Naples. Negosiasi formal mengenai persyaratan baru dijadwalkan berlangsung setelah bursa transfer musim panas ditutup.
Dampak instan di Italia
Sejak bergabung dari Manchester United, McTominay menikmati periode yang gemilang, dengan mencatatkan 27 gol dan sepuluh assist dalam 80 penampilan di semua kompetisi. Performa impresifnya menghasilkan gelar Serie A pada musim debutnya pada 2024-25, diikuti Supercoppa Italiana pada musim berikutnya. Catatan itu menegaskannya sebagai salah satu gelandang paling efektif dan berpengaruh di sepak bola Italia.
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Era baru di bawah Allegri
Allegri, yang menandatangani kontrak tiga tahun hingga Juni 2029 untuk menggantikan Antonio Conte, memprioritaskan penyempurnaan skuad dan pemain yang akan dilepas sebelum merampungkan perpanjangan kontrak McTominay. Sementara itu, McTominay diperkirakan akan tampil sebagai starter pada laga pembuka Serie A, saat Napoli memulai kampanye liga baru mereka dengan bertandang ke markas Genoa pada 22 Agustus.
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