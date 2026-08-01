Menurut laporan dari Tuttomercatowebyang mengutip La Gazzetta dello Sport, Allegri berniat memberi McTominay kebebasan lebih untuk mendukung serangan dan beroperasi di dekat area penalti lawan. Fisik impresif dan kesadaran ruang pemain berusia 29 tahun itu membuatnya menjadi sosok ideal untuk terhubung dengan lini depan Partenopei.

Sebagai pengakuan atas dampak besarnya, Napoli ingin memperpanjang masa tinggal McTominay hingga 2030, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Saat ini ia masih terikat kontrak hingga 2028 dengan gaji tahunan €3,5 juta, dan sang pemain dikabarkan tetap tenang serta sepenuhnya berkomitmen untuk bertahan jangka panjang di Naples. Negosiasi formal mengenai persyaratan baru dijadwalkan berlangsung setelah bursa transfer musim panas ditutup.