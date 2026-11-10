"Dia menyuruh Kevin De Bruyne, yang telah memenangi semua yang bisa dimenangi dalam sepak bola, untuk pers***n. Sulit dipercaya." Kemudian dia menambahkan: "Berhentilah melihat ke sekeliling dan berbicara. Mulailah bekerja keras. Hanya itu yang perlu kamu lakukan. Kamu bisa mengeluh atau cukup diam, mengerjakan tugasmu, dan melihat hasilnya nanti. Para pemain ini terlalu banyak bicara. Yang salah selalu orang lain."