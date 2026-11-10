Kritik keras dari Troy Deeney, pengamat CBS Sport, terhadap Lorenzo Lucca: "Ruang ganti Napoli terbagi dua. Di satu sisi ada para pemain Italia, di sisi lain ada pemain-pemain lain dari seluruh dunia. Ada Hojlund yang tidak sependapat dengan pelatihnya, lalu ada Lucca yang, dengan segala hormat, beruntung bisa menjadi pesepak bola. Dia salah satu penyerang terburuk yang pernah saya lihat."
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Napoli, serangan keras Deeney: "Lucca beruntung bisa menjadi pesepak bola. Dia salah satu penyerang terburuk yang pernah saya lihat"
Pertandingan berikutnya
Lucca terlalu banyak bicara
"Dia menyuruh Kevin De Bruyne, yang telah memenangi semua yang bisa dimenangi dalam sepak bola, untuk pers***n. Sulit dipercaya." Kemudian dia menambahkan: "Berhentilah melihat ke sekeliling dan berbicara. Mulailah bekerja keras. Hanya itu yang perlu kamu lakukan. Kamu bisa mengeluh atau cukup diam, mengerjakan tugasmu, dan melihat hasilnya nanti. Para pemain ini terlalu banyak bicara. Yang salah selalu orang lain."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami