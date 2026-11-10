Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Lucca NapoliGetty Images
Diterjemahkan oleh

Napoli, serangan keras Deeney: "Lucca beruntung bisa menjadi pesepak bola. Dia salah satu penyerang terburuk yang pernah saya lihat"

SSC Napoli
Serie A
L. Lucca
Pertandingan berikutnya
NAP

NAP

Serie A

21 Nov 2026

TOR

TOR

Kritik keras dari Troy Deeney, pengamat CBS Sport, terhadap Lorenzo Lucca: "Ruang ganti Napoli terbagi dua. Di satu sisi ada para pemain Italia, di sisi lain ada pemain-pemain lain dari seluruh dunia. Ada Hojlund yang tidak sependapat dengan pelatihnya, lalu ada Lucca yang, dengan segala hormat, beruntung bisa menjadi pesepak bola. Dia salah satu penyerang terburuk yang pernah saya lihat."

  • Lucca terlalu banyak bicara

    "Dia menyuruh Kevin De Bruyne, yang telah memenangi semua yang bisa dimenangi dalam sepak bola, untuk pers***n. Sulit dipercaya." Kemudian dia menambahkan: "Berhentilah melihat ke sekeliling dan berbicara. Mulailah bekerja keras. Hanya itu yang perlu kamu lakukan. Kamu bisa mengeluh atau cukup diam, mengerjakan tugasmu, dan melihat hasilnya nanti. Para pemain ini terlalu banyak bicara. Yang salah selalu orang lain."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
NAP

NAP

Serie A

21 Nov 2026

TOR

TOR