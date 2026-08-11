Transfer ini bergerak maju dengan cepat setelah negosiasi yang sukses antara kedua klub. Gianluca Di Marzio mengonfirmasi pada Selasa bahwa kesepakatan telah resmi tercapai.

Lukaku sudah menjalani dan lolos tes medis resminya bersama Fenerbahce jelang kepindahan yang diusulkan. Kedua tim saat ini sedang dalam proses bertukar dokumen transfer resmi untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Dengan semua hambatan besar kini telah terlewati, langkah administratif formal menjadi syarat terakhir sebelum transfer ini resmi tuntas.