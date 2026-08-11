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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Napoli sepakat dengan Fenerbahce soal kesepakatan €6 juta untuk menjual Romelu Lukaku

Transfers
R. Lukaku
SSC Napoli
Fenerbahce
Serie A
Super Lig

Napoli telah mencapai kesepakatan untuk menjual striker Belgia Romelu Lukaku ke raksasa Turki Fenerbahce seharga €6 juta ditambah bonus. Penyerang berusia 33 tahun itu juga sudah lolos tes medis dan menyetujui kontrak senilai €10 juta per musim menjelang kepindahannya ke Istanbul.

  • Fenerbahce mencapai kesepakatan untuk penyerang Napoli

    Lukaku akan melanjutkan karier profesionalnya di Turki setelah Napoli mencapai kesepakatan penuh dengan Fenerbahce terkait transfernya, menurut Gianluca Di Marzio. Klub Turki itu akan membayar dana awal sebesar €6 juta ditambah bonus tambahan yang terkait performa untuk penyerang tim nasional Belgia tersebut. Penyerang tengah berusia 33 tahun itu juga telah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Istanbul tersebut. Laporan itu mengungkapkan bahwa ia akan menerima kontrak bernilai €10 juta per musim di Turki.

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  • Romelu LukakuGetty Images

    Tes medis lolos saat dokumen akhir diproses

    Transfer ini bergerak maju dengan cepat setelah negosiasi yang sukses antara kedua klub. Gianluca Di Marzio mengonfirmasi pada Selasa bahwa kesepakatan telah resmi tercapai.

    Lukaku sudah menjalani dan lolos tes medis resminya bersama Fenerbahce jelang kepindahan yang diusulkan. Kedua tim saat ini sedang dalam proses bertukar dokumen transfer resmi untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Dengan semua hambatan besar kini telah terlewati, langkah administratif formal menjadi syarat terakhir sebelum transfer ini resmi tuntas.

  • Mengakhiri periode penuh trofi bersama Napoli

    Kepergian itu mengakhiri masa Lukaku di Naples setelah menghabiskan dua musim membela Napoli. Kiprahnya di Serie A terbukti sukses karena ia membantu tim meraih kejayaan domestik tertinggi.

    Selama dua tahun bersama klub Italia itu, striker Belgia berpengalaman tersebut ikut ambil bagian dalam keberhasilan meraih gelar Scudetto. Kini ia bersiap meninggalkan sepak bola Italia untuk memulai babak baru di Istanbul.

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  • Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    Pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan di Istanbul

    Dengan tes medis yang sudah selesai dan dokumen sedang dipertukarkan antara Napoli dan Fenerbahce, pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan. Lukaku akan menuntaskan kepindahannya ke klub barunya di Istanbul. Pemain Belgia itu akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya saat Fenerbahce merampungkan persiapan mereka untuk musim ini.

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