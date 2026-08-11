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Napoli sepakat dengan Fenerbahce soal kesepakatan €6 juta untuk menjual Romelu Lukaku
Fenerbahce mencapai kesepakatan untuk penyerang Napoli
Lukaku akan melanjutkan karier profesionalnya di Turki setelah Napoli mencapai kesepakatan penuh dengan Fenerbahce terkait transfernya, menurut Gianluca Di Marzio. Klub Turki itu akan membayar dana awal sebesar €6 juta ditambah bonus tambahan yang terkait performa untuk penyerang tim nasional Belgia tersebut. Penyerang tengah berusia 33 tahun itu juga telah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Istanbul tersebut. Laporan itu mengungkapkan bahwa ia akan menerima kontrak bernilai €10 juta per musim di Turki.
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Tes medis lolos saat dokumen akhir diproses
Transfer ini bergerak maju dengan cepat setelah negosiasi yang sukses antara kedua klub. Gianluca Di Marzio mengonfirmasi pada Selasa bahwa kesepakatan telah resmi tercapai.
Lukaku sudah menjalani dan lolos tes medis resminya bersama Fenerbahce jelang kepindahan yang diusulkan. Kedua tim saat ini sedang dalam proses bertukar dokumen transfer resmi untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Dengan semua hambatan besar kini telah terlewati, langkah administratif formal menjadi syarat terakhir sebelum transfer ini resmi tuntas.
Mengakhiri periode penuh trofi bersama Napoli
Kepergian itu mengakhiri masa Lukaku di Naples setelah menghabiskan dua musim membela Napoli. Kiprahnya di Serie A terbukti sukses karena ia membantu tim meraih kejayaan domestik tertinggi.
Selama dua tahun bersama klub Italia itu, striker Belgia berpengalaman tersebut ikut ambil bagian dalam keberhasilan meraih gelar Scudetto. Kini ia bersiap meninggalkan sepak bola Italia untuk memulai babak baru di Istanbul.
- Getty Images
Pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan di Istanbul
Dengan tes medis yang sudah selesai dan dokumen sedang dipertukarkan antara Napoli dan Fenerbahce, pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan. Lukaku akan menuntaskan kepindahannya ke klub barunya di Istanbul. Pemain Belgia itu akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya saat Fenerbahce merampungkan persiapan mereka untuk musim ini.
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