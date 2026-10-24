89' - Wesley mengirim umpan silang dari kanan kepada Balerdi, yang menyamakan kedudukan lewat sundulan di tengah protes Napoli atas dugaan pelanggaran terhadap Beukema (namun kontaknya ringan, dan bek Napoli itu tampak menjatuhkan diri). Allegri melancarkan protes dan diusir dari lapangan

83' - Tembakan kaki kanan Spinazzola memaksa Gollini melakukan penyelamatan. Bola kemudian sampai kepada McTominay, yang kembali membawa tuan rumah unggul

74' - Di tengah kemelut di kotak penalti Napoli, Castro menyodorkan bola dengan dada kepada Balerdi, yang melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak dekat dan mencetak gol tepat di bawah mistar

72' - Setelah sebuah serangan balik, Lang mencoba menembak dengan kaki kanan, tetapi tembakannya lemah dan ditangkap Gollini

70' - Malen dan Soulé bertukar umpan dengan apik di tepi kotak penalti. Pemain Argentina itu lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang keras dan terarah, masuk ke gawang di sisi kanan Meret

60' - Tembakan kaki kiri Soulé dari luar kotak penalti dibelokkan pertahanan Napoli menjadi sepak pojok

57' - Berhadapan satu lawan satu dengan Gollini, Politano melepaskan tembakan kaki kiri mendatar yang lemah dan mampu ditepis

50' - Malen mencoba melepaskan tembakan kaki kanan, tetapi bola melenceng jauh

48' - Gol McTominay lewat sundulan menyambut umpan silang kaki kanan Politano dari sisi kanan. Gollini menepisnya, tetapi bola sudah melewati garis gawang. McTominay kemudian menyambar bola pantul dengan kakinya, tetapi gol sudah tercipta melalui sundulannya

45' - Sundulan Cristante membentur tiang saat Meret sudah tak mampu menjangkaunya

44' - Hojlund melakukan penetrasi apik dari sisi kiri sambil melewati beberapa pemain, lalu mengirim bola ke tengah kotak penalti. Di sana, Gollini secara luar biasa menggagalkan peluang Olivera

41' - Politano mengirim umpan silang kepada Hojlund, yang menyundul bola tetapi tidak mengarahkan kepalanya dengan tepat. Bola pun keluar lapangan

37' - Tembakan kaki kiri Hermoso dari tepi kotak penalti membentur McTominay dan menghasilkan sepak pojok setelah melewati dekat tiang di sisi kanan Meret

35' - Lang mengirim umpan jauh kepada De Bruyne yang berlari menuju gawang. Gollini keluar dari kotak penalti dan menghalau bola, yang mengenai lengan sang kiper, tetapi lengannya tetap rapat dengan tubuh. Kiper Roma itu kemudian melewati upaya Hojlund merebut bola dengan sebuah dribel sebelum menyapunya

28' - Anguissa mencetak gol lewat tendangan salto dari tepi kotak penalti. Bola masuk tepat di dekat tiang sebelah kiri Gollini, yang kemungkinan pandangannya terhalang oleh banyak pemain di antara dirinya dan Anguissa

26' - Lang mengirim umpan silang apik dari area sepertiga akhir lapangan, tetapi baik Hojlund maupun Olivera tidak berhasil menyambut bola dengan tendangan voli ke gawang

24' - Soulé dengan cerdik memberikan umpan kepada Malen, yang tembakan kaki kanannya dari posisi bagus ditepis Meret dengan kaki

21' - Cristante mencoba peruntungannya lewat tembakan kaki kanan dari tepi kotak penalti yang melewati dekat tiang di sisi kiri Meret

15' - Setelah penetrasi Politano berhasil digagalkan, bola sampai kepada McTominay. Tembakan voli kaki kanannya jatuh ke pelukan Gollini

13' - Umpan silang Di Lorenzo membuat kotak penalti Roma kacau, lalu dalam kelanjutan serangan, tembakan kaki kiri Politano melambung

9' - Soulé mencoba melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri, tetapi bola jauh dari gawang

5' - De Bruyne mengirim umpan terobosan apik kepada Hojlund, tetapi upaya tembakannya dibendung De Roon