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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Napoli-Roma berakhir imbang dramatis 3-3 setelah tim Gasperini dua kali bangkit. McTominay dan Balerdi masing-masing mencetak dua gol, Allegri diusir

SSC Napoli vs Roma
Serie A
SSC Napoli
Roma

Di Stadion Maradona, duel Allegri kontra Gasperini pada pekan kedelapan Serie A berakhir imbang dalam laga penuh aksi.

Pada pekan kedelapan Serie A, Napoli asuhan Massimiliano Allegri danRoma asuhan Gian Piero Gasperini bermain imbang 3-3 dalam laga pekan kedelapan Serie A. Roma, yang masih belum terkalahkan (5 kemenangan dan 3 hasil imbang), kini mengoleksi 18 poin dan tetap bersaing dalam perebutan gelar Serie A, sementara Napoli tertahan di 11 poin (hasil dari 3 kemenangan, dua hasil imbang, dan 3 kekalahan). Kedua tim sama-sama baru meraih kemenangan di Liga Champions pada tengah pekan, Napoli atas Bodo/Glimt dan Roma atas Slovan Bratislava.


Napoli mendominasi selama 50 menit dan unggul 2-0 lewat gol Anguissa (melalui tendangan salto) dan McTominay (melalui sundulan), serta nyaris memperlebar keunggulan menjadi tiga gol lewat Politano. Namun, seperti yang sudah terjadi saat menghadapi Inter, Napoli bermain terlalu dalam dan membiarkan Roma bangkit. Roma mulai mengendalikan permainan dan menyamakan kedudukan lewat dua gol beruntun dari Soulé dan Balerdi pada menit ke-70 dan 74. Ketika momentum pertandingan tampak berpihak kepada tim Gasperini, Napoli kembali unggul, sekali lagi lewat McTominay, tetapi kemudian untuk kedua kalinya membiarkan tim tamu bangkit. Balerdi kembali mencetak gol penyeimbang pada menit ke-89 lewat sundulan, di tengah protes tim asuhan Allegri. Allegri pun diusir dari lapangan.



NAPOLI-ROMA 3-3

PENCETAK GOL: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    89' - Wesley mengirim umpan silang dari kanan kepada Balerdi, yang menyamakan kedudukan lewat sundulan di tengah protes Napoli atas dugaan pelanggaran terhadap Beukema (namun kontaknya ringan, dan bek Napoli itu tampak menjatuhkan diri). Allegri melancarkan protes dan diusir dari lapangan

    83' - Tembakan kaki kanan Spinazzola memaksa Gollini melakukan penyelamatan. Bola kemudian sampai kepada McTominay, yang kembali membawa tuan rumah unggul

    74' - Di tengah kemelut di kotak penalti Napoli, Castro menyodorkan bola dengan dada kepada Balerdi, yang melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak dekat dan mencetak gol tepat di bawah mistar

    72' - Setelah sebuah serangan balik, Lang mencoba menembak dengan kaki kanan, tetapi tembakannya lemah dan ditangkap Gollini

    70' - Malen dan Soulé bertukar umpan dengan apik di tepi kotak penalti. Pemain Argentina itu lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang keras dan terarah, masuk ke gawang di sisi kanan Meret

    60' - Tembakan kaki kiri Soulé dari luar kotak penalti dibelokkan pertahanan Napoli menjadi sepak pojok

    57' - Berhadapan satu lawan satu dengan Gollini, Politano melepaskan tembakan kaki kiri mendatar yang lemah dan mampu ditepis

    50' - Malen mencoba melepaskan tembakan kaki kanan, tetapi bola melenceng jauh

    48' - Gol McTominay lewat sundulan menyambut umpan silang kaki kanan Politano dari sisi kanan. Gollini menepisnya, tetapi bola sudah melewati garis gawang. McTominay kemudian menyambar bola pantul dengan kakinya, tetapi gol sudah tercipta melalui sundulannya

    45' - Sundulan Cristante membentur tiang saat Meret sudah tak mampu menjangkaunya

    44' - Hojlund melakukan penetrasi apik dari sisi kiri sambil melewati beberapa pemain, lalu mengirim bola ke tengah kotak penalti. Di sana, Gollini secara luar biasa menggagalkan peluang Olivera

    41' - Politano mengirim umpan silang kepada Hojlund, yang menyundul bola tetapi tidak mengarahkan kepalanya dengan tepat. Bola pun keluar lapangan

    37' - Tembakan kaki kiri Hermoso dari tepi kotak penalti membentur McTominay dan menghasilkan sepak pojok setelah melewati dekat tiang di sisi kanan Meret

    35' - Lang mengirim umpan jauh kepada De Bruyne yang berlari menuju gawang. Gollini keluar dari kotak penalti dan menghalau bola, yang mengenai lengan sang kiper, tetapi lengannya tetap rapat dengan tubuh. Kiper Roma itu kemudian melewati upaya Hojlund merebut bola dengan sebuah dribel sebelum menyapunya

    28' - Anguissa mencetak gol lewat tendangan salto dari tepi kotak penalti. Bola masuk tepat di dekat tiang sebelah kiri Gollini, yang kemungkinan pandangannya terhalang oleh banyak pemain di antara dirinya dan Anguissa

    26' - Lang mengirim umpan silang apik dari area sepertiga akhir lapangan, tetapi baik Hojlund maupun Olivera tidak berhasil menyambut bola dengan tendangan voli ke gawang

    24' - Soulé dengan cerdik memberikan umpan kepada Malen, yang tembakan kaki kanannya dari posisi bagus ditepis Meret dengan kaki

    21' - Cristante mencoba peruntungannya lewat tembakan kaki kanan dari tepi kotak penalti yang melewati dekat tiang di sisi kiri Meret

    15' - Setelah penetrasi Politano berhasil digagalkan, bola sampai kepada McTominay. Tembakan voli kaki kanannya jatuh ke pelukan Gollini

    13' - Umpan silang Di Lorenzo membuat kotak penalti Roma kacau, lalu dalam kelanjutan serangan, tembakan kaki kiri Politano melambung

    9' - Soulé mencoba melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri, tetapi bola jauh dari gawang

    5' - De Bruyne mengirim umpan terobosan apik kepada Hojlund, tetapi upaya tembakannya dibendung De Roon

  • Susunan Pemain Resmi dan Statistik Pertandingan

    NAPOLI-ROMA 3-3

    PENCETAK GOL: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (80' Spinazzola), Badiashile (52' Beukema), Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne (79' Lobotka), McTominay; Politano (66' Giovane), Hojlund, Lang (80' Vergara). Pelatih: Allegri


    ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini (84' Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Molina), De Roon, Pisilli (58' Castro), Wesley; Cristante, Soulé; Malen (84' Mora). Pelatih: Gasperini


    WASIT: Colombo

    KARTU KUNING: Marin (N), Cristante (R), Rensch (R), Balerdi (R), De Roon (R)

    KARTU MERAH: Allegri (pelatih N)

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