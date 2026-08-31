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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Napoli, risiko operasi untuk McTominay: Allegri membunyikan alarm, situasinya

SSC Napoli
S. McTominay

Lepuh di kaki memengaruhi performa pemain Skotlandia itu: Napoli memikirkan solusi, tindakan operasi tidak dikesampingkan

Scott McTominay dan Napoli mempelajari semua solusi yang mungkin untuk menuntaskan masalah lecet yang sejak beberapa waktu terakhir memengaruhi gelandang Skotlandia itu. Situasi yang, seiring berjalannya pekan, mulai berdampak juga pada performa sang pemain, sampai membuat staf medis dan teknis menilai kemungkinan tindakan yang bersifat menyelesaikan masalah.


Masalah ini juga terlihat jelas dari pernyataan Massimiliano Allegri setelah pertandingan yang kalah melawan Como. Allegri tidak menutupi bahwa gangguan fisik itu tak terelakkan memengaruhi McTominay, membatasi performa dan konsistensinya. Karena itu, Napoli ingin menangani masalah ini sampai ke akarnya, agar tidak berubah menjadi hambatan yang terus-menerus sepanjang musim.

  • Menurut Il Mattino, di antara hipotesis yang dipertimbangkan, tindakan operasi pun tidak bisa dikesampingkan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah itu secara definitif dan memungkinkan sang gelandang kembali siap dimainkan tanpa lagi terganggu oleh kendala yang menyertainya dalam periode terakhir.


    Jeda internasional berikutnya bisa menjadi momen yang memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Pasalnya, jadwal akan memberi Napoli periode yang berguna untuk menjalani kemungkinan operasi dan pemulihan setelahnya, dengan harapan bisa kembali memiliki McTominay dalam kondisi seratus persen saat liga kembali bergulir.


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