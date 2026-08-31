Scott McTominay dan Napoli mempelajari semua solusi yang mungkin untuk menuntaskan masalah lecet yang sejak beberapa waktu terakhir memengaruhi gelandang Skotlandia itu. Situasi yang, seiring berjalannya pekan, mulai berdampak juga pada performa sang pemain, sampai membuat staf medis dan teknis menilai kemungkinan tindakan yang bersifat menyelesaikan masalah.





Masalah ini juga terlihat jelas dari pernyataan Massimiliano Allegri setelah pertandingan yang kalah melawan Como. Allegri tidak menutupi bahwa gangguan fisik itu tak terelakkan memengaruhi McTominay, membatasi performa dan konsistensinya. Karena itu, Napoli ingin menangani masalah ini sampai ke akarnya, agar tidak berubah menjadi hambatan yang terus-menerus sepanjang musim.