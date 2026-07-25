Napoli resmi memperpanjang kontrak Antonio Vergara hingga 2031. Dan Massimiliano Allegri mulai mempelajari peran baru untuknya

Sempat terutama dikaitkan dengan Como dan Tottenham dalam beberapa pekan terakhir, Antonio Vergara justru tetap di Napoli dan bersiap menjadi sosok penting dalam formasi yang dirancang pelatih barunya. Menurut laporan Il Corriere dello Sport, pada hari-hari pertama kerja selama pemusatan latihan di Dimaro, Massimiliano Allegri terus menekankan penggunaan pemain kelahiran 2003 itu sebagai mezzala dalam lini tengah tiga pemain yang ada dalam bayangan pelatih asal Livorno tersebut untuk musim ini. Bersama Lobotka, Anguissa, McTominay, dan De Bruyne (serta sambil menunggu kembalinya Gilmour yang cedera), Vergara berpeluang memiliki peran penting dalam rotasi antara liga, Liga Champions, dan Coppa Italia. Jika dibutuhkan, gelandang Italia itu juga bisa menjadi opsi untuk trisula lini serang sebagai alternatif bagi Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres, dan Lang untuk mendukung penyerang tengah Hojlund.