Napoli mengamankan salah satu talenta mereka, yang meledak pada musim lalu di bawah arahan Antonio Conte dan kini siap memantapkan diri serta menegaskan konsistensinya di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Antonio Vergara secara resmi telah memperpanjang kontraknya hingga Juni 2031, sebagaimana diumumkan klub melalui saluran komunikasinya.
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Napoli resmi memperpanjang kontrak Antonio Vergara hingga 2031. Dan Massimiliano Allegri mulai mempelajari peran baru untuknya
PERNYATAAN RESMI
“SSC Napoli mengumumkan telah memperpanjang kontrak untuk jasa olahraga pesepakbola Antonio Vergara hingga 30 Juni 2031 dengan opsi perpanjangan. Setelah menempuh perjalanan panjang di sektor junior Napoli, pada 23 Agustus 2025 Vergara menjalani debutnya di tim utama saat kemenangan tandang melawan Sassuolo di Mapei Stadium. Pada 28 Januari lalu, gol pertamanya dengan seragam Napoli lahir saat menghadapi Chelsea, lewat sebuah aksi brilian yang membuat publik Maradona bergemuruh. Tiga hari kemudian ia juga mencatatkan gol pertamanya di liga, yang menjadi penentu kemenangan kandang atas Fiorentina. Bersama Napoli ia telah mencatatkan 19 penampilan, serta memenangkan satu Piala Super Italia. Selamat, Antonio!”.
Bagaimana akan bermain bersama Allegri
Sempat terutama dikaitkan dengan Como dan Tottenham dalam beberapa pekan terakhir, Antonio Vergara justru tetap di Napoli dan bersiap menjadi sosok penting dalam formasi yang dirancang pelatih barunya. Menurut laporan Il Corriere dello Sport, pada hari-hari pertama kerja selama pemusatan latihan di Dimaro, Massimiliano Allegri terus menekankan penggunaan pemain kelahiran 2003 itu sebagai mezzala dalam lini tengah tiga pemain yang ada dalam bayangan pelatih asal Livorno tersebut untuk musim ini. Bersama Lobotka, Anguissa, McTominay, dan De Bruyne (serta sambil menunggu kembalinya Gilmour yang cedera), Vergara berpeluang memiliki peran penting dalam rotasi antara liga, Liga Champions, dan Coppa Italia. Jika dibutuhkan, gelandang Italia itu juga bisa menjadi opsi untuk trisula lini serang sebagai alternatif bagi Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres, dan Lang untuk mendukung penyerang tengah Hojlund.
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