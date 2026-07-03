Napoli punya pelatih baru! Max Allegri menggantikan Antonio Conte setelah hengkang dari AC Milan, seiring dimulainya babak baru bagi Scott McTominay, Kevin De Bruyne, dan kawan-kawan

Klub raksasa Italia tersebut menerbitkan siaran pers perayaan di saluran digital mereka untuk mengumumkan kembalinya sosok yang sudah tak asing lagi ke Napoli. Dewan eksekutif menyoroti perjalanan bersejarah sang manajer, mulai dari awal karier kepelatihannya yang sederhana hingga menjadi sosok dominan di dunia Calcio modern.

Klub tersebut menyatakan: "Napoli dengan senang hati menyambut Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala tim utama kami yang baru. Allegri telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2029.

"Setelah karier bermain yang panjang—yang mencakup masa bermainnya bersama Napoli pada musim 1997-98—Max Allegri memulai perjalanan kepelatihannya pada musim 2003-04 bersama Aglianese. Pada musim 2007-08, ia membawa Sassuolo meraih promosi pertamanya ke Serie B dan juga memenangkan Piala Super Serie C1 pada tahun yang sama. Beberapa bulan kemudian, ia memulai debutnya sebagai pelatih di Serie A bersama Cagliari, mengakhiri musim di peringkat kesembilan dan meraih penghargaan Panchina d’Oro.

"Pada 2010, ia bergabung dengan Milan, membawa klub tersebut meraih Scudetto ke-18 dan Piala Super Italia keenam. Dari 2014 hingga 2019, ia melatih Juventus, meraih lima gelar liga berturut-turut, empat trofi Coppa Italia berturut-turut, dan dua Piala Super Italia. Selama periode ini, ia juga membawa Bianconeri ke final Liga Champions sebanyak dua kali. Setelah jeda selama dua tahun, ia kembali melatih Juventus dan meraih gelar Coppa Italia kelimanya pada tahun 2024. Musim lalu, ia kembali ke bangku cadangan Milan dan mengakhiri musim di peringkat kelima.

"Selamat datang kepada pelatih kepala baru kami, Max Allegri!"