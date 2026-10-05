Allegri tahu ia harus mengubah pendekatan, bahwa ia tidak boleh kehilangan poin lagi. Untuk melakukannya, ia perlu mendapatkan kembali para pemainnya: besok ia bisa mendapat kabar baru dari Scott McTominay, yang akan menjalani tes medis yang diperlukan untuk mendapatkan izin tampil setelah ablasi yang dilakukan pada September. Jika mendapat lampu hijau, gelandang itu bisa kembali berlatih bersama grup dan berharap masuk skuad sudah untuk laga Sabtu malam di Maradona melawan Frosinone.