Sebuah pertemuan, untuk bangkit lebih kuat. Pada hari ini Aurelio De Laurentiis bertemu Massimiliano Allegri untuk mengevaluasi musim dan laga-laga berikutnya. Seperti dilaporkan Sportmediaset pagi ini, presiden Napoli melakukan kunjungan mendadak ke Training Center Castel Volturno dan berbincang sekitar satu jam dengan pelatih asal Livorno tersebut, dengan fokus pada masa-masa tersulit dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Napoli, yang setelah jeda akan bermain setiap tiga hari, harus menebus awal musim yang mengecewakan, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.
Napoli, pertemuan selama satu jam antara De Laurentiis dan Allegri di Castel Volturno: cerita di baliknya
Allegri menunggu kabar dari Mc Tominay
Allegri tahu ia harus mengubah pendekatan, bahwa ia tidak boleh kehilangan poin lagi. Untuk melakukannya, ia perlu mendapatkan kembali para pemainnya: besok ia bisa mendapat kabar baru dari Scott McTominay, yang akan menjalani tes medis yang diperlukan untuk mendapatkan izin tampil setelah ablasi yang dilakukan pada September. Jika mendapat lampu hijau, gelandang itu bisa kembali berlatih bersama grup dan berharap masuk skuad sudah untuk laga Sabtu malam di Maradona melawan Frosinone.
Pemain lain yang cedera
Waktu yang lebih lama dibutuhkan untuk kembalinya delapan pemain lainnya: pertengahan Oktober untuk Anguissa, Meret, Marianucci, dan McTominay, akhir Oktober untuk Alisson dan Giovane, bulan Desember untuk Favasuli, serta Januari 2027 untuk Buongiorno
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