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Napoli percaya diri bisa merekrut bek Chelsea meski Chelsea menaikkan harga yang diminta
Napoli berupaya merekrut bek Chelsea Badiashile
Napoli tetap yakin bisa mengamankan kesepakatan untuk bek Chelsea Badiashile, meski klub Premier League itu menaikkan tuntutan finansial mereka. Menurut Gazzetta, Badiashile telah muncul sebagai target utama Allegri pada bursa transfer. Klub Serie A itu memandang pemain Prancis tersebut sebagai tambahan krusial untuk memperkuat opsi mereka di lini pertahanan. Kedua klub sudah menyepakati dasar-dasar kesepakatan peminjaman senilai €3 juta. Namun, negosiasi masih berlangsung terkait valuasi akhir untuk opsi pembelian.
- Getty Images Sport
Badiashile menolak minat dari Premier League demi Naples
Sang pemain sendiri secara aktif mendorong kepindahan ke Stadio Diego Armando Maradona. Badiashile dilaporkan telah menolak pendekatan dari klub Premier League yang tidak disebutkan namanya demi memprioritaskan kepindahan ke Naples. Chelsea awalnya menginginkan kewajiban pembelian yang ditetapkan sebesar €15 juta.
Namun, setelah mereka sepakat pada opsi pembelian, Chelsea kemudian menaikkan angka itu menjadi antara €18 juta hingga €20 juta. Napoli saat ini berupaya menegosiasikan biaya opsi tersebut serendah mungkin. Terlepas dari perubahan harga itu, selisih yang tersisa antara kedua pihak disebut sangat kecil.
Krisis cedera di lini belakang memaksa Allegri bertindak
Upaya Napoli untuk merekrut bek tengah Chelsea itu telah menjadi kebutuhan mendesak akibat krisis cedera parah di lini pertahanan mereka. Bek pilihan utama Alessandro Buongiorno harus menepi selama tiga hingga empat bulan setelah menjalani operasi lutut. Selain itu, Sam Beukema saat ini sedang memulihkan masalah Achilles, sementara Luca Marianucci baru-baru ini mengalami robekan ligamen lutut. Kemunduran-kemunduran ini membuat Allegri sangat kekurangan opsi menjelang laga pembuka musim.
- AFP
Allegri menargetkan penyelesaian cepat sebelum musim dimulai
Dengan sang bek sepenuhnya menyetujui kepindahan ini dan hanya tersisa selisih finansial kecil yang perlu dijembatani, Napoli optimistis bisa segera merampungkan transfer tersebut. Allegri ingin secepat mungkin mengintegrasikan bek Prancis itu ke dalam skuadnya. Pelatih asal Italia itu berharap Badiashile sudah tersedia saat skuad kembali berlatih di Castel Volturno setelah Ferragosto. Jika negosiasi berjalan lancar dalam beberapa hari ke depan, Badiashile akan datang untuk menjadi tumpuan lini belakang Napoli yang menipis pada musim mendatang.
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