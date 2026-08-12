Sang pemain sendiri secara aktif mendorong kepindahan ke Stadio Diego Armando Maradona. Badiashile dilaporkan telah menolak pendekatan dari klub Premier League yang tidak disebutkan namanya demi memprioritaskan kepindahan ke Naples. Chelsea awalnya menginginkan kewajiban pembelian yang ditetapkan sebesar €15 juta.

Namun, setelah mereka sepakat pada opsi pembelian, Chelsea kemudian menaikkan angka itu menjadi antara €18 juta hingga €20 juta. Napoli saat ini berupaya menegosiasikan biaya opsi tersebut serendah mungkin. Terlepas dari perubahan harga itu, selisih yang tersisa antara kedua pihak disebut sangat kecil.