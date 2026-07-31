Pernah menimba ilmu di akademi Real Madrid, kini berada di Napoli, dan masa depannya bisa mengarah ke Jerman. Miguel Gutierrez semakin dekat untuk pindah ke Bayer Leverkusen yang telah merebut posisi terdepan dari para pesaing langsungnya di bursa transfer dan kini ingin menuntaskannya. Kabar eksklusif dari Bild pagi ini pun mendapat konfirmasi.
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Napoli, penjualan Gutierrez ke Bayer Leverkusen sudah sangat dekat dengan nilai antara €25 juta dan €30 juta
Pengorbanan yang diperlukan
Napoli tahu sang pemain masih terikat kontrak hingga 2030 dan karena itu tetap kukuh dengan valuasinya. Musim lalu ia tampil dalam 36 pertandingan, mencetak satu gol dan menyumbang satu assist. Allegri ingin mempertahankannya tetapi harus menyerah pada tuntutan pasar transfer: 'pengorbanan' pemain Spanyol itu akan berguna untuk bergerak serius memburu pengganti Buongiorno yang cedera.
Operasi senilai €25-30 juta
Bayer Leverkusen telah membuat kemajuan yang sangat signifikan setelah tawaran pertama senilai 25 juta euro tidak diterima Napoli. Dengan tambahan bonus yang mudah untuk mencapai angka 30 juta euro, negosiasi kini bergerak ke arah yang tepat sehingga garis finis benar-benar sudah dekat. Gutierrez bersiap mengucapkan salam perpisahan kepada Napoli setelah hanya satu musim.
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