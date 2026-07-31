Napoli, penjualan Gutierrez ke Bayer Leverkusen sudah sangat dekat dengan nilai antara €25 juta dan €30 juta

Pernah menimba ilmu di akademi Real Madrid, kini berada di Napoli, dan masa depannya bisa mengarah ke Jerman. Miguel Gutierrez semakin dekat untuk pindah ke Bayer Leverkusen yang telah merebut posisi terdepan dari para pesaing langsungnya di bursa transfer dan kini ingin menuntaskannya. Kabar eksklusif dari Bild pagi ini pun mendapat konfirmasi.