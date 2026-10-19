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Meret NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Napoli, Meret: "Perpanjangan kontrak? Saya sangat terbuka untuk membicarakannya. Bersama Allegri, lebih tenang dan tekanan berkurang"

A. Meret
SSC Napoli

Jelang Liga Champions, kiper Napoli angkat bicara

Alex Meret, kiper Napoli, berbicara kepada Sky Sport menjelang laga melawan Bodo/Glimt di Liga Champions: "Ini masa yang sulit. Kami baru menelan dua kekalahan dan pertandingan besok datang pada saat yang genting. Kami ingin kembali menang untuk mendapatkan lagi kepercayaan diri dan konsistensi yang belum kami tunjukkan sejauh ini. Ini masih awal dan masih ada waktu untuk bangkit. Kami bersatu dan yakin bisa membalikkan tren negatif ini."


Tentang hubungannya dengan Allegri: "Hubungan kami sangat baik, tidak ada masalah. Kami tahu bahwa kami semua harus berbuat lebih banyak dan berusaha melakukan apa yang ia minta, seperti dilansir gianlucadimarzio.com. Kami tahu bahwa kami harus tampil lebih baik. Masing-masing harus terlebih dahulu memikirkan diri sendiri, begitu pula semuanya, dan siap membantu tim. Kami melakukan segala cara untuk kembali menang."


  • Dalam konferensi pers, Meret menambahkan: "Tentu saja, cara pengelolaannya sedikit berbeda. Bersama pelatih, suasananya sedikit lebih tenang dan tekanannya lebih kecil. Ia memberi kami lebih banyak kebebasan dan kami mungkin harus lebih bertanggung jawab dengan menyadari bahwa kami harus selalu memberikan 100%. Saya pikir tim harus kembali menemukan kekompakan, gol, dan agresivitas dalam menyerang. Pertandingan berjalan buruk karena detail-detail tertentu, sebab penampilan kami tidak buruk. Kami harus bersedia berkorban dan bekerja demi kepentingan tim".


    Terakhir, soal perpanjangan kontrak: "Saya tidak punya masalah untuk tetap berada di Napoli. Saya sudah di sini selama 9 tahun dan selalu merasa nyaman. Saya sangat terbuka untuk membicarakan masa depan. Kami belum melakukannya. Ketika waktunya tiba, kami akan memilih solusi terbaik bagi saya dan Napoli".


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