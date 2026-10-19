Alex Meret, kiper Napoli, berbicara kepada Sky Sport menjelang laga melawan Bodo/Glimt di Liga Champions: "Ini masa yang sulit. Kami baru menelan dua kekalahan dan pertandingan besok datang pada saat yang genting. Kami ingin kembali menang untuk mendapatkan lagi kepercayaan diri dan konsistensi yang belum kami tunjukkan sejauh ini. Ini masih awal dan masih ada waktu untuk bangkit. Kami bersatu dan yakin bisa membalikkan tren negatif ini."





Tentang hubungannya dengan Allegri: "Hubungan kami sangat baik, tidak ada masalah. Kami tahu bahwa kami semua harus berbuat lebih banyak dan berusaha melakukan apa yang ia minta, seperti dilansir gianlucadimarzio.com. Kami tahu bahwa kami harus tampil lebih baik. Masing-masing harus terlebih dahulu memikirkan diri sendiri, begitu pula semuanya, dan siap membantu tim. Kami melakukan segala cara untuk kembali menang."



