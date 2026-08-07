Allegri ingin memperkuat lini serangnya di Stadio Diego Armando Maradona dengan mendatangkan Jesus, menurut Calciomercato. Meski pelatih asal Italia itu diperkirakan akan membangun unit ofensifnya di sekitar penyerang timnas Denmark Rasmus Hojlund, ada keinginan yang jelas untuk mengamankan partner berprofil tinggi atau alternatif untuk memimpin lini depan.

Corriere dello Sport menyebut ketertarikan itu jauh dari sekadar minat biasa, dengan mantan pemain Manchester City tersebut terbuka untuk tantangan baru di luar Premier League. Arsenal diyakini mematok harga pemain 29 tahun itu di kisaran €20 juta, angka yang diharapkan Napoli bisa ditekan dalam negosiasi mengingat kesediaan sang pemain untuk pindah ke Italia.



