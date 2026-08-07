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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Napoli menyiapkan gebrakan untuk membajak Arsenal saat Romelu Lukaku kian dekat dengan pintu keluar Stadio Diego Armando Maradona

Transfers
SSC Napoli
Arsenal
R. Lukaku
G. Jesus
Premier League
Serie A

Napoli siap merombak opsi lini serang mereka pada musim panas ini seiring Romelu Lukaku kian dekat dengan pintu keluar, dengan penyerang Arsenal Gabriel Jesus muncul sebagai target utama raksasa Serie A itu. Penyerang internasional Brasil tersebut dilaporkan terbuka untuk tantangan baru jauh dari Premier League ketika Partenopei berupaya membangun kembali lini depan mereka di bawah Massimiliano Allegri.

  • Allegri mengincar kreativitas Brasil untuk lini depan Napoli

    Allegri ingin memperkuat lini serangnya di Stadio Diego Armando Maradona dengan mendatangkan Jesus, menurut Calciomercato. Meski pelatih asal Italia itu diperkirakan akan membangun unit ofensifnya di sekitar penyerang timnas Denmark Rasmus Hojlund, ada keinginan yang jelas untuk mengamankan partner berprofil tinggi atau alternatif untuk memimpin lini depan.

    Corriere dello Sport menyebut ketertarikan itu jauh dari sekadar minat biasa, dengan mantan pemain Manchester City tersebut terbuka untuk tantangan baru di luar Premier League. Arsenal diyakini mematok harga pemain 29 tahun itu di kisaran €20 juta, angka yang diharapkan Napoli bisa ditekan dalam negosiasi mengingat kesediaan sang pemain untuk pindah ke Italia.


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  • Lukaku Napoli tabletGetty Images

    Kepergian Lukaku membuka jalan untuk pemain-pemain baru

    Setiap langkah untuk merekrut Jesus sangat bergantung pada kepergian Romelu Lukaku, yang situasinya di klub semakin rumit. Penyerang Belgia itu saat ini berselisih dengan jajaran petinggi Napoli, dengan memburuknya hubungan yang membuat posisinya di klub tidak lagi dapat dipertahankan.

    Kepindahan ke Ligue 1 tampaknya menjadi jalan keluar paling mungkin bagi pemain berusia 33 tahun itu. Monaco muncul sebagai peminat serius untuk mendapatkan tanda tangannya karena mereka ingin menggantikan penyerang USMNT Folarin Balogun. Napoli ingin menyelesaikan situasi ini dengan cepat untuk membebaskan anggaran gaji dan ruang skuad yang dibutuhkan guna menuntaskan kesepakatan untuk Jesus.


  • Kendala kontrak dan formula transfer

    Struktur dari potensi kesepakatan untuk Jesus masih menjadi titik perdebatan antara Napoli dan Arsenal. Laporan tersebut menunjukkan bahwa transfer permanen adalah jalur yang paling memungkinkan, karena kesepakatan peminjaman akan mengharuskan Arsenal memperpanjang kontrak pemain itu saat ini, yang akan berakhir pada 2027.

    Bagi Jesus, kepindahan ini merupakan peluang untuk menghidupkan kembali kariernya di liga yang secara historis cocok untuk penyerang teknis asal Amerika Selatan. Setelah turun dalam urutan pilihan di Emirates Stadium, prospek menjadi figur sentral dalam Napoli racikan baru Allegri merupakan tawaran yang menarik.


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  • AllegriGetty Images

    Memfinalisasi perombakan lini depan

    Beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu ketika klub berupaya menuntaskan kepergian para penyerang surplus mereka untuk memberi ruang bagi kedatangan bintang Arsenal itu ke Naples. Kepergian Lukaku akan menandai akhir dari babak sulit bagi sang pemain dan klub, sekaligus membuka jalan untuk awal yang baru di bawah arahan Allegri. Jika Napoli dapat berhasil melewati rumitnya negosiasi dengan Arsenal, kedatangan Jesus akan menjadi sinyal jelas atas niat mereka untuk kembali menantang perebutan Scudetto pada musim 2026-27.

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