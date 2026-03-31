AFP
Napoli mengeluarkan pernyataan yang mengkhawatirkan karena Romelu Lukaku terus mengabaikan seruan untuk kembali dari Belgia
Kegagalan komunikasi
Sementara rekan-rekan setimnya kembali dari tugas internasional, mantan pemain Chelsea itu tetap tinggal di Belgia, yang memicu teguran terbuka yang belum pernah terjadi sebelumnya dari klub Serie A tersebut.
Perselisihan ini bermula dari keputusan Lukaku untuk menjalani pemulihan pribadi di luar pengawasan staf medis klub. Meskipun ia menarik diri dari skuad Belgia pekan lalu dengan alasan masalah kebugaran, ia memilih untuk berlatih bersama pelatih pribadi daripada kembali ke Naples, sebuah langkah yang dilaporkan tidak diizinkan oleh klub.
Tindakan disiplin sedang dipertimbangkan
Pihak manajemen Napoli tidak segan-segan dalam menanggapi sikap tidak patuh sang pemain berusia 32 tahun tersebut. Rasa frustrasi di dalam klub sangat terasa, dan dewan direksi kini sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan denda besar atau bahkan mengeluarkannya sepenuhnya dari skuad tim utama.
Dalam pernyataanresmi, klub mengatakan: "SSC Napoli dapat mengonfirmasi bahwa Romelu Lukaku tidak menanggapi panggilan hari ini untuk kembali berlatih. Klub berhak mempertimbangkan untuk mengambil tindakan disiplin yang sesuai, serta menentukan apakah pemain tersebut akan terus berlatih bersama tim untuk jangka waktu yang tidak ditentukan."
Para ahli hukum ikut turun tangan
Situasi ini telah berkembang melampaui sekadar perselisihan di bidang olahraga, dengan tim hukum Napoli kini meneliti kontrak sang striker. Seperti yang dilaporkan Sky Sports melalui Football Italia, para pengacara sedang mengevaluasi apakah sifat "tanpa batas waktu" dari ketidakhadiran Lukaku dapat menjadi dasar untuk sanksi kontrak yang lebih berat daripada denda standar selama satu minggu. Klub mungkin bersiap untuk benar-benar mengucilkan sang striker jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam 48 jam ke depan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Krisis internal ini terjadi pada saat yang sangat tidak tepat bagi Napoli, yang sedang bersiap untuk kembali berlaga di kompetisi domestik dengan taruhan tinggi. Klub ini dijadwalkan menjamu AC Milan pada hari Senin dalam pertandingan yang berpotensi memberikan dampak signifikan pada papan atas klasemen Serie A. Partenopei saat ini berada di posisi ketiga dengan 62 poin dari 30 pertandingan, hanya terpaut satu poin dari Milan yang berada di peringkat kedua. Sementara itu, Inter memimpin klasemen dengan 69 poin.