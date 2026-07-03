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Napoli, mengapa bursa transfer Allegri berjalan lambat: skuad yang sangat besar dengan 46 pemain, serta kasus-kasus rumit seputar De Bruyne dan Lukaku

SSC Napoli
M. Allegri
Transfers

Kesulitan dalam menyelesaikan kasus Khalaili dan Gila menyembunyikan beberapa masalah

Setelah berminggu-minggu menunggu yang melelahkan, Napoli akhirnya mengumumkan Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru hingga 30 Juni 2029. Inilah kepastian pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menjadi titik awal bagi Aurelio De Laurentiis menjelang musim depan, setelah ia berpisah dengan Antonio Conte, sosok di balik dua trofi terakhir yang diraih klub (Scudetto dan Supercoppa Italiana).


Perselisihan panjang antara pelatih asal Norwegia tersebut dan Milan terkait ketentuan pemutusan kontrak tidak menghalangi direktur olahraga Giovanni Manna untuk memulai negosiasi terkait target-target utama perekrutan baru serta menyelesaikan perpanjangan kontrak Leonardo Spinazzola hingga tahun 2028. Namun, perkembangan terkini terkait Khalaili—di mana Inter kini semakin gencar mengejarnya—dan Gila, yang kini semakin dekat dengan Milan, telah menimbulkan sedikit kekhawatiran di kalangan pendukung Napoli.


NAPOLI, PENGUMUMAN RESMI DARI ALLEGRI

  • WARISAN CONTE

    Mengapa, meskipun berhasil lolos ke Liga Champions dalam beberapa musim terakhir dan pengelolaan keuangan yang selalu sangat baik di bawah kepemimpinan De Laurentiis, bursa transfer klub Azzurri justru berjalan sangat lambat dibandingkan dengan pesaingnya—seperti Milan dan Juventus—yang justru sedang merampungkan langkah-langkah awal dalam beberapa hari ini untuk memperbaiki kegagalan di musim lalu, yang memaksa mereka harus puas bermain di Liga Europa? Setelah dua tahun di bawah kepemimpinan Conte, Napoli terlebih dahulu merasa perlu menyeimbangkan kembali kondisi keuangannya: 115 juta euro pada musim 2024/2025 dan 147,5 juta euro pada musim panas 2025 merupakan investasi yang hanya sebagian terkompensasi oleh hasil penjualan besar-besaran Kvaratskhelia dan Osimhen, yang telah menyebabkan kenaikan biaya gaji secara umum—sesuatu yang ingin dihentikan oleh klub.


    BAGAIMANA GAYA BERMAIN NAPOLI DI BAWAH ALLEGRI?

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  • ROSA UKURAN EKSTRA BESAR

    Aspek lain yang tak kalah pentingnya, yang memengaruhi “kelambatan” Napoli dalam menjalani negosiasi, disebabkan oleh fakta bahwa pada awal Juli mereka memiliki skuad yang jumlahnya sangat besar. Saat ini, hanya Sassuolo, dengan 47 pemainnya, yang memiliki skuad lebih besar daripada Napoli, yang berjumlah 46 pemain. Di antara mereka tentu saja terdapat banyak pemain muda yang kembali dari masa peminjaman masing-masing (Ferrante, Turi, D'Avino, Marianucci, Obaretin, dan Rafa Marin—hanya di posisi kiper dan bek—ditambah juga Hasa, Folorunsho, Zerbin, dan Cajuste di lini tengah serta nama-nama besar seperti Lang, Lucca, Cheddira, dan Lindstrom – selain pemain muda Rao, Cioffi, dan Ambrosino – di lini serang.


    AKANKAH RABIOT PERGI? APA YANG BEREDAR TENTANG MILAN

  • APA YANG HARUS DILAKUKAN TERHADAP DE BRUYNE DAN LUKAKU

    Selain itu, dalam daftar panjang pemain yang saat ini memenuhi syarat di skuad tim utama, terdapat sejumlah kasus yang cukup rumit, yang penyelesaiannya dapat memengaruhi strategi perkuatan skuad melalui perekrutan baru. Dibandingkan dengan bek asal Belanda Beukema—yang menjadi salah satu kekecewaan terbesar musim lalu dan mungkin akan dilepas untuk memberi ruang bagi bek tengah lain—situasi Kevin de Bruyne dan Romelu Lukaku lah yang paling rumit. Kedua pemain ini baru saja melewati musim yang sangat buruk, yang juga dipenuhi ketidakpastian terkait kondisi fisik mereka, serta membebani anggaran Napoli sebesar hampir 18 juta euro bruto untuk musim depan.

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  • APA YANG BERUBAH BAGI ALLEGRI

    Massimiliano Allegri sangat menyadari, pada saat kesepakatan dengan Napoli di bawah kepemimpinan De Laurentiis disepakati, bahwa pengelolaan tim pasca-Conte akan lebih diprioritaskan pada hal-hal lain daripada langsung melakukan pergerakan di bursa transfer. Skuad ini, selain memiliki banyak pilihan pemain, dinilai oleh pelatih baru sebagai skuad yang berkualitas tinggi dari segi teknis, dan tidak dapat dikesampingkan bahwa beberapa pemain yang sebelumnya jarang mendapat kesempatan bermain di bawah pelatih sebelumnya mungkin akan kembali menjadi pemain kunci.