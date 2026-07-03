Napoli, mengapa bursa transfer Allegri berjalan lambat: skuad yang sangat besar dengan 46 pemain, serta kasus-kasus rumit seputar De Bruyne dan Lukaku

Setelah berminggu-minggu menunggu yang melelahkan, Napoli akhirnya mengumumkan Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru hingga 30 Juni 2029. Inilah kepastian pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menjadi titik awal bagi Aurelio De Laurentiis menjelang musim depan, setelah ia berpisah dengan Antonio Conte, sosok di balik dua trofi terakhir yang diraih klub (Scudetto dan Supercoppa Italiana).





Perselisihan panjang antara pelatih asal Norwegia tersebut dan Milan terkait ketentuan pemutusan kontrak tidak menghalangi direktur olahraga Giovanni Manna untuk memulai negosiasi terkait target-target utama perekrutan baru serta menyelesaikan perpanjangan kontrak Leonardo Spinazzola hingga tahun 2028. Namun, perkembangan terkini terkait Khalaili—di mana Inter kini semakin gencar mengejarnya—dan Gila, yang kini semakin dekat dengan Milan, telah menimbulkan sedikit kekhawatiran di kalangan pendukung Napoli.





NAPOLI, PENGUMUMAN RESMI DARI ALLEGRI