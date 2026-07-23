Dalam pertandingan yang dimainkan kemarin sore di Dimaro, Napoli turun dengan duet bek tengah Rrahmani dan Rafa Marin, salah satu dari para pemain itu bersama Marianucci dan Obaretin (yang kembali dari masa peminjaman masing-masing di Torino dan Empoli) yang akan menjadi tugas Allegri untuk dinilai selama periode persiapan ini. Pemain Spanyol itu saat ini merupakan satu-satunya bek berkaki kiri yang bisa dimainkan di jantung lini pertahanan, dengan pemain Uruguay Mathias Olivera sebagai solusi alternatif. Terlepas dari kaki dominan, Napoli ingin menutup kekosongan yang ditinggalkan cedera parah Buongiorno dan Beukema - serta secara jumlah kepergian Juan Jesus - dengan pemain yang sudah siap untuk liga kami. Dan, setelah melihat jalur favorit yang mengarah kepada pemain baru AC Milan Mario Gila menguap (terhambat oleh kebutuhan untuk menjual lebih dulu sebelum membeli), Allegri disebut telah menunjuk sosok kepercayaannya, Federico Gatti.