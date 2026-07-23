Kabar sangat buruk yang datang hanya dalam hitungan beberapa hari terkait kondisi fisik Alessandro Buongiorno dan Sam Beukema menjadi bagian yang cukup penting dari krisis di lini pertahanan yang harus dihadapi Napoli baru racikan Massimiliano Allegri sejak hari-hari pertama pemusatan latihan pramusim. Mantan pelatih Milan itu kehilangan dua kepingan penting selama beberapa pekan dari sebuah lini yang mulai musim ini akan kembali bermain dengan empat bek dan yang, pada laga uji coba pertama melawan Arezzo, sudah memperlihatkan lebih dari satu ketidakpastian. Hal itu juga bisa diatasi lewat bursa transfer yang, dalam benak sang pelatih, harus menghadirkan beberapa tambahan kekuatan.
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Napoli mendapati dirinya dalam situasi darurat di lini belakang: Allegri menyarankan nama Federico Gatti, berapa harganya dan alternatif apa yang dipertimbangkan direktur olahraga Manna
BETAPA BANYAK KETIDAKPASTIAN
Dalam pertandingan yang dimainkan kemarin sore di Dimaro, Napoli turun dengan duet bek tengah Rrahmani dan Rafa Marin, salah satu dari para pemain itu bersama Marianucci dan Obaretin (yang kembali dari masa peminjaman masing-masing di Torino dan Empoli) yang akan menjadi tugas Allegri untuk dinilai selama periode persiapan ini. Pemain Spanyol itu saat ini merupakan satu-satunya bek berkaki kiri yang bisa dimainkan di jantung lini pertahanan, dengan pemain Uruguay Mathias Olivera sebagai solusi alternatif. Terlepas dari kaki dominan, Napoli ingin menutup kekosongan yang ditinggalkan cedera parah Buongiorno dan Beukema - serta secara jumlah kepergian Juan Jesus - dengan pemain yang sudah siap untuk liga kami. Dan, setelah melihat jalur favorit yang mengarah kepada pemain baru AC Milan Mario Gila menguap (terhambat oleh kebutuhan untuk menjual lebih dulu sebelum membeli), Allegri disebut telah menunjuk sosok kepercayaannya, Federico Gatti.
Permintaan Allegri
Bek kelahiran 1998 itu sudah lama tidak lagi dianggap sebagai sosok acuan bagi Juventus, yang melalui Luciano Spalletti mengincar pemain dengan karakteristik berbeda: pada musim lalu, Gatti hanya memainkan 28 pertandingan di semua kompetisi, dengan cuma 16 di antaranya sebagai starter. Kontraknya masih panjang (berakhir pada Juni 2030) dan gaji bersih 3 juta euro per musim plus bonus membebani keuangan klub, yang akan membuka pintu untuk perpisahan jika ada tawaran yang dianggap layak. Pada musim lalu, Milan sempat memikirkannya, lagi-lagi atas dorongan Allegri, dan kini Napoli bisa mencoba begitu beberapa penjualan rampung, yang diperlukan untuk memangkas jumlah pemain dalam skuad yang terlalu gemuk.
Alternatif Manna
Direktur olahraga Napoli Giovanni Manna mencatat saran dari pelatihnya, tetapi tentu saja juga bekerja secara paralel pada sejumlah opsi berbeda agar tidak keteteran. Oumar Solet dari Udinese (klub yang memiliki hubungan sangat baik dengan Aurelio De Laurentiis) adalah ide yang tidak boleh dikesampingkan setelah Inter mundur, entah karena jarak antara permintaan dan penawaran maupun karena keraguan atas kondisi fisik bek asal Prancis itu. Opsi lain bisa datang dari para pemain surplus di sejumlah raksasa Eropa, dan Chelsea dalam hal ini adalah klub yang bisa menawarkan beberapa kesempatan, seperti mantan pemain Monaco Benoit Badiashile (kelahiran 2001).
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