Napoli menargetkan bintang Benfica sebagai incaran utama transfer musim panas dan memulai pembicaraan mengenai kesepakatan senilai €30 juta
Napoli mempercepat upaya untuk mendatangkan Rios
Napoli telah meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan gelandang Benfica, Rios, dengan menetapkan pemain internasional Kolombia tersebut sebagai prioritas utama mereka pada bursa transfer mendatang. Klub Serie A ini sudah memulai pembicaraan dalam upaya memperkuat skuad mereka menjelang musim baru.
Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, Napoli telah meningkatkan kontak dalam beberapa hari terakhir. Direktur olahraga klub, Manna, dilaporkan telah bekerja sama langsung dengan perwakilan pemain dan perantara untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan gelandang tersebut ke Italia selatan. Rios bergabung dengan Benfica musim panas lalu namun belum sepenuhnya menancapkan posisinya di bawah asuhan pelatih kepala Jose Mourinho, yang berpotensi membuka peluang bagi kepindahannya.
Rincian keuangan dari transaksi senilai €30 juta
Dalam podcast Caffe Di Marzio, Di Marzio menegaskan keseriusan minat Napoli. Ia merinci perkembangan negosiasi yang dipimpin oleh Manna, yang telah menggarap transfer ini selama beberapa hari terakhir. Telah terjadi kontak serius, serta diskusi konkret dan mendalam dengan pihak-pihak terkait, perwakilan sang pemain, dan beberapa perantara asal Portugal.
Mendapatkan Rios tidak akan menjadi usaha yang murah bagi Aurelio De Laurentiis. Setelah baru bergabung dengan Benfica musim panas lalu dalam kesepakatan senilai €27 juta, pihak Portugal tersebut berupaya untuk meraih keuntungan cepat. Napoli dilaporkan siap menawarkan jumlah yang signifikan, meskipun masih ada selisih kecil antara penilaian kedua klub terhadap gelandang berbakat tersebut.
Kondisi keuangan Benfica dapat memengaruhi jalannya negosiasi
Napoli mungkin bisa memanfaatkan situasi keuangan Benfica. Klub asal Portugal itu mungkin terpaksa melakukan penjualan besar-besaran sebelum akhir tahun buku pada 30 Juni, yang berpotensi menjadikan Rios sebagai kandidat utama untuk hengkang. Jika Benfica memutuskan untuk melepasnya demi mendapatkan dana, Napoli bisa mendapatkan keunggulan dalam negosiasi saat mereka berusaha mengamankan sang pemain sebelum dimulainya persiapan pramusim.
Napoli berupaya menyelesaikan kesepakatan sebelum pramusim
Napoli akan melanjutkan negosiasi dalam beberapa pekan mendatang sementara Manna berupaya memperkecil selisih penilaian harga dengan Benfica. Klub Serie A tersebut berupaya menyelesaikan kesepakatan di awal jendela transfer agar Rios dapat bergabung dengan skuad menjelang persiapan musim panas. Klub Italia itu juga menyadari bahwa persaingan bisa muncul jika gelandang tersebut secara resmi tersedia di bursa transfer. Oleh karena itu, Napoli berharap dapat segera mencapai kesepakatan dan mengamankan target utama mereka sebelum klub-klub Eropa pesaing kembali ikut dalam perburuan.