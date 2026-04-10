Napoli menargetkan bintang Benfica sebagai incaran utama transfer musim panas dan memulai pembicaraan mengenai kesepakatan senilai €30 juta

Napoli telah meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan gelandang Benfica, Rios, dengan menetapkan pemain internasional Kolombia tersebut sebagai prioritas utama mereka pada bursa transfer mendatang. Klub Serie A ini sudah memulai pembicaraan dalam upaya memperkuat skuad mereka menjelang musim baru.

Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, Napoli telah meningkatkan kontak dalam beberapa hari terakhir. Direktur olahraga klub, Manna, dilaporkan telah bekerja sama langsung dengan perwakilan pemain dan perantara untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan gelandang tersebut ke Italia selatan. Rios bergabung dengan Benfica musim panas lalu namun belum sepenuhnya menancapkan posisinya di bawah asuhan pelatih kepala Jose Mourinho, yang berpotensi membuka peluang bagi kepindahannya.