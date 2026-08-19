Penyerang baru untuk Massimiliano Allegri. Kehilangan Romelu Lukaku yang dijual ke Fenerbahçe, Napoli mencari pemain yang bisa bersaing dengan Hojlund untuk peran nomor 9 utama. Dua pekan terakhir akan penting bagi Giovanni Manna, yang tidak bisa melakukan investasi besar tetapi ingin melengkapi skuad yang tersedia bagi pelatih asal Livorno itu. Bantuan bisa datang dari penjualan pemain: Lorenzo Lucca bisa angkat kaki, setelah kembali dari masa pinjaman di Nottingham Forest dan diminati Fiorentina serta Genoa, begitu juga Noa Lang, yang tidak dipermanenkan Galatasaray. Pemain Belanda itu punya pasar di Premier League dan Eredivisie, tempat ia disukai Ajax.
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Napoli memburu penyerang baru: ada kontak dengan Arsenal untuk Gabriel Jesus, yang masih mengambil waktu. Zirkzee dan Nicolas Jackson disukai. Delap ditawarkan, Lucca bisa pergi
Kontak untuk Zirkzee
Napoli ingin melakukan operasi peminjaman dengan opsi pembelian, atau dengan kewajiban membeli dalam kondisi yang menguntungkan. Dan sedang mengevaluasi profil-profil yang tersedia di pasar. Salah satunya adalah Joshua Zirkzee, yang akan hengkang dari Manchester United, dan juga menjadi target Juventus (tetapi hanya jika Jonathan David pergi). Manna sudah berbicara dengan pihak yang mewakili mantan pemain Bologna dan Parma itu, begitu pula dengan Setan Merah, tetapi untuk saat ini belum melampaui tahap permintaan informasi. Zirkzee akan dengan senang hati kembali ke Italia, meski gajinya, yang mendekati 3,5 juta euro, bisa menjadi kendala.
Panggilan ke Chelsea: Jackson dan Delap
Satu nomor 9 lain dalam catatan Napoli juga bermain di Inggris, yakni Nicolas Jackson. Penyerang Senegal itu setelah Piala Dunia bersama Leoni della Teranga telah kembali ke London. Bayern Munchen, yang musim panas lalu mengeluarkan 15 juta euro untuk pinjaman berbayar, memang telah memutuskan untuk tidak membayar 65 juta euro yang dibutuhkan untuk penebusan permanen. Bagi Xabi Alonso, mantan pemain Villarreal itu adalah pilihan ketiga, ia akan pergi, kemungkinan besar dengan status pinjaman. Dalam pembicaraan dengan Chelsea, nama Liam Delap juga muncul, striker fisik kelahiran 2003, tetapi ia tidak memiliki karakteristik yang dibutuhkan Napoli.
GABRIEL JESUS MENUNDA WAKTU
Menurut Fabrizio Romano, ada perlambatan dalam upaya mendatangkan Gabriel Jesus, yang sudah tidak masuk rencana Arsenal dan siap angkat kaki. Penyerang Brasil itu sangat disukai Allegri, tetapi untuk saat ini ia belum menempatkan Italia di urutan teratas dalam daftar prioritasnya meski Napoli sudah membahas angka-angka dan bagaimana menyusun operasi transfer ini dengan The Gunners. Mantan pemain Manchester City itu belum mengatakan tidak, tetapi juga tidak terburu-buru mengambil keputusan: ia ingin memikirkannya dengan matang dan memahami jenis tawaran apa yang bisa datang dari sekarang hingga akhir bursa transfer.
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