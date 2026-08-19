Menurut Fabrizio Romano, ada perlambatan dalam upaya mendatangkan Gabriel Jesus, yang sudah tidak masuk rencana Arsenal dan siap angkat kaki. Penyerang Brasil itu sangat disukai Allegri, tetapi untuk saat ini ia belum menempatkan Italia di urutan teratas dalam daftar prioritasnya meski Napoli sudah membahas angka-angka dan bagaimana menyusun operasi transfer ini dengan The Gunners. Mantan pemain Manchester City itu belum mengatakan tidak, tetapi juga tidak terburu-buru mengambil keputusan: ia ingin memikirkannya dengan matang dan memahami jenis tawaran apa yang bisa datang dari sekarang hingga akhir bursa transfer.