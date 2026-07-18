Napoli, masalah Buongiorno: Allegri meminta Gatti atau Tiago Gabriel, ini menjadi persaingan dengan Milan

Tidak ada kabar baik bagi Massimiliano Allegri. Pelatih baru Napoli ini tidak akan bisa mengandalkan Alessandro Buongiorno dalam pemusatan latihan di Dimaro. Bek tengah yang sebelumnya bermain untuk Torino ini mengalami masalah pada lutut kanannya. "Mengingat masalah yang muncul belakangan ini, Alessandro Buongiorno tidak dapat mengikuti pemusatan latihan pramusim. Bek Napoli tersebut telah menjalani pemeriksaan diagnostik yang telah dijadwalkan sebelumnya, yang menunjukkan perlunya berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk memutuskan apakah perlu dilakukan operasi pada lutut kanannya," demikian bunyi pernyataan resmi klub Napoli. Oleh karena itu, kita harus menunggu hasil pemeriksaan tersebut untuk mengetahui berapa lama waktu pemulihannya.