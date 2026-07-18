Tidak ada kabar baik bagi Massimiliano Allegri. Pelatih baru Napoli ini tidak akan bisa mengandalkan Alessandro Buongiorno dalam pemusatan latihan di Dimaro. Bek tengah yang sebelumnya bermain untuk Torino ini mengalami masalah pada lutut kanannya. "Mengingat masalah yang muncul belakangan ini, Alessandro Buongiorno tidak dapat mengikuti pemusatan latihan pramusim. Bek Napoli tersebut telah menjalani pemeriksaan diagnostik yang telah dijadwalkan sebelumnya, yang menunjukkan perlunya berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk memutuskan apakah perlu dilakukan operasi pada lutut kanannya," demikian bunyi pernyataan resmi klub Napoli. Oleh karena itu, kita harus menunggu hasil pemeriksaan tersebut untuk mengetahui berapa lama waktu pemulihannya.
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Napoli, masalah Buongiorno: Allegri meminta Gatti atau Tiago Gabriel, ini menjadi persaingan dengan Milan
PENILAIAN SEDANG BERLANGSUNG
Cedera yang kembali dialami Alessandro Buongiorno berisiko memengaruhi strategi transfer Napoli. Bek tersebut harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah terapi konservatif saja sudah cukup atau apakah perlu dilakukan operasi. Hasil konsultasi tersebut berpotensi mengubah rencana klub yang semula ingin melakukan perombakan di lini lain, bukan di lini pertahanan.
TIAGO GABRIEL DISUKAI
Jika kembali ke bursa transfer, Giovanni Manna telah menerima arahan dari Max Allegri. Salah satu pemain yang sangat diminati adalah Tiago Gabriel, bek asal Portugal kelahiran 2004 yang tampil gemilang sepanjang musim ini dan berperan penting dalam menyelamatkan Lecce dari degradasi. Sejak beberapa minggu terakhir, pemain muda ini telah memutuskan untuk mempercayakan kariernya kepada agen ternama asal Portugal, Jorge Mendes, yang baru-baru ini juga telah membicarakan hal ini dengan Milan: para pencari bakat Rossoneri telah memantaunya beberapa kali sepanjang musim ini. Nilai pasarnya? Keluarga Sticchi Damiani mematok harga awal sebesar 25 juta euro.
KUCING DAN SOLET
Harapan Napoli adalah melihat Beukema tampil jauh lebih percaya diri dan akurat dibandingkan musim pertamanya bersama tim biru. Bantuan dari bursa transfer mungkin akan datang, mengingat Manna dan Allegri juga sedang mempertimbangkan Gatti (yang akan hengkang dari Juventus) serta bek tengah tangguh Udinese, Solet.
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