Napoli 'marah' kepada Romelu Lukaku karena striker andalan itu menolak kembali ke markas latihan setelah menarik diri dari skuad Belgia
Tindakan disiplin internal mengancam Lukaku
Hubungan antara Lukaku dan Napoli telah mencapai titik kritis selama jeda internasional bulan Maret. Meskipun telah mengundurkan diri dari tim nasional Belgia, pemain berusia 32 tahun itu belum kembali ke Italia seperti yang diharapkan. Sky Sport Italia menyebutkan bahwa klub kini mempertimbangkan sanksi finansial yang cukup besar bagi sang penyerang, yang dikabarkan telah melanggar aturan internal yang diterapkan secara ketat terkait perilaku pemain dan protokol pemulihan.
Lukaku diharapkan untuk bergabung kembali dengan rekan-rekan setimnya pada hari Kamis untuk melanjutkan proses rehabilitasinya. Namun, mantan pemain Chelsea dan Inter ini memilih untuk tetap tinggal di Antwerp. Dia dilaporkan sedang berlatih di sebuah klinik khusus - fasilitas yang sama yang sebelumnya digunakan oleh Kevin De Bruyne untuk pemulihan tingkat elit - tetapi fakta bahwa masa tinggal ini tidak disetujui oleh Napoli telah membuat petinggi Partenopei "marah" kepada sang pemain.
Conte dan petinggi klub bersatu dalam kemarahan
Meskipun Antonio Conte saat ini juga sedang tidak berada di tempat latihan karena sedang menjalani liburan yang telah direncanakan, ketidakhadirannya tersebut telah disetujui sepenuhnya oleh petinggi klub. Sebagai penggantinya, asisten manajer Cristian Stellini yang memimpin sesi latihan. Baik Conte maupun jajaran direksi Napoli dikabarkan sama-sama kecewa dengan keputusan Lukaku untuk mengatur jadwalnya sendiri. Pihak sang striker saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan klub, namun sumber-sumber menyebutkan bahwa ia tidak berniat kembali ke Naples hingga minggu depan.
Ketegangan ini muncul di saat yang sensitif bagi Lukaku, yang kesulitan menunjukkan performa terbaiknya musim ini. Akibat cedera hamstring jangka panjang, keterlibatannya di lapangan sangat terbatas. Tindakan yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan ini diperkirakan akan membuat jalannya kembali ke starting lineup menjadi jauh lebih sulit.
Performa yang kurang memuaskan dan masalah kebugaran
Musim 2025-26 Lukaku sejauh ini benar-benar seperti mimpi buruk. Hingga saat ini, ia baru tampil selama 64 menit dalam tujuh pertandingan di berbagai kompetisi, dengan hanya mencetak satu gol. Kurangnya ketajaman dalam pertandingan menjadi alasan utama keputusannya untuk tidak ikut serta dalam laga persahabatan Belgia melawan Amerika Serikat dan Meksiko.
Dampak terhadap ambisi Piala Dunia 2026
Kebuntuan ini bisa berdampak luas, tidak hanya pada karier klubnya di Italia. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, minimnya waktu bermain yang konsisten bagi Lukaku di Napoli mulai menimbulkan kekhawatiran serius bagi tim nasional Belgia. Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut dengan 89 gol dalam 124 penampilan internasional, perannya yang krusial bagi skuad tak terbantahkan. Namun, jika perselisihan dengan Conte berujung pada waktu bermain yang semakin sedikit di bangku cadangan, statusnya sebagai opsi serangan utama Setan Merah bisa terancam.