Napoli 'marah' kepada Romelu Lukaku karena striker andalan itu menolak kembali ke markas latihan setelah menarik diri dari skuad Belgia

Hubungan antara Lukaku dan Napoli telah mencapai titik kritis selama jeda internasional bulan Maret. Meskipun telah mengundurkan diri dari tim nasional Belgia, pemain berusia 32 tahun itu belum kembali ke Italia seperti yang diharapkan. Sky Sport Italia menyebutkan bahwa klub kini mempertimbangkan sanksi finansial yang cukup besar bagi sang penyerang, yang dikabarkan telah melanggar aturan internal yang diterapkan secara ketat terkait perilaku pemain dan protokol pemulihan.

Lukaku diharapkan untuk bergabung kembali dengan rekan-rekan setimnya pada hari Kamis untuk melanjutkan proses rehabilitasinya. Namun, mantan pemain Chelsea dan Inter ini memilih untuk tetap tinggal di Antwerp. Dia dilaporkan sedang berlatih di sebuah klinik khusus - fasilitas yang sama yang sebelumnya digunakan oleh Kevin De Bruyne untuk pemulihan tingkat elit - tetapi fakta bahwa masa tinggal ini tidak disetujui oleh Napoli telah membuat petinggi Partenopei "marah" kepada sang pemain.