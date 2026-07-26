Dua elemen positif: Gabriel adalah pemain kelahiran 2004 dengan ruang berkembang yang masih besar. Dalam urusan daftar Serie A, ia masuk kategori "under", sehingga tidak akan mengisi slot tambahan.Jadikan tiga jika mempertimbangkan bahwa belakangan ini ia mempercayakan kepentingannya kepada Jorge Mendes, yakni salah satu agen yang bisa membanggakan hubungan terbaik dengan presiden Aurelio De Laurentiis. Lecce menilai Tiago Gabriel seharga €25 juta tetapi dalam kontak terbaru dengan Napoli, yang dibahas adalah paket senilai €20 juta dengan beberapa bonus. Kini giliran Napoli untuk memutuskan apakah akan bergerak serius atau tidak.