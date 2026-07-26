Ada dua kebutuhan yang jelas bagi Napoli: menjual semaksimal mungkin (dan melakukannya dengan baik) serta mengusung kebijakan pemain muda. Presiden Aurelio De Laurentiis meminta Giovanni Manna untuk membangun skuad yang ambisius sambil menjaga kondisi keuangan tetap sehat. Bek tengah kini menjadi prioritas, setelah diketahui bahwa Alessandro Buongiorno harus menepi selama beberapa bulan. Federico Gatti adalah profil yang sangat disukai Massimiliano Allegri, namun tidak terlalu diminati publik dan klub. Itulah sebabnya Tiago Gabriel kini dengan cepat naik dalam daftar pertimbangan hingga mencapai posisi teratas.
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Napoli, Manna ambil langkah tegas: negosiasi dengan Lecce dimulai untuk Tiago Gabriel, pemain favorit Allegri
SIAP UNTUK NAPOLI
Tiago Gabriel tampil 37 kali pada musim liga terakhir, dengan torehan dua gol. Ia juga berada di lapangan selama 3.220 menit, membela Lecce dengan penuh kepribadian hingga ikut menandatangani target yang di atas kertas sangat rumit, yakni bertahan di kasta tertinggi. Para pemandu bakat Napoli tidak ragu: bek Portugal itu siap untuk lompatan besar, siap untuk Napoli. Pandangan ini juga dibagikan oleh Max Allegri yang telah memperhatikannya pada musim lalu ketika duduk di bangku cadangan Milan.
BERAPA HARGANYA
Dua elemen positif: Gabriel adalah pemain kelahiran 2004 dengan ruang berkembang yang masih besar. Dalam urusan daftar Serie A, ia masuk kategori "under", sehingga tidak akan mengisi slot tambahan.Jadikan tiga jika mempertimbangkan bahwa belakangan ini ia mempercayakan kepentingannya kepada Jorge Mendes, yakni salah satu agen yang bisa membanggakan hubungan terbaik dengan presiden Aurelio De Laurentiis. Lecce menilai Tiago Gabriel seharga €25 juta tetapi dalam kontak terbaru dengan Napoli, yang dibahas adalah paket senilai €20 juta dengan beberapa bonus. Kini giliran Napoli untuk memutuskan apakah akan bergerak serius atau tidak.
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