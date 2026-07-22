Napoli, Lorenzo Lucca mengalami cedera dalam laga persahabatan melawan Arezzo: diagnosis awal, estimasi waktu pemulihan, serta kabar yang beredar seputar bursa transfer dan Fiorentina

Awal persiapan yang kurang memuaskan bagi Lucca, yang baru saja kembali ke Napoli setelah menjalani masa peminjaman selama enam bulan di Nottingham Forest pada paruh kedua musim lalu dan telah mengalami sedikit masalah otot sejak hari-hari pertama latihan di Dimaro. Dibeli seharga 35 juta euro pada musim panas 2025, penyerang asal Piedmont ini hanya tampil dalam 23 pertandingan di bawah asuhan Antonio Conte dan mencetak 2 gol, sebelum berangkat ke Inggris, di mana bersama Nottingham Forest ia tampil dalam 9 pertandingan dan mencetak satu gol.