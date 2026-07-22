Kejadian tak terduga kembali menimpa Napoli, di akhir pertandingan persahabatan pertama musim ini, yang berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Arezzo dalam rangkaian tahap pertama pemusatan latihan di Dimaro. Beberapa menit menjelang akhir pertandingan melawan tim asuhan Christian Bucchi, Lorenzo Lucca terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera.
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Napoli, Lorenzo Lucca mengalami cedera dalam laga persahabatan melawan Arezzo: diagnosis awal, estimasi waktu pemulihan, serta kabar yang beredar seputar bursa transfer dan Fiorentina
DIAGNOSIS PERTAMA
Penyerang Napoli, yang masuk pada babak kedua menggantikan Hojlund, terpaksa ditarik keluar pada menit ke-85, beberapa menit setelah nyaris mencetak gol yang bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 namun bola membentur tiang gawang. Pemain tersebut tampak langsung merasakan sakit yang cukup parah dan tidak mampu melanjutkan pertandingan, sehingga digantikan oleh Milton Pereyra. Menurut informasi dari Napoli, yang telah memeriksa sang pemain setelah pertandingan persahabatan melawan Arezzo berakhir, diagnosis awal menunjukkan adanya keseleo pada pergelangan kaki kanan yang akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan.
AWAL YANG SULIT
Awal persiapan yang kurang memuaskan bagi Lucca, yang baru saja kembali ke Napoli setelah menjalani masa peminjaman selama enam bulan di Nottingham Forest pada paruh kedua musim lalu dan telah mengalami sedikit masalah otot sejak hari-hari pertama latihan di Dimaro. Dibeli seharga 35 juta euro pada musim panas 2025, penyerang asal Piedmont ini hanya tampil dalam 23 pertandingan di bawah asuhan Antonio Conte dan mencetak 2 gol, sebelum berangkat ke Inggris, di mana bersama Nottingham Forest ia tampil dalam 9 pertandingan dan mencetak satu gol.
PERUBAHAN APA SAJA YANG TERJADI DI PASAR
Masalah fisik yang dialami Lucca akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan, untuk mengetahui bagaimana kondisi pergelangan kakinya dan apakah akan ada dampak yang lebih serius. Nama pemain kelahiran tahun 2000 ini menjadi sorotan utama di berita bursa transfer dalam beberapa hari terakhir, dengan Fiorentina menjadi salah satu opsi jika transfer Moise Kean benar-benar terwujud.
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