Seperti dilaporkan Gazzetta, Max menghabiskan sebagian besar babak pertama dengan berteriak "Kevin, Kevin", untuk menarik perhatian pemain Belgia itu: ia menginginkan lebih darinya, ingin Kevin bermain lebih ke belakang untuk mengatur permainan sementara McTominay diberi kebebasan maju dan bertugas mendampingi Hojlund di kotak penalti.





Sementara itu, mantan pemain City tersebut tidak menjawab ataupun menoleh untuk bertatapan dengan pelatihnya. Di lapangan, ia terus mengayun-ayunkan tangan dan mengeluh, membuat Allegri murka. Ketika ditanya soal itu seusai pertandingan, ia mengecilkan persoalan: "Kami tidak saling memahami."





Sehari setelah kekalahan kedua dalam dua pertandingan Liga Champions, tim kembali berkumpul di Castel Volturno dan Allegri berkesempatan membahas hal-hal yang tidak berjalan baik, termasuk pergerakan pemain Belgia itu. Setelah mencetak dua gol ke gawang Frosinone, pemain Belgia itu kembali mengecewakan dan harus menemukan kembali performanya saat menghadapi Venezia dan Bodo.