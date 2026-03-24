Napoli, kabar baik: Lukaku memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim nasional Belgia. Ia ingin fokus pada latihan-latihannya

Ada kabar baik bagi Napoli, yang datang langsung dari tempat pemusatan latihan Tim Nasional Belgia.

Menurut laporan langsung dari Federasi Sepak Bola Belgia (Reds Devils) di akun resmi X mereka, Romelu Lukaku telah memutuskan untuk mundur dari tim nasional dan tidak ikut serta dalam laga persahabatan mendatang melawan Amerika Serikat dan Meksiko.

Alasannya adalah untuk memulihkan kondisi fisiknya sebaik mungkin dan mengoptimalkan performanya. Kabar baik bagi tim asuhan Antonio Conte yang ingin mengandalkan striker nomor 9-nya di akhir musim yang diprediksi krusial untuk mengamankan kualifikasi ke Liga Champions musim depan dan masih memimpikan comeback Scudetto melawan Inter.