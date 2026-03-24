SSC Napoli v Torino FC - Serie A
Napoli, kabar baik: Lukaku memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim nasional Belgia. Ia ingin fokus pada latihan-latihannya

Penyerang asal Belgia itu memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pertandingan persahabatan dan kembali berlatih agar dapat pulih sepenuhnya serta kembali ke performa terbaiknya secepat mungkin.

Ada kabar baik bagi Napoli, yang datang langsung dari tempat pemusatan latihan Tim Nasional Belgia.

Menurut laporan langsung dari Federasi Sepak Bola Belgia (Reds Devils) di akun resmi X mereka, Romelu Lukaku telah memutuskan untuk mundur dari tim nasional dan tidak ikut serta dalam laga persahabatan mendatang melawan Amerika Serikat dan Meksiko.

Alasannya adalah untuk memulihkan kondisi fisiknya sebaik mungkin dan mengoptimalkan performanya. Kabar baik bagi tim asuhan Antonio Conte yang ingin mengandalkan striker nomor 9-nya di akhir musim yang diprediksi krusial untuk mengamankan kualifikasi ke Liga Champions musim depan dan masih memimpikan comeback Scudetto melawan Inter.

    "Romelu Lukaku tidak akan ikut serta dalam pertandingan persahabatan Manchester United mendatang di Amerika Serikat melawan Amerika Serikat dan Meksiko. Romelu memilih untuk fokus pada latihan guna meningkatkan kondisi fisiknya lebih lanjut. KBVB menghormati keputusannya dan mendoakan yang terbaik baginya."

    Lukaku, yang baru saja pulih dari cedera panjang yang membuatnya absen sejak awal musim 2025/25, hanya tampil sebentar-sebentar sejak kembali (total 40 menit dalam 9 pertandingan terakhir Serie A).

    Dari sinilah muncul keputusan untuk kembali ke Napoli dan fokus pada pemulihan penuh kondisi fisiknya.

