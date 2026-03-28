Mario Giuffredi, agen yang antara lain mewakili Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, dan Antonio Vergara,membahas kondisi fisik para kliennya yang bermain untuk Napoli dalam wawancara di Stile TV, selama siaran "Salite sulla giostra". Di Lorenzo dan Vergara sedang menjalani pemulihan dari cedera masing-masing, sementara Politano sedang mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional dan tampil sebagai salah satu pemain terbaik saat melawan Irlandia Utara.
Napoli, Giuffredi: "Inilah kapan Di Lorenzo dan Vergara akan kembali. Politano di Inter kurang bersedia berkorban"
KAPAN DI LORENZO KEMBALI?
"Saya rasa dia tidak akan pergi ke Bosnia karena sedang menjalani terapi untuk cedera yang dialaminya. Untuk bisa berada di Bergamo, dia berangkat pada sore hari dan kembali ke Napoli pukul 6. Hari ini dia tidak bisa melewatkan sesi terapi karena waktunya untuk kembali bermain semakin dekat. Harapan saya, dia bisa kembali pada minggu terakhir bulan April."
POLITANO
"Saat di Inter, dia belum siap secara mental untuk berkorban dalam peran yang diembannya. Kini, berkat pengalamannya, dia sudah siap, dan bagi Conte, lebih mudah untuk menempatkannya di posisi tersebut. Terkadang, para pemain yang ditempatkan di posisi yang bukan spesialisasinya tidak siap secara mental dan tidak merasa nyaman. Dia menerima untuk bermain sebagai sayap dan telah melakukannya selama bertahun-tahun di level tertinggi. Bersama Irlandia Utara, dia termasuk yang terbaik di lapangan bersama Tonali. Semakin lama waktu berlalu, semakin kuat dia."
Vergara
"Dia seharusnya sudah bisa bermain dalam dua atau tiga pertandingan terakhir. Dia mengalami cedera yang cukup parah: dia diperkirakan akan kembali antara akhir April dan awal Mei untuk menyelesaikan musim ini. Perpanjangan kontrak? Dia tampil menonjol dengan kekuatan yang jarang ditemui pada pemain debutan. Semua klub yang telah memantaunya menyadari betapa pentingnya dia. Di akhir musim, kami akan berdiskusi dengan klub untuk mengambil langkah-langkah demi kepentingan bersama."