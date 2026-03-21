Napoli, Ferrara tidak masuk dalam daftar 11 pemain terbaik: "Sayang sekali, saya adalah pemain asal Napoli yang paling sukses"

Ciro Ferrara, melalui akunInstagram-nya, memberikan komentar yang getir terkait tidakdimasukkannya namanya dalam mural yang menampilkan 11 pemain terbaik dalam sejarah Napoli, sebuah mural yang dibuat oleh seniman jalanan Jorit.









Ferrara menulis: "Sehubungan dengan peresmian mural di Stadion Maradona, mengingat artikel-artikel yang telah muncul di berbagai situs dan media sosial, saya ingin menjelaskan posisi saya.





Saya akan berbohong jika mengatakan bahwa saya tidak kecewa tidak dimasukkan ke dalam sebelas pemain ideal, terutama karena saya adalah putra Napoli dan merupakan orang Napoli paling sukses dalam sejarah Napoli. Saya juga akan berbohong jika berpura-pura tidak mengetahui alasan sebenarnya, meskipun berbagai alasan yang tidak masuk akal telah dikemukakan.





Untungnya, dan saya membuktikannya setiap kali berjalan kaki di jalan-jalan kota saya, ada orang-orang Napoli dan penggemar yang realistis, yang telah mengalami masa itu dan mengingatnya dengan baik, mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan transfer saya, dan tahu bahwa hal itu tidak pernah berarti penolakan terhadap sejarah dan asal-usul saya.





Jika benar bahwa keputusan akhir diambil oleh pelukis mural tersebut, saya pikir kesempatan untuk mengambil sudut pandang yang murni—yaitu tidak tercemar oleh pengaruh subjektif—telah terlewatkan, yang sebenarnya akan memberikan nafas abadi pada karya ini sebagaimana yang diidamkan.

Yang tersisa, sebaliknya, adalah sebuah mural yang merupakan produk zamannya dan hasil karya Tuan Ciro Cerullo yang lahir pada tahun 1990, yang terlalu muda untuk mengalami dan memahami tahun-tahun tersebut, dan yang pasti dipandu oleh “cerita dari mulut ke mulut”.

Jika keputusan untuk tidak mewakili saya berasal, seperti yang saya yakini, dari rasa dendam para penggemar, saya merasa terhibur oleh fakta bahwa kata “dendam” berasal dari kata “perasaan”, meskipun perasaan itu terluka.





Adapun mengenai perasaanku… siapa yang tidak ingat adegan di Stuttgart, ketika Diego memelukku dan menjelaskan kepada semua orang bahwa aku lebih pantas mendapatkan kemenangan itu daripada siapa pun karena ikatan sejatiku dengan Napoli? Diego selalu tahu siapa aku dan dari mana asalku. Aku adalah Ciro Ferrara, orang Napoli sejak lahir dan darah. Tidak perlu ditambahkan lagi."











