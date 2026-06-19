Masa depan Alex Meret dan Vanja Milinkovic Savic masih menjadi topik yang belum tuntas di kubu Napoli. Meret sering kali harus menghadapi kritik dan tekanan dari lingkungan sekitar, selain beberapa masalah fisik, dan menurut Francesco Modugno dari Sky Sport hari ini, situasinya terkait baik dengan penilaian teknis maupun masalah kontrak. Meskipun mencatatkan performa positif dalam beberapa musim terakhir, serta meraih dua gelar Scudetto, kiper asal Friuli ini tinggal satu tahun lagi menjelang berakhirnya kontraknya dan belum memiliki kepastian mengenai masa depannya. Napoli harus memutuskan apakah akan mempertahankannya atau memulai siklus baru di bawah mistar gawang.





Hal yang sama berlaku bagi Vanja Milinkovic Savic, yang merupakan pilihan tepat dari Antonio Conte dan mungkin akan mendapatkan waktu bermain yang lebih sedikit dalam gaya permainan Allegri.



