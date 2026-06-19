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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Napoli, dilema penjaga gawang: Vicario bertemu Manna. Nasib Meret dan Milinkovic masih belum pasti

SSC Napoli
G. Vicario
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Sambil menunggu kedatangan resmi Allegri sebagai pelatih, ada suasana perubahan besar di bawah mistar gawang Napoli

Masa depan Alex Meret dan Vanja Milinkovic Savic masih menjadi topik yang belum tuntas di kubu Napoli. Meret sering kali harus menghadapi kritik dan tekanan dari lingkungan sekitar, selain beberapa masalah fisik, dan menurut Francesco Modugno dari Sky Sport hari ini, situasinya terkait baik dengan penilaian teknis maupun masalah kontrak. Meskipun mencatatkan performa positif dalam beberapa musim terakhir, serta meraih dua gelar Scudetto, kiper asal Friuli ini tinggal satu tahun lagi menjelang berakhirnya kontraknya dan belum memiliki kepastian mengenai masa depannya. Napoli harus memutuskan apakah akan mempertahankannya atau memulai siklus baru di bawah mistar gawang.


Hal yang sama berlaku bagi Vanja Milinkovic Savic, yang merupakan pilihan tepat dari Antonio Conte dan mungkin akan mendapatkan waktu bermain yang lebih sedikit dalam gaya permainan Allegri.


  • Di bursa transfer, profil Guglielmo Vicario tetap menjadi sorotan utama, mengingat ia dianggap sebagai salah satu nama yang paling disukai oleh direktur olahraga Giovanni Manna. Kiper Tottenham ini, yang juga diincar oleh Juventus, merupakan transfer yang rumit mengingat biaya, gaji, dan persaingan yang ada. "Dia pernah berlibur di Capri dan mampir ke Napoli; kabarnya dia juga bertemu dengan Giovanni Manna," kata Modugno.


    Beberapa minggu ke depan akan menjadi penentu: Napoli harus memutuskan apakah akan tetap mengandalkan Meret/Milinkovic atau mempercayakan gawang tim biru kepada kiper utama baru.


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