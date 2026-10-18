Lima kekalahan dalam sembilan pertandingan pertama musim ini, di liga dan Liga Champions. Di Napoli, catatan buruk seperti itu belum pernah terlihat selama 20 tahun, dan kini posisi Massimiliano Allegri sebagai pelatih terancam, begitu pula proyek yang terkait dengannya. Dua pertandingan berikutnya, yakni melawan Bodo/Glimt di Maradona pada Selasa dalam laga ketiga Liga Champions, lalu menjamu Roma pada Sabtu dalam pekan kedelapan Serie A, menjadi dua momen penentu bagi musim Napoli. Jika kembali meraih dua hasil buruk, Napoli bahkan bisa mempertimbangkan pergantian pelatih yang mengejutkan.