Lima kekalahan dalam sembilan pertandingan pertama musim ini, di liga dan Liga Champions. Di Napoli, catatan buruk seperti itu belum pernah terlihat selama 20 tahun, dan kini posisi Massimiliano Allegri sebagai pelatih terancam, begitu pula proyek yang terkait dengannya. Dua pertandingan berikutnya, yakni melawan Bodo/Glimt di Maradona pada Selasa dalam laga ketiga Liga Champions, lalu menjamu Roma pada Sabtu dalam pekan kedelapan Serie A, menjadi dua momen penentu bagi musim Napoli. Jika kembali meraih dua hasil buruk, Napoli bahkan bisa mempertimbangkan pergantian pelatih yang mengejutkan.
Napoli, De Laurentiis terkejut dengan keputusan Allegri: nama Montella mencuat jika terjadi pemecatan
De Laurentiis terkejut
Terkait laga yang berakhir dengan kekalahan kemarin melawan Venezia, meski kebutuhan rotasi karena padatnya jadwal pertandingan pada periode ini dapat dipahami, sejumlah pilihan susunan pemain menimbulkan tanda tanya, seperti duet penyerang Giovane-Lucca. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, "Presiden De Laurentiis pun disebut-sebut terkejut dengan beberapa pilihan tersebut".
PEMBELAAN ALLEGRI
Setelah kekalahan di Laguna, Allegri berkomentar: "Jika melihat hasilnya, wajar jika ada kekhawatiran, tetapi mari lihat performa kami. Melawan Villarreal pun kami menciptakan banyak peluang. Menghadapi Venezia, kami bermain rapi dan akhirnya kalah akibat kesalahan kecil, akibat gol bunuh diri. Karena saya pernah mengalami momen seperti ini dalam karier, kami harus mengubah kekecewaan menjadi kemarahan untuk memenangi pertandingan."
Montella Muncul
Sementara itu, nama-nama calon pengganti Allegri mulai bermunculan jika situasi semakin memburuk. Selain nama-nama seperti Igor Tudor dan Thiago Motta, dalam beberapa jam terakhir nama Vincenzo Montella juga muncul. Ia kini berstatus bebas setelah kiprahnya sebagai pelatih timnas Turki berakhir.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami