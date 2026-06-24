Setelah menyaksikan langsung pertandingan terakhir Belgia melawan Iran di Los Angeles – dan dengan demikian melihat secara langsung para pemainnya, Romelu Lukaku dan Kevin de Bruyne – Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis telah kembali ke Italia. Menyelesaikan persiapan akhir untuk perayaan seratus tahun klub dan memulai proyek teknis baru setelah kepergian Antonio Conte merupakan dua prioritas utama dalam beberapa minggu ke depan.
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Napoli, De Laurentiis kembali dari Los Angeles: "Allegri? Kita belum bisa membicarakannya sampai hal itu resmi." Apa yang masih kurang untuk penandatanganan kontrak dan situasi dengan Milan
KITA HARUS MENUNGGU
Mengenai isu pelatih baru, khususnya terkait penunjukan Massimiliano Allegri, petinggi Napoli itu hanya menjawab dengan lelucon singkat saat ditanya para wartawan yang hadir di Bandara Capodichino: “Kapan kami akan mengumumkan pelatih berikutnya? Saya baru saja mendarat dari Los Angeles, tunggu saja. Allegri? Kita belum bisa membicarakannya sampai kami mengumumkannya secara resmi. Keputusan diambil berdasarkan prinsip kesinambungan,” lapor Il Mattino.
KEBUNTUAN DENGAN MILAN
Awal pekan ini seharusnya menjadi momen yang tepat untuk mencairkan kebuntuan antara Allegri dan Milan terkait pesangon yang harus dibayarkan klub Rossoneri kepadanya setelah pemecatan yang diumumkan oleh Red Bird pada 25 Mei lalu. Meskipun demikian, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan definitif mengenai pemutusan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, dan selama langkah formal ini belum terpenuhi, Napoli tidak dapat mengumumkan Allegri sebagai pelatih barunya. De Laurentiis telah mencapai kesepakatan lisan dengan pelatih asal Livorno tersebut berdasarkan kontrak tiga tahun senilai 4,5 juta euro ditambah bonus perekrutan.