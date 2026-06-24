Napoli, De Laurentiis kembali dari Los Angeles: "Allegri? Kita belum bisa membicarakannya sampai hal itu resmi." Apa yang masih kurang untuk penandatanganan kontrak dan situasi dengan Milan

Awal pekan ini seharusnya menjadi momen yang tepat untuk mencairkan kebuntuan antara Allegri dan Milan terkait pesangon yang harus dibayarkan klub Rossoneri kepadanya setelah pemecatan yang diumumkan oleh Red Bird pada 25 Mei lalu. Meskipun demikian, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan definitif mengenai pemutusan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, dan selama langkah formal ini belum terpenuhi, Napoli tidak dapat mengumumkan Allegri sebagai pelatih barunya. De Laurentiis telah mencapai kesepakatan lisan dengan pelatih asal Livorno tersebut berdasarkan kontrak tiga tahun senilai 4,5 juta euro ditambah bonus perekrutan.