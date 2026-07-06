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Grafica De Laurentiis HDCalciomercato

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Napoli, De Laurentiis: "Allegri adalah sosok yang sukses, dia memiliki jiwa kewirausahaan, dan kami akan bisa bekerja sama dengan baik. Sekarang saatnya membangun stadion dan pusat latihan; jika tidak, kesenjangan dengan Inter, Juve, Milan, dan Roma akan menjadi tak teratasi."

SSC Napoli
Transfers
M. Allegri

Di sela-sela acara MSC World Europa, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis angkat bicara: "Saya senang dan bangga telah memastikan kelangsungan tim dengan memilih seorang pelatih yang telah meraih banyak gelar di Italia dan dua kali mencapai final Liga Champions. Kami akan memperkenalkannya di Teatro San Carlo pada 14 Juli."


"Hanya dalam sebulan terakhir saja,saya sudah menerima setidaknya 200 usulan pemain yang akan direkrut. Saya menjawab: 'Tenang saja, kami memiliki 47 pemain dan harus menata setidaknya 25 di antaranya sebelum membicarakan soal perekrutan'. Lalu ada soal posisi: jika di lini tertentu ada kekosongan, barulah kami akan masuk ke bursa transfer. Namun, jika di setiap posisi kita memiliki dua atau tiga alternatif, sebaiknya kita berdiskusi terlebih dahulu dengan pelatih yang akan memimpin tim untuk memahami apa yang ingin dia lakukan dengan pemain yang sudah kita miliki. Kita harus bertanya kepada pelatih: ‘Apakah Anda yakin ingin mengganti mereka? Karena dengan pemain ini saja, Anda sudah bisa meraih prestasi besar.’ Selain itu, Tuan Allegri juga memiliki jiwa kewirausahaan, dan saya yakin kita akan sangat cocok bekerja sama dengannya.”

  • NAPOLI DAN PASAR TRANSFER

    "Menurut saya, kita tidak perlu merekrut siapa pun, dan—juga menurut saya—banyak pemain yang harus dilepas."

    • Iklan

  • STADION BARU

    "Saya mengundang Fico (Pemerintah Daerah Campania, red.) dan Manfredi (Walikota Napoli, red.) untuk duduk bersama dan membahas stadion ini secara konkret. Tidak mungkin Napoli bermain di Stadion Maradona saat pekerjaan renovasi sedang berlangsung. Mari kita telaah lebih dalam untuk memahami apakah lebih baik merenovasi Stadion Maradona atau apakah memang perlu membangun stadion baru."

  • KESENJANGAN DENGAN DAERAH UTARA

    "Kita harus menemukan solusi yang dapat meningkatkan stabilitas dan kekuatan Calcio Napoli. Kita selalu menghadapi diskriminasi khas Italia ini: wilayah Utara dianggap yang terbaik, sedangkan di Selatan kita dianggap sebagai orang-orang miskin. Jika Inter dan Milan membangun stadion dengan investasi sebesar 1,8 miliar, jika Roma sudah mendapatkan lahan dan akan menginvestasikan jumlah yang sama, maka dalam beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi situasi di mana pendapatan kita tidak cukup untuk membuat tim tetap kompetitif seperti yang selalu saya lakukan, yaitu memenangkan dua gelar Scudetto dan berlaga 16 kali di kompetisi Eropa. Napoli tidak menghasilkan pendapatan sebanyak Inter, Milan, maupun Juventus. Jadi, kami harus berjuang keras, seperti yang dikatakan Conte. Namun, kami juga membutuhkan fasilitas. Saya bisa menyumbangkan kreativitas dan kemampuan finansial, tetapi pada akhirnya kami membutuhkan fasilitas.”


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