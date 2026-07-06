Napoli, De Laurentiis: "Allegri adalah sosok yang sukses, dia memiliki jiwa kewirausahaan, dan kami akan bisa bekerja sama dengan baik. Sekarang saatnya membangun stadion dan pusat latihan; jika tidak, kesenjangan dengan Inter, Juve, Milan, dan Roma akan menjadi tak teratasi."

Di sela-sela acara MSC World Europa, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis angkat bicara: "Saya senang dan bangga telah memastikan kelangsungan tim dengan memilih seorang pelatih yang telah meraih banyak gelar di Italia dan dua kali mencapai final Liga Champions. Kami akan memperkenalkannya di Teatro San Carlo pada 14 Juli."





"Hanya dalam sebulan terakhir saja,saya sudah menerima setidaknya 200 usulan pemain yang akan direkrut. Saya menjawab: 'Tenang saja, kami memiliki 47 pemain dan harus menata setidaknya 25 di antaranya sebelum membicarakan soal perekrutan'. Lalu ada soal posisi: jika di lini tertentu ada kekosongan, barulah kami akan masuk ke bursa transfer. Namun, jika di setiap posisi kita memiliki dua atau tiga alternatif, sebaiknya kita berdiskusi terlebih dahulu dengan pelatih yang akan memimpin tim untuk memahami apa yang ingin dia lakukan dengan pemain yang sudah kita miliki. Kita harus bertanya kepada pelatih: ‘Apakah Anda yakin ingin mengganti mereka? Karena dengan pemain ini saja, Anda sudah bisa meraih prestasi besar.’ Selain itu, Tuan Allegri juga memiliki jiwa kewirausahaan, dan saya yakin kita akan sangat cocok bekerja sama dengannya.”