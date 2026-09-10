Gol Odegaard meredam antusiasme publik Napoli, dan kekalahan 1-0 dari Arsenal, yang menjadi kekalahan ketiga beruntun bagi tim asuhan Massimiliano Allegri, membuat tekanan terhadap tim tetap tinggi. Meski begitu, dari laga di Diego Armando Maradona juga datang beberapa catatan positif (yang berbanding terbalik dengan cedera Alisson Santos dan Meret), yakni kembalinya status starter dan sentralnya peran seorang Kevin De Bruyne yang tampil dalam performa sangat baik.
Diterjemahkan oleh
Napoli, De Bruyne: "Inilah Kevin yang sebenarnya, saya tidak tahu di Italia apa yang kalian harapkan dari saya!"
Pertandingan level tinggi
Pemain Belgia itu akhirnya kembali menjadi starter dan untuk pertama kalinya melakukannya di era kepelatihan Massimiliano Allegri, tetapi ia langsung mengambil peran sebagai pemimpin bahkan sampai menegur dan beradu mulut di lapangan dengan beberapa rekan setimnya, dan dengan Giovanni Di Lorenzo secara khusus.
"Temperamen dan keinginan untuk bertarung," demikian kapten Italia itu mendefinisikannya, langsung menutup kasus tersebut dalam sebuah laga yang tetap membuat pemain Belgia itu meninggalkan lapangan dengan penilaian sangat positif juga untuk masa depan (dan mengingat absennya Anguissa dan McTominay yang sudah diketahui).
"Ini Kevin yang sesungguhnya"
Dalam wawancara pascalaga dengan Prime Video, gelandang itu juga menepis polemik dan banyak perdebatan yang muncul di kota soal kondisi performanya. De Bruyne menegaskan bahwa perdebatan itu tidak ada dan bahwa versi terbaik yang sejauh ini ditunjukkan, yakni pada malam Liga Champions ini, adalah Kevin yang sesungguhnya.
"Berapa lama lagi untuk melihat De Bruyne yang sebenarnya? Inilah Kevin yang sebenarnya, saya tidak tahu apa yang kalian harapkan dari saya. Saya tahu di Italia kalian banyak membicarakan hal ini, tetapi sebenarnya inilah saya. Dengan Allegri semuanya berjalan baik, dia sedikit lebih tenang dan santai daripada saya. Namun semuanya baik-baik saja, ada kecocokan yang bagus dengan tim. Kami mengalami awal yang sulit melawan tim-tim yang sangat kuat. Ada keinginan untuk membangun sesuatu yang besar. Allegri berbicara kepada saya dalam bahasa Italia, bukan bahasa Inggris (tertawa, red)".
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami