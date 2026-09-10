Napoli, De Bruyne: "Inilah Kevin yang sebenarnya, saya tidak tahu di Italia apa yang kalian harapkan dari saya!"

Dalam wawancara pascalaga dengan Prime Video, gelandang itu juga menepis polemik dan banyak perdebatan yang muncul di kota soal kondisi performanya. De Bruyne menegaskan bahwa perdebatan itu tidak ada dan bahwa versi terbaik yang sejauh ini ditunjukkan, yakni pada malam Liga Champions ini, adalah Kevin yang sesungguhnya.

"Berapa lama lagi untuk melihat De Bruyne yang sebenarnya? Inilah Kevin yang sebenarnya, saya tidak tahu apa yang kalian harapkan dari saya. Saya tahu di Italia kalian banyak membicarakan hal ini, tetapi sebenarnya inilah saya. Dengan Allegri semuanya berjalan baik, dia sedikit lebih tenang dan santai daripada saya. Namun semuanya baik-baik saja, ada kecocokan yang bagus dengan tim. Kami mengalami awal yang sulit melawan tim-tim yang sangat kuat. Ada keinginan untuk membangun sesuatu yang besar. Allegri berbicara kepada saya dalam bahasa Italia, bukan bahasa Inggris (tertawa, red)".