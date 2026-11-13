Gol penyama kedudukan 1-1 yang dicetak Kevin De Bruyne pada menit ke-27 babak pertama dalam laga yang kemudian dimenangi Belgia atas Turki menjaga peluang Belgia lolos ke putaran final Nations League. Semuanya akan ditentukan dalam laga besar melawan Italia pada Minggu malam. Namun, yang menjadi sorotan terkait kondisi saat ini dan terutama masa depan gelandang Napoli itu adalah kekhawatiran soal obat yang diminumnya di lapangan setelah mencetak gol ("Saya merasa kurang sehat," katanya seusai pertandingan), serta pernyataannya setelah laga.

Mantan pemain Manchester City itu semakin memanaskan rumor yang sebelumnya juga diperkuat oleh istrinya pada sore hari, bahwa ia akan segera meninggalkan Napoli menuju PSV. Namun, apa yang sebenarnya terjadi?