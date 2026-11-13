Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Napoli, De Bruyne hengkang pada Januari? Jawaban "kita lihat nanti" soal PSV, serangan sang istri, dan saran Van Bommel

SSC Napoli
PSV
K. De Bruyne

Gelandang kreatif Napoli yang mencetak gol bersama timnas Belgia bisa hengkang paling cepat Januari.

Pertandingan berikutnya
NEC

NEC

Eredivisie

21 Nov 2026

PSV

PSV

NAP

NAP

Serie A

21 Nov 2026

TOR

TOR

Gol penyama kedudukan 1-1 yang dicetak Kevin De Bruyne pada menit ke-27 babak pertama dalam laga yang kemudian dimenangi Belgia atas Turki menjaga peluang Belgia lolos ke putaran final Nations League. Semuanya akan ditentukan dalam laga besar melawan Italia pada Minggu malam. Namun, yang menjadi sorotan terkait kondisi saat ini dan terutama masa depan gelandang Napoli itu adalah kekhawatiran soal obat yang diminumnya di lapangan setelah mencetak gol ("Saya merasa kurang sehat," katanya seusai pertandingan), serta pernyataannya setelah laga.

Mantan pemain Manchester City itu semakin memanaskan rumor yang sebelumnya juga diperkuat oleh istrinya pada sore hari, bahwa ia akan segera meninggalkan Napoli menuju PSV. Namun, apa yang sebenarnya terjadi?

  • Rumor tentang PSV

    Kemarin pagi di Belanda, kabar yang dilaporkan Voetbalzone ramai diberitakan media. Kabar itu menyebut adanya kontak langsung antara PSV Eindhoven dan perwakilan Kevin De Bruyne untuk membawa gelandang serang kelahiran 1991 itu ke Belanda, bukan pada akhir musim saat kontraknya dengan Napoli berakhir dan ia berstatus bebas transfer (ada opsi perpanjangan sepihak yang tidak ingin diaktifkan klub), melainkan pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang.

  • Serangan sang istri: "Kami ingin kembali ke Belgia"

    Michelle Lacroix, istri sekaligus pasangan De Bruyne, telah membuat media heboh sejak kemarin sore. Dalam wawancara dengan majalah Nina, ia menceritakan seluruh penderitaan keluarganya selama tinggal di Napoli dan bagaimana mantan pemain Manchester City itu tidak menikmati kehidupannya di kota tersebut.

    "Kami ingin tinggal di sini, di Limburg (Belgia). Semakin cepat, semakin baik. Kevin menjalani kehidupan yang sangat terbatas di Napoli. Itu tidak terlalu menyenangkan baginya. Selain itu, kami tidak bisa melakukan apa pun bersama sebagai keluarga di kota ini. Itulah sisi lain dari keadaan ini, bukan?"

  • SARAN VAN BOMMEL

    Pelatih timnas Belgia Mark Van Bommel juga tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyarankan kaptennya mempertimbangkan opsi hengkang. Saat diwawancarai stasiun televisi VTM, ia menegaskan:

    "Sepak bola Belanda sangat cocok untuknya. Dia tidak tinggal jauh dari sini (Eindhoven), gaya bermainnya yang menyerang, keinginannya untuk selalu bermain sepak bola... (sindiran kepada Allegri, catatan redaksi) lingkungan sepak bola Belanda sangat cocok untuknya. Tentu saja, keputusan itu harus dia ambil sendiri."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Ucapan "kita lihat nanti" soal PSV itu

    Dan pada akhirnya, saat diwawancarai di zona campuran seusai pertandingan melawan Turki, Kevin De Bruyne tidak menutup pintu untuk hengkang dan tidak membantah rumor soal PSV, sehingga peluang mengejutkan untuk pergi pada Januari pun tetap terbuka:

    "Pergi ke PSV pada Januari? Saya bangun dan melihat banyak orang telah menghubungi saya. Namun, sekarang saya di sini dan menjalankan tugas saya. Menurut saya, saya bermain baik sepanjang musim. Saya senang berada dalam kondisi bugar sehingga bisa bermain dalam pertandingan-pertandingan ini dan memberikan kontribusi. Mengenai masa depan, kita lihat saja nanti"

  • LALU, BAGAIMANA DENGAN NAPOLI?

    Napoli tidak pernah menutup pintu bagi kepergian De Bruyne, baik pada musim panas lalu maupun pada Januari mendatang. Klub milik De Laurentiis praktis tidak bisa/tidak mau bergerak di bursa transfer musim panas, tetapi pada Januari akan mencoba memenuhi permintaan Massimiliano Allegri yang menginginkan 4 pemain tambahan.

    Namun, untuk memasukkan pemain yang bukan berusia di bawah 23 tahun ke dalam daftar skuad, Napoli perlu menyediakan tempat di daftar A. Menghemat gaji besar pemain Belgia itu juga bukan hal yang tidak diinginkan pemilik klub.

    Tentu saja, Napoli tidak berniat melepasnya secara gratis tanpa lebih dulu mendapatkan pengganti yang sepadan. Kemungkinan besar, pengganti itu harus dibeli dengan uang hasil penjualan mantan pemain City tersebut. Singkatnya, Napoli juga terbuka terhadap tawaran PSV, tetapi bukan untuk melepasnya secara gratis.

Pertandingan berikutnya
NEC

NEC

Eredivisie

21 Nov 2026

PSV

PSV

NAP

NAP

Serie A

21 Nov 2026

TOR

TOR