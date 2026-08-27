"Musim panas ini saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Napoli. Tidak pernah mengatakan itu. Faktanya, ketika saya mengatakan sesuatu, saya sangat lugas, tetapi terkadang orang tidak suka dan lalu mengarang banyak cerita. Sepanjang musim panas membicarakan 'Kevin di sini, Kevin di sana'. Mereka tidak tahu saya berada di mana dan keluarga saya berada di mana. Saya sangat menjaga privasi saya".