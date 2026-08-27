Wawancara panjang Kevin De Bruyne, gelandang Napoli, dengan Corriere dello Sport: "Gol melawan Genoa berawal dari sebuah pelanggaran? 50:50, itu tergantung dari sudut mana Anda melihatnya: dari sudut pandang saya, saya datang dari satu sisi, dia datang ke arah saya. Bagaimanapun Anda ingin melihatnya, saya sedikit terkejut, tetapi itu bagian dari permainan. Orang-orang berbicara, saya tidak peduli".
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Napoli, de Bruyne: "Gabriel Jesus adalah profil yang tidak kami miliki. Pelanggaran pada gol melawan Genoa? 50-50. Conte hanya memikirkan sepakbola, Allegri menjaga hubungan"
Pensiun tidak jauh lagi
"Tahun lalu setelah cedera, saya tidak memikirkan pensiun. Tetapi kadang-kadang saya memikirkannya. Saya memikirkan masa depan saya, anak-anak saya yang sudah tidak terlalu kecil lagi, dan keputusan terbaik apa yang harus diambil untuk masa depan. Semua itu normal di fase karier saya saat ini".
PERGI DARI NAPOLI? SAYA TAK PERNAH MENGATAKANNYA
"Musim panas ini saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Napoli. Tidak pernah mengatakan itu. Faktanya, ketika saya mengatakan sesuatu, saya sangat lugas, tetapi terkadang orang tidak suka dan lalu mengarang banyak cerita. Sepanjang musim panas membicarakan 'Kevin di sini, Kevin di sana'. Mereka tidak tahu saya berada di mana dan keluarga saya berada di mana. Saya sangat menjaga privasi saya".
Apa yang tidak berjalan dengan Conte
"Itu terjadi, bukan masalah. Jika saya ditanya sesuatu, saya jujur. Saya selalu memilih kebenaran: saya suka bermain sepakbola yang indah dan saya juga sudah mengatakannya sebelum datang. Saya tidak akan pernah mengubah diri saya, itulah yang menjadikan saya pemain seperti sekarang. Itu adalah saya"
Perbedaan Conte-Allegri
"Conte sangat kaku, lebih fokus pada hubungan profesional. Sepak bola, sepak bola, sepak bola. Dia hanya memikirkan sepak bola. Tidak ada koneksi personal dengan para pemain. Sementara Allegri sedikit lebih santai, lebih informal, dan dari apa yang bisa saya lihat, dia lebih memperhatikan ikatan personal. Setiap pelatih berbeda satu sama lain dan saya telah bekerja dengan banyak pelatih yang berbeda".
PROYEK ALLEGRI
"Saya baru datang 20 hari lalu dan semuanya berubah, saya tidak ingin membuat analisis dalam waktu sesingkat itu. Tapi saya akan bilang bahwa kami memulai dengan baik dan saya juga merasa baik, sampai-sampai saya langsung mulai bermain".
GABRIEL JESUS NILAI TAMBAH
"Apa yang ia bawa? Kualitas. Kualitas dalam menyerang saat menguasai bola, dalam permainan memantulkan bola, dan dalam pembangunan serangan. Mungkin dia adalah profil yang belum kami miliki, berbeda dibandingkan dengan Rasmus atau Lorenzo. Jika dia datang, dia bisa membantu kami. Juga dengan pengalamannya: dia tahu bagaimana cara menang. Itu penting, kita lihat saja apa yang akan terjadi".
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