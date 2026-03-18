Napoli, Conte memimpikan bursa transfer di Liga Premier: Calafiori dan Tonali juga masuk dalam incaran

Antonio Conte juga meminta jaminan terkait bursa transfer agar tetap bertahan di Napoli, yang bersedia memenuhi permintaan pelatih juara Italia tersebut menjelang musim depan.

Il Mattino menulis bahwa klub milik Presiden Aurelio De Laurentiis juga mengincar dua pemain timnas Italia yang bermain di Liga Premier: bek Riccardo Calafiori (lahir 2002, lulusan akademi Roma) dari Arsenal dan gelandang Sandro Tonali (lahir 2000, mantan pemain Milan) dari Newcastle, yang juga diburu oleh Juventus.

Pelatihnya saat ini, Howe, menyatakan dalam konferensi pers menjelang laga tandang Liga Champions di Barcelona: "Jangan hiraukan rumor tentang dirinya, dia sepenuhnya fokus pada tim."