Napoli, Conte memimpikan bursa transfer di Liga Premier: Calafiori dan Tonali juga masuk dalam incaran

Di antara target para juara Italia saat ini terdapat pula Tiago Gabriel, Perrone, dan Pellegrino.

Antonio Conte juga meminta jaminan terkait bursa transfer agar tetap bertahan di Napoli, yang bersedia memenuhi permintaan pelatih juara Italia tersebut menjelang musim depan.

Il Mattino menulis bahwa klub milik Presiden Aurelio De Laurentiis juga mengincar dua pemain timnas Italia yang bermain di Liga Premier: bek Riccardo Calafiori (lahir 2002, lulusan akademi Roma) dari Arsenal dan gelandang Sandro Tonali (lahir 2000, mantan pemain Milan) dari Newcastle, yang juga diburu oleh Juventus.

Pelatihnya saat ini, Howe, menyatakan dalam konferensi pers menjelang laga tandang Liga Champions di Barcelona: "Jangan hiraukan rumor tentang dirinya, dia sepenuhnya fokus pada tim."

  • DI LUAR NEGERI

    Di Inggris, minat terhadap gelandang Brasil Wolverhampton, Joao Gomes (lahir tahun 2001), yang juga dipantau oleh Manchester United, masih terus berlanjut.

    Di Spanyol, bek kanan Juanlu Sanchez dari Sevilla masih diminati, yang juga diminati oleh Real Madrid.

    Sebagai penyerang sayap, pemain Argentina Exequiel Zeballos dari Boca Juniors menjadi incaran sebagai alternatif dari pemain Turki Baris Yilmaz dari Galatasaray, yang mungkin terlibat dalam negosiasi untuk pembelian Noa Lang, begitu pula bek WilfriedSingo (mantan pemain Torino).

    • Iklan

  • DI ITALIA

    Di Serie A, para pemantau mengamati bek asal Portugal Tiago Gabriel dari Lecce, gelandang asal Argentina Maximo Perrone dari Como, dan penyerang asal Argentina Mateo Pellegrino dari Parma, yang pada gilirannya tertarik pada Lorenzo Lucca, yang saat ini dipinjamkan ke Nottingham Forest.

  • AKAN SEGERA HADIR

    Mereka menanti tawaran untuk Lukaku, namun situasi konflik mungkin juga menghambat tawaran dari Arab Saudi: mungkin saja keberadaan Conte dapat menunda kepergian Big Rom setidaknya selama satu tahun lagi.

    Waspadai godaan dari Chicago di MLS, yang kembali gencar mengejar De Bruyne.

    Direktur olahraga Manna mungkin akan menangani dua kepergian penting di lini tengah: sulit membayangkan Lobotka bermain di klub lain di Serie A, tetapi jika ada tawaran besar, Napoli mungkin akan membuka pintu; sementara itu, kemungkinan Anguissa dilepas lebih kecil, segala upaya akan dilakukan untuk memperbarui kontrak pemain Kamerun itu dalam beberapa bulan ke depan dengan memuaskan Zambo baik dari segi durasi maupun gaji.

    Semua PEMBARUAN SECARA REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini

