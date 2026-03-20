Pelatih Napoli,Antonio Conte, berbicara kepada DAZN menjelang laga tandang melawan Cagliari dalam rangka pekan ke-30 Serie A: "Kami sudah lama bermain dengan formasi ganda, sejak kami beralih ke formasi 4-3-2-1. Kami harus menyesuaikan banyak pemain; hari ini kami memiliki Lobotka dan Gilmour, dan kami ingin mengendalikan jalannya pertandingan serta menampilkan permainan berkualitas di lapangan."
Napoli, Conte: "Lolos ke Liga Champions bukanlah hal yang pasti; akan sangat sempurna jika kami bisa lolos setiap tahun. Kami telah melepas Osimhen, Kvaratskhelia, dan Zielinski; kami bisa saja ambruk"
APA PERBEDAANNYA ANTARA FINIS DI POSISI KEDUA DAN KETIGA?
"Hal yang luar biasa selama 7 bulan terakhir ini adalah kami selalu berada di peringkat teratas meski dalam situasi darurat yang sangat berat. Kami sedang memperebutkan satu tempat di Liga Champions; ini menjadi hal yang penting dan tidak bisa dianggap remeh oleh siapa pun. Ada tim-tim yang terus mengejar dari belakang, jadi kami harus sangat waspada dan meraih target ini, yang akan sangat berarti mengingat musim ini. Ada juga Piala Super: akan sangat sempurna bagi Napoli jika bisa memenangkan trofi dan lolos ke Liga Champions setiap tahun."
TIDAK ADA YANG DAPAT DIANGGAP REmeh
"Tentu saja, jangan lupa bahwa Napoli yang finis di peringkat kesepuluh memiliki Osimhen, Kvara, dan Zielinski. Kami telah menjual para pemain ini dengan harga total 80 juta euro, untuk menunjukkan betapa sulitnya kompetisi Serie A. Jangan meremehkan apa yang sedang kami lakukan: kami bisa saja ambruk, tapi justru kami masih berjuang di sana. Tidak ada yang bisa dianggap remeh; masih ada 9 pertandingan tersisa dan kami harus memulihkan kondisi para pemain."