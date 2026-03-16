Napoli, Conte hanya mengandalkan pemain baru untuk meraih kemenangan lagi: perkembangan menjelang pertemuan dengan De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Conte menyadari bahwa klub sangat berambisi dan ingin tetap kompetitif di level tertinggi, baik di Italia maupun di Eropa. Namun, sang pelatih perlu berdiskusi dan merasa yakin mengenai apa yang akan terjadi.

Bursa transfer senilai lebih dari 150 juta euro tampaknya tidak mungkin terjadi. Selain itu, klub juga berkeinginan untuk meninjau dan menurunkan total gaji, mengingat biaya tenaga kerja telah melonjak hingga 160 juta euro per tahun. Namun, Napoli memiliki likuiditas untuk berbelanja pemain, untuk melakukan langkah-langkah yang tepat guna memperkuat tim secara nyata.

Selain opsi pembelian Hojlund dan Alisson Santos yang sudah dijamin oleh pernyataan terbaru direktur olahraga Manna, musim panas mendatang hanya membutuhkan beberapa pemain baru; tidak perlu merombak skuad secara drastis. Bagi Conte, cukup beberapa pemain kunci yang penting untuk lompatan kualitas agar tetap berada di puncak. Itulah mengapa kita bisa melangkah bersama: dengan memperjelas segala hal, dan kembali menemukan keseimbangan antara kebutuhan teknis dan ekonomi.