Napoli, Conte hanya mengandalkan pemain baru untuk meraih kemenangan lagi: perkembangan menjelang pertemuan dengan De Laurentiis

Corriere dello Sport melaporkan bahwa pertemuan antara Conte, De Laurentiis, dan Manna akan berlangsung sebelum akhir musim, setelah tim memastikan lolos ke Liga Champions musim depan.
Setelah bursa transfer 2025 yang sangat aktif, Napoli akan fokus pada pemain muda dan rekrutan yang tepat sasaran. Ini tampaknya menjadi pilar dari proyek baru: dengan rata-rata usia 28 tahun, skuad ini merupakan yang paling berpengalaman di Serie A berdasarkan pemain yang diturunkan.
Tim ini, tanpa memperhitungkan cedera, masih sangat kuat dan solid: incaran mereka adalah seorang bek kanan, gelandang, penyerang sayap, mungkin seorang bek, tetapi itu akan tergantung pada siapa yang pergi dan siapa yang tetap tinggal.
Masa depan Lukaku, yang akan berusia 33 tahun pada Mei, Juan Jesus, yang akan berusia 35 tahun pada Juni, Anguissa, yang kontraknya berakhir pada 2027, dan terutama Lucca dan Lang, yang merupakan investasi musim panas senilai 70 juta euro namun dipinjamkan atas keinginan Conte pada Januari, masih perlu dipantau.