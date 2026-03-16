Napoli, Conte hanya mengandalkan pemain baru untuk meraih kemenangan lagi: perkembangan menjelang pertemuan dengan De Laurentiis

Pelatih tersebut mengaku siap untuk tetap bertahan, namun meminta jaminan dari presiden.

Kita bisa melangkah maju bersama, tapi tidak harus begitu. Kemitraan antara Antonio Conte dan Napoli bisa berlanjut hingga musim depan, yang akan menjadi musim ketiganya secara berturut-turut di bangku cadangan klub Azzurri. 

Semua prasyarat untuk tetap bertahan sudah ada, tetapi sang pelatih meminta jaminan dari presiden Aurelio De Laurentiis.

  • SYARAT-SYARAT

    La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Conte menyadari bahwa klub sangat berambisi dan ingin tetap kompetitif di level tertinggi, baik di Italia maupun di Eropa. Namun, sang pelatih perlu berdiskusi dan merasa yakin mengenai apa yang akan terjadi. 

    Bursa transfer senilai lebih dari 150 juta euro tampaknya tidak mungkin terjadi. Selain itu, klub juga berkeinginan untuk meninjau dan menurunkan total gaji, mengingat biaya tenaga kerja telah melonjak hingga 160 juta euro per tahun. Namun, Napoli memiliki likuiditas untuk berbelanja pemain, untuk melakukan langkah-langkah yang tepat guna memperkuat tim secara nyata. 

    Selain opsi pembelian Hojlund dan Alisson Santos yang sudah dijamin oleh pernyataan terbaru direktur olahraga Manna, musim panas mendatang hanya membutuhkan beberapa pemain baru; tidak perlu merombak skuad secara drastis. Bagi Conte, cukup beberapa pemain kunci yang penting untuk lompatan kualitas agar tetap berada di puncak. Itulah mengapa kita bisa melangkah bersama: dengan memperjelas segala hal, dan kembali menemukan keseimbangan antara kebutuhan teknis dan ekonomi.

    • Iklan

  • AGENDA

    Corriere dello Sport melaporkan bahwa pertemuan antara Conte, De Laurentiis, dan Manna akan berlangsung sebelum akhir musim, setelah tim memastikan lolos ke Liga Champions musim depan.  

    Setelah bursa transfer 2025 yang sangat aktif, Napoli akan fokus pada pemain muda dan rekrutan yang tepat sasaran. Ini tampaknya menjadi pilar dari proyek baru: dengan rata-rata usia 28 tahun, skuad ini merupakan yang paling berpengalaman di Serie A berdasarkan pemain yang diturunkan.

    Tim ini, tanpa memperhitungkan cedera, masih sangat kuat dan solid: incaran mereka adalah seorang bek kanan, gelandang, penyerang sayap, mungkin seorang bek, tetapi itu akan tergantung pada siapa yang pergi dan siapa yang tetap tinggal.

    Masa depan Lukaku, yang akan berusia 33 tahun pada Mei, Juan Jesus, yang akan berusia 35 tahun pada Juni, Anguissa, yang kontraknya berakhir pada 2027, dan terutama Lucca dan Lang, yang merupakan investasi musim panas senilai 70 juta euro namun dipinjamkan atas keinginan Conte pada Januari, masih perlu dipantau.

