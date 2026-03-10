Napoli, cedera Vergara: ada cedera, selamat tinggal mimpi Italia menuju playoff. Kapan dia kembali dan berapa banyak pertandingan yang dia lewatkan?

Pukulan berat lainnya bagi Napoli asuhan Antonio Conte, yang harus kehilangan salah satu pemain kunci di lini tengah menjelang pertandingan-pertandingan liga mendatang.

Pemain yang dimaksud adalah Antonio Vergara, yang mengalami cedera setelah pertandingan Serie A melawan Torino: pemain muda tim Partenopea ini telah menjalani serangkaian pemeriksaan rutin setelah mengalami masalah tersebut, dan hasil yang diterima oleh klub Azzurri tidak memuaskan.

Pemeriksaan menunjukkan adanya cedera pada ligamen plantar kaki kiri Vergara: pemain kelahiran 2003 ini harus absen selama beberapa minggu dan mencoba kembali bermain setelah jeda untuk pertandingan internasional.

Mimpi untuk mengenakan jersey tim nasional Gattuso dalam pertandingan playoff Piala Dunia melawan Irlandia Utara pun sirna.