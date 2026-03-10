Goal.com
Napoli, cedera Vergara: ada cedera, selamat tinggal mimpi Italia menuju playoff. Kapan dia kembali dan berapa banyak pertandingan yang dia lewatkan?

Berita buruk bagi Napoli asuhan Conte dan tim nasional asuhan Gattuso: Vergara mengalami cedera.

Pukulan berat lainnya bagi Napoli asuhan Antonio Conte, yang harus kehilangan salah satu pemain kunci di lini tengah menjelang pertandingan-pertandingan liga mendatang.

Pemain yang dimaksud adalah Antonio Vergara, yang mengalami cedera setelah pertandingan Serie A melawan Torino: pemain muda tim Partenopea ini telah menjalani serangkaian pemeriksaan rutin setelah mengalami masalah tersebut, dan hasil yang diterima oleh klub Azzurri tidak memuaskan.

Pemeriksaan menunjukkan adanya cedera pada ligamen plantar kaki kiri Vergara: pemain kelahiran 2003 ini harus absen selama beberapa minggu dan mencoba kembali bermain setelah jeda untuk pertandingan internasional.

Mimpi untuk mengenakan jersey tim nasional Gattuso dalam pertandingan playoff Piala Dunia melawan Irlandia Utara pun sirna.

    Berikut ini adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Napoli.

    "Antonio Vergara menjalani pemeriksaan instrumental hari ini di Rumah Sakit Pineta Grande, yang menunjukkan adanya cedera distorsif pada fascia plantar kaki kiri. Pemain Napoli tersebut telah memulai proses rehabilitasi."

  • BERAPA BANYAK PERTANDINGAN YANG DIA LEWATKAN DAN KAPAN DIA BISA KEMBALI?

    Absennya Vergara merupakan pukulan berat bagi lini tengah Conte, yang sepanjang musim ini terus diganggu oleh cedera-cedera berbagai jenis.

    Vergara, oleh karena itu, akan terpaksa absen dalam dua pertandingan Serie A berikutnya, di mana Napoli akan menghadapi Lecce pada Sabtu, 14 April pukul 18.00 dan Cagliari pada Jumat, 20 April pukul 18.30, dua pertandingan berikutnya dalam musim sepak bola Italia.

    Tujuan Vergara kini adalah mencoba kembali dan tersedia untuk Napoli setelah jeda, dengan pertandingan besar pada Senin Paskah, 6 April, melawan Milan pukul 20.45 di Stadion Diego Armando Maradona.

  • SELAMAT TINGGAL ITALIA

    Mimpi pemuda asal Frattaminore dan mantan pemain Reggiana untuk mengenakan jersey tim nasional Italia pun sirna: pelatih Gennaro Gattuso, memang, terus memantaunya dan mempertimbangkannya menjelang pertandingan krusial Italia di semifinal playoff untuk lolos ke Piala Dunia 2026 - yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko pada musim panas - melawan Irlandia Utara.

    Cedera dan absennya selama beberapa minggu tidak akan memungkinkan Vergara dipanggil oleh pelatih timnas Italia untuk dua pertandingan penting ini.

